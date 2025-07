Da tempo protagonista nei menu dei caffè e nelle cucine domestiche, il matcha è diventato un simbolo di benessere e stile. Ma ora, a farsi strada tra le preferenze degli appassionati di tè, è l’hojicha: una variante ottenuta dalla tostatura delle foglie di tè verde, apprezzata per il suo aroma caldo e avvolgente.

Che cos’è l’hojicha

Questa bevanda, tradizionalmente diffusa in Giappone, si distingue per il suo profilo aromatico unico. A differenza del matcha, noto per il suo sapore vegetale e brillante, l’hojicha ha note più morbide e profonde: richiama la nocciola, la terra umida, e presenta sfumature leggermente affumicate, con accenni di caramello. Una delle peculiarità di questo tè è la sua bassa concentrazione di caffeina. Nonostante mantenga molte delle proprietà benefiche tipiche del tè verde, tra cui l’apporto di antiossidanti e la presenza di L-teanina, un aminoacido noto per l’effetto calmante, l’hojicha è più delicato sul sistema nervoso. Ciò lo rende ideale per chi desidera ridurre l’assunzione di caffeina, senza rinunciare al rituale del tè.

L’hojicha con il latte

In Patria, l’hojicha ha conquistato anche i giovani, trasformandosi in ingrediente base per una versione lattiginosa che ricorda un cappuccino, ma con un’impronta tutta orientale. L’abbinamento con il latte, che sia vaccino o vegetale, esalta la dolcezza naturale del tè tostato, rendendolo piacevole anche a chi non è abituato ai sapori più intensi del tè verde tradizionale. Sempre più diffuso nei caffè occidentali, il latte all’hojicha si presenta con una superficie setosa e un colore che richiama la terra cotta. Il suo sapore, rotondo e persistente, ricorda per intensità quello della cioccolata calda, ma senza l’eccesso zuccherino. In alcune varianti, viene servito freddo oppure in accompagnamento a dessert come gelati o dolci al cucchiaio.

Come si prepara un hojicha latte

Preparare un hojicha latte è piuttosto semplice. Si consiglia di usare la versione in polvere del tè tostato, sciogliendone circa cinque grammi in acqua calda. Il liquido ottenuto va poi amalgamato con latte montato a vapore, mescolando con cura per ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Il risultato è una bevanda delicata ma decisa, capace di offrire un’esperienza sensoriale diversa dal solito.

Non solo in Giappone

La diffusione dell’hojicha non si limita solo al Giappone. In diverse città europee e americane, cresce l’interesse per i sapori giapponesi più autentici. La popolarità di ingredienti come il miso, il sesamo nero e il kinako si accompagna ora all’affermazione dell’hojicha anche fuori dai confini nipponici. Questo riflette un trend più ampio, che vede i consumatori sempre più attenti alla qualità e alla complessità dei sapori. Ciò che rende questa bevanda particolarmente interessante è la sua versatilità. Può essere bevuta pura, servita fredda o calda, oppure diventare base per bevande creative e dolci innovativi. Alcuni locali sperimentano con versioni affogate o frappé, oppure lo combinano con altri ingredienti naturali per creare sapori sorprendenti. Non mancano gli appassionati che scelgono di prepararlo anche a casa, acquistando la polvere di hojicha online o nei negozi specializzati. L’esperienza domestica, soprattutto se accompagnata da strumenti tradizionali come fruste di bambù e ciotole in ceramica, restituisce il piacere del rituale e avvicina alla cultura giapponese del tè.

Leggi anche Alla scoperta del Tè Matcha: come si prepara e perché fa bene

Leggi anche Matcha skincare, la beauty routine che fa impazzire la Gen Z