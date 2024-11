Per molte persone sarà una notizia sorprendente. Per quelle appassionate di chewing gum, scoprirli tutti sarà una gioia. La bella notizia, supportata da svariate e autorevoli ricerche scientifiche, è quella che masticare confetti gommosi, rigorosamente senza zucchero, porta benefici sulla salute orale e non solo.

Prima di scoprirli a uno a uno, facciamo un passo indietro, al momento in cui è avvenuto il cambio di rotta. Da quando, cioè, da prodotto considerato poco sano, il chewing gum è stato eletto tra gli alleati della salute.

La svolta definitiva è arrivata con la sostituzione dello zucchero normale, il saccarosio, con edulcoranti sostitutivi dello zucchero per la salute dentale. In particolare, il più efficace è lo xilitolo, un dolcificante derivato da fonti vegetali, come la betulla, con un gusto gradevole e fresco. Appartiene alla famiglia dei polioli e da decenni lo xilitolo è studiato clinicamente per la sua capacità di diminuire la concentrazione orale dei batteri che causano la demineralizzazione di smalto e dentina, favorendo così l’insorgenza della carie.

Lo sapevi che…

Cominciamo dalle basi. Ormai è noto: masticare chewing gum migliora la salute orale. Lo confermano molti studi multi-disciplinari che il chewing gum sugar free è un supporter dell’igiene orale fuori casa. Quando non c’è lo spazzolino, masticare una gomma arricchita di xilitolo aiuta a mantenere l’alito fresco e contribuisce a proteggere il bianco naturale dei denti, grazie a principi attivi e ingredienti funzionali calcio carbonato e tripolifosfati.

Ma non si mastica solo per aiutare l’igiene orale.

Masticare chewing gum aumenta la concentrazione! Sembra che il miglioramento delle performance cognitive e dunque degli stati di attenzione e di allerta dipenda da un lieve incremento della frequenza del battito cardiaco e del flusso sanguigno al cervello innescato dalla masticazione, che è stata anche associata al rilascio di insulina e all’attivazione della corteccia prefrontale ed altre aree del cervello. Aiutando l’attenzione e le performance cognitive, inoltre, secondo alcuni studi masticare chewing gum può essere la strada per raggiungere voti leggermente più alti in matematica e per essere più produttivi e durante una giornata di lavoro.

Masticare chewing gum ha un effetto calmante! Quindi aiuta a contenere i livelli di ansia e stress durante una sessione di studio, in vista di un esame, di un appuntamento…

Masticare chewing gum aiuta nel post-parto! Studi clinici hanno attestato che le neomamme che masticavano chewing gum dopo un parto cesareo mostravano in media una riduzione di sette ore nell’espulsione del primo gas intestinale, con il 60% di casi in meno di ostruzione post-operatoria e in media otto ore in meno di permanenza in ospedale. Altri studi, inoltre, trovano risultati simili anche dopo ulteriori tipologie di operazioni chirurgiche.

Masticare chewing gum migliora le performance sportive! Durante una camminata, per esempio, chi mastica chewing gum percorrere in media distanze leggermente più lunghe e brucia il 5% di energia in più.

Masticare chewing gum aiuta nelle sessioni di gaming! Il chewing gum senza zucchero permette di alleviare la cyber sickness, ovvero quella sensazione di nausea da movimento che spesso accompagna le esperienze di gioco con visori di realtà virtuale, grazie al suo gusto piacevole e all’azione della masticazione.

Una giornata speciale

Ogni 30 settembre il Chewing Gum Day celebra la gomma da masticare, iconico confetto parte delle abitudini quotidiane e delle esperienze sociali, icona pop e alleata di benessere secondo la scienza, che affonda le sue radici nelle tradizioni americane e che dal 2023 si festeggia anche in Italia grazie a Perfetti Van Melle (leggi tutto nel nostro articolo Chewing Gum Day, ode alla gomma da masticare).

Chewing Gum Reloaded è un progetto educational di categoria, lanciato nel 2022 da Perfetti Van Melle, con l’obiettivo di condividere informazioni corrette sul prodotto ed i suoi benefici, sulla base degli studi scientifici disponibili, per riscoprirne l’importanza all’interno di uno stile di vita sano e contemporaneo.