La gym che libera energia e tonifica i muscoli, le pratiche che regalano serenità ed equilibrio, la tecnologia che rende l’allenamento sempre più divertente, efficace e personalizzato. A RiminiWellness (riminiwellness.com), trovi tutto questo (e molto di più). Dal 29 maggio all’1 giugno l’evento firmato Italia Exhibition Group trasformerà la riviera romagnola in capitale italiana del benessere.

La fiera capitale del Wellness e del Fitness

Il tema di quest’anno è “Face Your Shades”, un invito a cogliere le sfumature e le differenze, a guardarsi dentro, riconoscere le proprie insicurezze e trasformarle in punti di forza. Questa filosofia all’insegna dell’inclusione caratterizza le sei sezioni dei trenta padiglioni della fiera: Action, Fitness, Health, Wellness, Foodwell e Steel.

Tanti allenamenti per il benessere nel Bio Stage

Tante le novità dell’edizione di quest’anno (è la 19esima!): nell’area Wellness, puoi provare il Lull Up Free Spine Pilates Compact, un nuovo metodo di allenamento che verrà presentato sul Bio Stage e che aiuta a prevenire e combattere il mal di schiena combinando Pilates, ginnastica posturale, fisioterapia e osteopatia. Per il riequilibrio di corpo e mente, puoi sperimentare il Rotaction, metodo che migliora la postura e la coordinazione, sempre all’interno delle discipline presentate sul Bio Stage nel padiglione Wellness. E, per il relax, impari i gesti della riflessologia facciale vietnamita Dien Chan, un “vietmassage”, basato su semplici manovre fai-da-te.

Crossfit, Hyrox e tante gare aperte a tutti

Nel settore Action e Fitness, anime pulsanti di RiminiWellness, con l’Italian Showdown puoi accettare le sfide più dinamiche dedicate a chi ama il Crossfit. Hyrox, invece, è la tendenza dell’ultimo anno: 8 km di corsa intervallati da altrettanti workout funzionali e semplici. Entrambe le gare sono aperte ad atleti di ogni età e livelli, incluse persone con disabilità.

Tutti a scoprire Chameleon Trike, la novità dell’estate 2025

Ami fare movimento all’aperto? Allora devi provare il Chameleon Trike, brevetto su ruote, dal design unico e funzionale, progettato per muoversi in modo sicuro e divertente. A differenza della bici, usi tutti gli arti e puoi utilizzarlo nei parchi o perfino sulle spiagge. Chamaleon Trike sarà una delle 20 start up selezionate all’interno dell’Innovation Area di RiminiWellness 2025.

Il Fitness hi tech con l’AI nell’innovation area

Il fitness del futuro è qui e ti aspetta nell’Innovation Area. Scoprirai programmi studiati su ogni esigenza, su qualsiasi preparazione atletica e per ogni obiettivo grazie alla Intelligenza artificiale. Qualche esempio? Move&Feel trasforma l’allenamento a casa in un’esperienza super immersiva: sensori e sistemi inseriti in magliette e pantaloni ti permettono di muoverti in una realtà virtuale sempre più realistica. FiGo ha creato un’app che trova in pochi clic un personal trainer, con luogo e orario più adatti e costi molto ridotti, trasformando l’attività fisica in un’esperienza sociale e sostenibile. WatchFit è un sistema con sensore che traccia i movimenti, considera gli esercizi, le ripetizioni, la velocità tramite Intelligenza artificiale per migliorare la tecnica e monitorare i progressi. Infine, Tepy integra l’AI e la biomeccanica muscolo-scheletrica per gestire il dolore, con percorsi di esercizi personalizzati selezionati su oltre 3mila video validati scientificamente.

Tre giorni di corsi e lezioni sulla spiaggia

Quest’anno torna RiminiWellness Off, il ricco calendario di eventi che ti aspettano in città e sulla spiaggia. In programma, corsi, lezioni, talk e iniziative a tema movimento, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva. Per info su biglietti, programmi e iniziative vai su riminiwellness.com