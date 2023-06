Cibi anti età per una pelle giovane e senza rughe

“…Specchio, specchio delle mie brame…” così i fratelli Grimm rendevano celebre la superbia e la vanità della strega di Biancaneve, nascondendo in realtà la sua enorme fragilità e la sua terribile paura di invecchiare.

In aiuto di Grimilde, negli ultimi anni, è accorsa la medicina antiaging, ossia quella branca della medicina attiva nel proteggere l’organismo dagli inesorabili segni del tempo.

E così come per la regina cattiva, a manifestare per prima il passare degli anni è proprio la pelle, continuamente sottoposta all’azione dannosa dei raggi ultravioletti, dei vari inquinanti, degli ormoni e non per ultimo della dieta.

Per questo motivo la nutraceutica e la nutricosmeceutica, branche della suddetta medicina antiaging, hanno cercato di identificare una serie di cibi anti età, oggi noti come superfood, in grado di proteggere la cute dal suo progressivo declino.

I segni dell’invecchiamento

Come già anticipato la cute è una delle più importanti barriere del nostro organismo. Per prima, infatti, si trova a dover combattere con le radiazioni ultraviolette, con gli agenti chimici, con i vari inquinanti e contestualmente ha l’ingrato compito di eliminare molte delle sostanze tossiche introdotte nel nostro organismo.

Questo sfiancante lavoro, con il passare degli anni, lascia inevitabilmente dei segni:

Solchi e rughe;

Atrofia dell’epidermide;

Comparsa di aree iperpigmentate;

Lentiggini;

Comparsa di nuovi nevi;

Discromie della cute,

sono solo alcune delle più comuni manifestazioni cutanee.

La protezione della cute, pertanto, non passa solo dall’esterno, ossia dall’applicazione di creme, unguenti e maschere protettive, ma anche e forse soprattutto dall’interno, da ciò che giornalmente assumiamo, dai comportamenti che quotidianamente mettiamo in atto.

La dieta come strumento anti-aging

Avrete sicuramente sperimentato gli effetti dannosi sulla pelle di una dieta disequilibrata. Pelle secca o untuosa, comedoni, perdita di lucentezza, accumulo di impurità sono solo alcuni delle conseguenze di un’alimentazione errata.

Al contrario, prestare più cura a ciò che mangiamo e beviamo, ci permetterà di contrastare adeguatamente i segni del tempo mantenendo una pelle sana e lucente.

Seppur, in via assolutamente informative e generale, per mantenere una pelle sana e giovane ti consigliamo di:

Assumere giornalmente almeno 2 Litri di acqua;

Consumare almeno 2 frutti al giorno ed una porzione di verdure ad ogni pasto;

Limitare il più possibile il consumo di alimenti particolarmente grassi come i formaggi o gli insaccati, preferendo l’adeguato consumo di carne bianca e pesce magro;

Preferire il consumo di cereali integrali e legumi;

Preferire il consumo di olio extravergine di oliva e frutta oleosa;

Limitare il più possibile il consumo di zuccheri semplici.

Ricordati inoltre di non esagerare troppo con le calorie e di mantenerti sempre attiva.

Cibi anti età: i superfood dermo-protettivi

Negli ultimi anni la ricerca applicata ha permesso di identificare una serie di alimenti contenenti nutrienti e principi attivi utili nel proteggere la cute dai segni del tempo.

Questi alimenti, definiti superfood, nascondono al loro interno una serie di sostanze definibili nutraceutiche, in grado di esercitare una vera e propria azione anti-aging.

Tra i cibi anti età più apprezzati in questo campo ritroviamo:

Semi di lino e semi di chia : ottima fonte non solo di fibre, importanti per preservare l’integrità intestinale e quindi l’assorbimento degli altri nutrienti, ma soprattutto di acido alfa-linolenico , acido grasso essenziale della seria omega 3, dotato di spiccata attività antinfiammatoria;

: ottima fonte non solo di fibre, importanti per preservare l’integrità intestinale e quindi l’assorbimento degli altri nutrienti, ma soprattutto di , acido grasso essenziale della seria omega 3, dotato di spiccata attività antinfiammatoria; Noci pecan e frutta secca : anch’essi ricchi di acidi grassi essenziali ma preziosa fonte di oligoelementi come zinco e rame , utili sia nel supportare le difese antiossidanti della cute che nel preservare l’integrità del derma;

: anch’essi ricchi di acidi grassi essenziali ma preziosa fonte di oligoelementi come e , utili sia nel supportare le difese antiossidanti della cute che nel preservare l’integrità del derma; Bacche di Goji, Carote, mango, albicocche e zucca : preziose risorse di beta-carotene , pigmento rivelatosi anche più potente della vitamina E nel proteggere le strutture cutanee dai danni indotti dalle radiazioni ultraviolette;

: preziose risorse di , pigmento rivelatosi anche più potente della vitamina E nel proteggere le strutture cutanee dai danni indotti dalle radiazioni ultraviolette; Papaya, frutti di bosco e frutti rossi : ricchi di un pigmento noto come licopene , rivelatosi efficace non solo nel rafforzare le difese antiossidanti della cute ma anche nel controllare la sintesi di proteine del derma ed inibire la proliferazione di cellule maligne;

: ricchi di un pigmento noto come , rivelatosi efficace non solo nel rafforzare le difese antiossidanti della cute ma anche nel controllare la sintesi di proteine del derma ed inibire la proliferazione di cellule maligne; Spinaci, broccoli e cavoli: ricchi in acido alfa-lipoico e vitamine, si oppongono ai danni strutturali prodotti dai radicali liberi dell’ossigeno, nei confronti delle strutture del derma.

Tisane antinfiammatorie, pesce azzurro e legumi completano l’elenco degli alimenti in grado di fornire tutto il necessario per preservare l’integrità strutturale e funzionale della cute.

Quindi, oltre a proteggere la tua pelle dall’esterno, prova ad adottare queste piccole precauzioni, per essere oltre che apparire sempre giovane e splendete.