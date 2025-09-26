Molti notano di avere sogni più strani, dettagliati e intensi dopo aver ridotto i caffè nel corso della giornata. Soltanto suggestione o esiste una ragione scientifica? Un articolo del Guardian, a firma delle ricercatrici Charlotte Gupta e Carissa Gardiner, sottolinea come il legame fra caffeina e qualità sonno possa spiegare in modo plausibile questo fenomeno. La caffeina, infatti, agisce sul nostro cervello bloccando i recettori cerebrali dell’adenosina, un neurotrasmettitore che favorisce la sonnolenza, così da ritardare l’insorgenza del desiderio di dormire e aumentare lo stato vigile.

Questo meccanismo può disturbare la qualità del riposo e, soprattutto, ridurre il tempo che passiamo nella fase REM, quella in cui sogniamo di più. Quando si riduce la caffeina, il corpo tende a recuperare: il sonno diventa più regolare e le fasi REM si allungano, aumentando le probabilità di avere e ricordare sogni intensi. Non tutti sperimentano questo effetto, ma per molti si traduce in esperienze oniriche più vivide e memorabili.

Come la caffeina blocca il sonno

La caffeina è uno stimolante e contribuisce a mantenerci svegli, bloccando l’azione dell’adenosina: questa molecola si accumula nel cervello durante il giorno, inducendo in noi la tipica sensazione di stanchezza che ci spinge a recuperare nel sonno. Se la caffeina entra in gioco, questo segnale viene “silenziato” bloccando l’effetto sonnolenza. Anche dopo sei ore dall’assunzione, la caffeina non smette di influenzare il nostro organismo. «Ecco perché – spiegano Gupta e Gardiner sul Guardian – per molte persone, assumere caffeina nel pomeriggio o la sera può rendere più difficile addormentarsi la sera».

Meno caffeina può significare più sogni

Bere un caffè nel tardo pomeriggio, per esempio, oltre a determinare difficoltà ad addormentarsi, può inficiare la qualità del sonno, con frequenti risvegli e interruzioni del riposo. La riduzione della caffeina consente al contrario di dormire meglio e, soprattutto, più a lungo: in particolare, la nostra mente si troverà a trascorrere un maggior tempo nella fase REM, il momento in cui il cervello è attivo e la maggior parte dei sogni prende forma. Per questo, anche se non esistono prove dirette che collegano la riduzione del caffè a sogni più vividi, questo legame è plausibile: più fase REM significa non solo più sogni, ma anche maggiori possibilità di ricordarli, soprattutto se ci svegliamo durante o subito dopo questa fase.

Sogni vividi: cosa li rende speciali

I sogni vividi sono quelli che sembrano reali: dettagli nitidi, emozioni forti, immagini che restano impresse a lungo. Secondo il Guardian, «una maggiore quantità di sonno REM può significare maggiori opportunità per il nostro cervello di produrre sogni vividi ed elaborati».

La caffeina ha anche effetti benefici

Non bisogna dimenticare che la caffeina ha anche benefici: può migliorare le funzioni cognitive, ridurre il rischio di depressione e persino proteggere contro alcune malattie neurodegenerative. Inoltre, il caffè è ricco di vitamine del gruppo B e antiossidanti. Per questo, eliminarlo del tutto non è sempre necessario. L’aspetto più importante è il tempismo: evitare la caffeina nelle otto ore che precedono il sonno può migliorare il riposo e regalare sogni più sorprendenti.

