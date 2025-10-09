Prima di tutto un po’ di teoria per inquadrare il problema” e motivare la “soluzione”. Che cosa sono le vitamine del gruppo B? Sono le cosiddette “vitamine dell’energia”, un affiatato team di otto vitamine (Tiamina B1, Riboflavina B2, Niacina B3, Acido pantotenico B5, Piridossina B6, Biotina B7/B8, Acido folico B9 e Cobalamina B12), ciascuna con la sua funzione specifica, che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune: fornire al corpo umano l’energia di cui ha bisogno per svolgere le attività quotidiane, ma anche per proteggere cute, capelli e denti. Sono alleate dell’umore, contribuiscono a prevenire l’invecchiamento cerebrale e alcune patologie, da quelle cardiovascolari a quelle neurologiche e della pelle.

La loro particolarità è che sono vitamine idrosolubili (non sono le uniche), cioè non vengono accumulate dall’organismo e, dunque, devono essere assunte attraverso l’alimentazione (o da un’integrazione dall’esterno).

Tra i cibi che ne sono più ricchi, in particolare, il fegato, il tuorlo d’uovo, il lievito di birra, alcuni cereali, le verdure a foglia verde. Ma le “fantastiche otto” non si trovano tutte nei medesimi alimenti, motivo per cui per garantire all’organismo un adeguato apporto bisogna variare la dieta. Non senza fatica, e spesso, con il rischio di fallire l’impresa se non si fanno i giusti calcoli. In più, sempre per il fatto di essere idrosolubili, il corpo elimina le vitamine in eccesso attraverso le urine e per questo è possibile che nonostante la sana alimentazione l’organismo risulti ne carente nel tempo.

Un concentrato di benessere

Ma c’è una soluzione, pratica, semplice, comoda per assicurare il giusto apporto di queste vitamine energetiche, preziose alleate dell’organismo ogni giorno dell’anno, ma ancora di più durante il cambio di stagione e il passaggio all’autunno.

Un sostegno efficace può venire da B-Dyn® di Metagenics, un integratore completo con le otto vitamine B in forma bioattiva, ideale per un utilizzo più immediato da parte dell’organismo (circa il 20% delle persone non è in grado di assorbire le vitamine B se non sono già in forma attiva).

Più energia per la ripresa

A fronte di giornate più brevi, un ritmo biologico diverso, cambi repentini di temperatura, la sensazione di stanchezza e un calo di concentrazione rendono più difficile affrontare la routine. Le vitamine del gruppo B sono fondamentali proprio in questi momenti di assestamento: supportano il corpo nella produzione di energia, mantengono il sistema nervoso in salute e favoriscono il benessere mentale

L’integratore ad alto impatto

Per assicurarsi il giusto apporto B-Dyn® offre una formulazione sinergica ad alto impatto delle otto principali vitamine del gruppo B. La sua azione è immediata: sostenendo la produzione di energia cellulare, stanchezza e affaticamento si riducono, e allo stesso tempo migliorano la concentrazione e le performance mentali. In più, supportando il normale metabolismo dell’omocisteina, protegge il sistema nervoso nei momenti di maggiore stress.

E dopo i 50 anni? Anche con una dieta equilibrata si può andare incontro a stanchezza, confusione mentale e difficoltà di memoria. Una delle cause è la minore produzione di fattore intrinseco, la molecola che permette l’assorbimento della vitamina B12. Per rispondere a questa esigenza Metagenics ha creato B-Dyn® B12 I.F., il primo integratore di fattore intrinseco con vitamina B12 ad alto dosaggio.

Come spiega la dottoressa Veronica Di Nardo, biologa nutrizionista esperta in nutrizione funzionale: “Per gli over 50, mantenere livelli adeguati di vitamina B12 è fondamentale per il supporto delle funzioni cognitive e del sistema nervoso, aree che possono risentire maggiormente delle carenze nutrizionali. Un integratore arricchito con fattore intrinseco facilita l’assorbimento di B12 anche in chi ha difficoltà di assimilazione, contribuendo a mantenere energia, lucidità mentale e benessere generale.”

Parola d’ordine: qualità

La qualità rimane un punto fermo: B-Dyn® è adatto a vegani, privo di glutine, lattosio e soia, e può essere utilizzato anche in gravidanza e allattamento. Una sola compressa al giorno è sufficiente per fornire un sostegno concreto e costante all’organismo*, con un’ottima tollerabilità e senza rischi di accumulo.

Con le vitamine B in forma attiva e la sua biodisponibilità, che contraddistingue tutte le formulazioni Metagenics, B-Dyn® rappresenta molto più di un aiuto contro la stanchezza stagionale: è un vero e proprio alleato per affrontare la ripresa autunnale con maggiore energia, chiarezza mentale e benessere generale.

* Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.