Te lo senti ripetere da anni: la colazione è il pasto più importante della giornata. Vale anche quando vuoi perdere peso. Ma che cosa mangiare? Una nuova ricerca ha dimostrato che, nei casi in cui si voglia dimagrire, uomini e donne dovrebbero fare scelte molto diverse a colazione.

La migliore colazione per gli uomini

Lo studio è stato condotto presso l’Università di Waterloo, in Canada. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Computers in Biology and Medicine. Secondo quanto emerso nel corso della ricerca, gli uomini che vogliono perdere peso dovrebbero scegliere una colazione ricca di carboidrati, come pane, avena e cereali.

La colazione più efficace per le donne

Le donne, invece, farebbero meglio a consumare colazioni più ricche di grassi, prediligendo, per esempio, frittate o avocado. Infatti, i ricercatori hanno dimostrato che uomini e donne possono perdere peso più facilmente se consumano questi pasti dopo aver digiunato per diverse ore durante la notte.

Perdere peso: l’importanza dello stile di vita

Stéphanie Abo, dottoranda presso l’Università di Waterloo e coautrice dello studio, ha spiegato al magazine Newsweek: «Lo stile di vita è un fattore importante per la nostra salute generale. Viviamo vite frenetiche, quindi è importante capire come decisioni apparentemente irrilevanti, come cosa mangiare a colazione, possano influenzare la nostra salute e i nostri livelli di energia».

Ha aggiunto: «Che si cerchi di perdere peso, di mantenerlo o semplicemente di mantenere alto il livello di energia, è importante comprendere l’impatto della propria dieta sul metabolismo».

Come si è svolto lo studio

Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno creato un “modello metabolico completo”, specifico per sesso e per scenari di alimentazione e digiuno in giovani adulti sani. In questo modo hanno studiato il modo in cui i corpi di uomini e donne metabolizzano i nutrienti nei pasti, in particolare carboidrati e grassi.

I risultati

I ricercatori hanno, quindi, scoperto che le donne tendono ad accumulare più grasso dopo un pasto rispetto agli uomini, ma lo bruciano più velocemente dopo, specie durante le ore di digiuno. Di conseguenza, le donne che desiderano perdere peso dovrebbero fare una colazione più ricca di grassi rispetto agli uomini. Infatti, bruciano di più i grassi tra un pasto e l’altro. Gli uomini, invece, dovrebbero mangiare più carboidrati.

Perdere peso: metabolismi differenti

Secondo i ricercatori, «la maggiore dipendenza dal metabolismo dei grassi nelle donne potrebbe essere influenzata dalle differenze nel fegato e nel tessuto adiposo» e, in particolare dalla diversa gestione degli acidi grassi liberi, del glicerolo e del glicogeno.

La ricerca non è ancora conclusa. Gli studiosi sperano di analizzare ulteriormente le differenze nel metabolismo tra uomini e donne e di analizzare il ruolo del peso, dell’età e dei cicli mestruali.