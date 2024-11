Una sferzata di buon umore e di energia. Un modo per rilassarsi e per alleviare le tensioni. Una fragranza è anche la porta d’accesso per mondi sconosciuti, vicini o lontani, reali o immaginati, fatti di ricordi già vissuti o di sogni. Così anche un profumo può diventare una fonte preziosa di benessere per la mente, l’anima e il corpo. Da un profumo scaturiscono emozioni, sentimenti e desideri. Come quello di viaggiare, di scoprire, di conoscere, di volersi bene…

Tesori d’Oriente fin dalla nascita ha basato la sua filosofia sul concetto olistico di benessere derivante dall’equilibrio fisico e mentale: la cura del corpo come un momento di evasione dalla routine quotidiana per riscoprire una sensazione interiore di profondo piacere e relax. Il marchio propone una linea di rituali di bellezza, cento per cento italiani, e di fragranze esotiche dal profumo inconfondibile, sensuale e avvolgente, per il benessere del corpo e dell’anima.

Viaggio olfattivo tra i Tesori d’Oriente

Ogni fragranza è un universo articolato e complesso. Una miscela di ingredienti che si combinano e interagiscono insieme in modo armonioso. Le note di testa sono quelle che arrivano per prime al naso. A seguire, le note cuore rimangono sulla pelle per diverse ore. Le ultime, dette note di fondo, permangono dopo l’uso anche fino ad alcuni giorni. Della triade che costituisce la piramide olfattiva, le note di cuore sono le più potenti e consistenti, rappresentano lo sviluppo del profumo che “lascia una scia” di profondo benessere.

Byzantium è una fragranza sognante, che avvolge i sensi e la mente con le sue note calde di Labdano – una resina aromatica proveniente dal Cistocretese, utilizzata da millenni nella preparazione di profumi e unguenti -, e Rosa Nera, fiore bellissimo che cresce unicamente nel paese turco di Halfeti.

Un’essenza fiorita e luminosa, avvolgente e intensa: Hamman è un bouquet fiorito impreziosito con Olio di Argan che svela tutta la sensualità del gelsomino Sambac, la luminosità dei Fiori d’Arancio, un vero toccasana contro lo stress, gli stati di ansia e l’insonnia, e la freschezza della clementina.

Eterea, rilassante e riequilibrante, Ayurveda è una fragranza multisensoriale, pensata per armonizzare mente, corpo e spirito. Un profumo ambrato e legnoso, illuminato dalle vivaci note di Arancio dolce, Limone e piccante Pepe Rosa ed impreziosito da un fondo vellutato e romantico di Iris, Legno di Cedro, per donare una duratura sensazione di benessere e armonia, e Patchouli.

Elegante, raffinato, sublime, Muschio Bianco è un’infusione armoniosa di essenze muschiate e ambrate, che donano una sensazione di benessere al copro e alla mente.

Traendo ispirazione dal concetto secondo cui il Karma è la legge di causa ed effetto per cui ogni azione provoca una reazione, il profumo aromatico Karma, grazie alle proprietà psicoattive del Fiore di Nashi e del Legno di Cedro che gli conferiscono un’aura solare e avvolgente, ha un effetto booster sulla personalità e sull’umore, infondendo a chi lo indossa una piacevole sensazione di felicità e buon umore.

Le stesse good vibes arrivano anche dalla natura e dalla riconnessione con essa. Per ristabilire un rapporto profondo con questo mondo, i maestri profumieri di Tesori d’Oriente hanno messo a punto Forest Therapy, una fragranza che, riproducendo gli effetti benefici degli oli essenziali rilasciati dagli alberi (i fitoncidi), celebra il potere salutare di fare una passeggiata in una foresta. Nata in Giappone e riconosciuta come pratica di benessere, lo Shinrin-yoku, o Forest Bathing, il bagno sensoriale nella natura, rinforza il sistema immunitario, riduce la pressione e i livelli di cortisolo, l’ormone responsabile dello stress, e combatte, infine, tristezza e depressione. Così agiscono sull’umore, sul corpo e sulla mente i due ingredienti alla base del rituale Forest Therapy: il Legno di Hinoki, uno dei cinque alberi sacri del Giappone, simbolo di purezza e guarigione, caratteristico per il suo profumo dalle note agrumate e legnose e le proprietà calmanti e distensive; e la Ninfea Bianca, originaria dell’Asia, considerata sin dall’antichità simbolo di rinascita. Si distingue per le sue note rinfrescanti, è molto utilizzata nei rituali di bellezza orientali per le sue proprietà lenitive e idratanti.

Benessere sostenibile

Perché sia un benessere duraturo dev’essere vissuto in armonia con la natura. Per questo Tesori d’Oriente si impegna ogni giorno per offrire prodotti rispettosi dell’ambiente e delicati sulla pelle, senza parabeni, oli minerali e coloranti sintetici. L’impatto ambientale è limitato grazie alla scelta di tensioattivi di origine vegetale e l’uso dell’alluminio come materiale di confezionamento, interamente riciclabile ed eco-sostenibile.