Una tiepida coda d’estate ha accompagnato l’edizione 2025 di I feel Good, l’evento gratuito dedicato al benessere a cura di Donna Moderna e Starbene. Due giorni di workshop, workout, consulti medici e molto altro, per (ri)scoprire il piacere di prendersi cura di sé in modo semplice e consapevole.

Il filo conduttore di quest’anno è stata una promessa importante: imparare a prendersi cura del nostro capitale di giovinezza, con il tema “Live longer and better”. Mentre tra i grandi protagonisti del week-end ha spiccato lo stand del Gruppo BF. In particolare, la linea Le Stagioni d’Italia che rappresenta il loro amore per l’agricoltura, con pasta, riso, cereali e tanti altri prodotti davvero amici del benessere.

Un esempio tra tutti la pasta di grano Senatore Varietà Cappelli, che porta almeno tre vantaggi concreti: una migliore digeribilità percepita, un indice glicemico più basso, una buona quantità di fibre che favoriscono il normale funzionamento dell’intestino.

Dal campo alla tavola la qualità si scopre anche nei prodotti già pronti, come i biscotti e la pizza. Per continuare a dire “I feel good” ogni giorno dell’anno.

Le Stagioni d’Italia per ogni momento

Pasta, riso, cous cous, cereali, passata di pomodoro per preparare piatti, biscotti, miele e tisane naturali per la colazione; surgelati come minestrone, verdure e pizza cotta su pietra in forno a legna per un pasto di qualità anche quando si ha poco tempo. Moltiplicare le occasioni di benessere è più semplice con la gamma di prodotti Le Stagioni d’Italia.

Aperitivo tra nuovi stili e cultivar storici

Un momento conviviale per tutti i visitatori: il gustoso aperitivo con il cous cous di grano duro Senatore Cappelli, varietà selezionata all’inizio del ‘900, con ottime caratteristiche nutrizionali. È la cultivar alla base di alcuni dei prodotti Le Stagioni d’Italia.

L’immagine del benessere secondo l’AI

Allo stand del Gruppo BF, un’esperienza olfattiva si è trasformata in un viaggio interiore: l’intelligenza artificiale dopo aver ascoltato le onde cerebrali, le ha tradotte in forme e colori restituendo a ciascun visitatore la propria immagine del benessere.

I colori svelano il tipo di coinvolgimento emotivo, la complessità racconta l’intensità dell’attività cerebrale, mentre le linee disegnano la firma mentale unica di ogni individuo, un ritratto personale del proprio stato d’animo. Un’esperienza che fonde innovazione e sensibilità, simbolo dell’impegno del Gruppo BF nel coniugare tecnologia avanzata e armonia con l’ambiente.