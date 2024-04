4 proprietà benefiche degli asparagi di mare

Gli asparagi di mare sono un vero e proprio concentrato di benessere, scopri le loro virtù

Gli asparagi di mare sono un’ottima idea per chi desidera seguire una dieta detox, per chi ha bisogno di perdere i chili di troppo e anche per tutti coloro che hanno deciso di adottare un’alimentazione più sana e “verde”. Ma non tutti sanno cosa sia l’asparago di mare, detto anche salicornia glauca.

Si tratta di un particolare tipo di asparago, che cresce in alcune zone d’Italia come, per esempio, l’Emilia-Romagna. L’asparago di mare assomiglia, per aspetto, a una pianta grassa e ha una composizione nutrizionale di tutto rispetto, grazie alla ricchezza di minerali preziosi come lo iodio.

L’asparago di mare si consuma come un qualsiasi altro vegetale, e trova il suo abbinamento ideale con i frutti di mare, con altri ortaggi e come condimento della pasta. Per esempio, se si è a dieta, sarà perfetto per linea e salute un piatto di pasta integrale condita con pesce, pomodorini e asparagi di mare.

Vediamone insieme le proprietà benefiche.

Rinforzanti

Gli asparagi di mare sono ortaggi ricchi di minerali e vitamine. Ma è soprattutto il contenuto in minerali a rendere l’asparago di mare un perfetto alleato per chi soffre di ipotiroidismo e in tutti i casi di astenia o convalescenza.

I minerali in questione sono iodio e bromo. Quest’ultimo, inoltre, vanta anche un importante effetto calmante naturale e, dunque, gli asparagi di mare sono ideali per esempio durante il periodo premestruale o quando si è sotto stress per surmenage lavorativo o preoccupazioni personali.

Il contenuto di iodio aiuta anche chi deve perdere peso, a patto che si segua comunque un regime alimentare bilanciato e a tendenza ipocalorica. Infine, il ferro “verde” presente nel vegetale, rappresenta un vantaggio in tutti i casi di debolezza oppure ai cambi di stagione.

Immunostimolanti

Gli asparagi di mare sono una vera e propria riserva di vitamina C fresca, tanto che sono state a lungo usate come rimedio antiscorbutico. Introdurli nella dieta significa, quindi, assicurare all’organismo una marcia in più nella difesa contro l’attacco di virus e batteri, per esempio durante i periodi di picco influenzale.

Inoltre, la vitamina C svolge un’azione antinfiammatoria, antistaminica naturale e rinforzante delle pareti venose. Dunque, l’asparago di mare è amico non solo della salute, ma anche della bellezza della pelle e delle gambe.

Detox

Quando si desidera perdere peso o liberarsi della ritenzione idrica, è necessario adottare uno stile di vita sano nel suo complesso. Quindi, mangiare bene e svolgere regolarmente attività fisica. Molto importante è anche introdurre un periodo detox già prima della dieta.

Gli asparagi di mare possono aiutare l’organismo a disintossicarsi in profondità e a eliminare le scorie così come i liquidi trattenuti nei tessuti. Merito dell’azione di alcuni minerali presenti in quantità nel vegetale: potassio, magnesio e calcio. Recenti studi hanno infatti confermato che un apporto corretto di calcio (in questo caso, di origine vegetale e dunque non associato a grassi), giova non solo alla prevenzione dell’osteoporosi ma anche alla perdita di peso.

Antistress

Chi soffre di ansia ed è vittima di forte stress, può agire molto efficacemente anche attraverso una corretta alimentazione. In questi casi sono consigliati alimenti ricchi di minerali calmanti e vitamine del gruppo B. Quest’ultime vanno a migliorare l’equilibrio del sistema nervoso, rendendoci decisamente più resistenti alla fatica sia psicologica, sia fisica.

Per quanto riguarda i minerali antistress, è necessario non farsi mai mancare un corretto apporto di magnesio e potassio. Gli asparagi di mare sono vegetali dall’azione riequilibrante e rigenerante poiché ricchi di vitamine del gruppo B, magnesio, potassio e bromo (efficace calmante naturale).