Chi non ha mai provato una sensazione di stanchezza continua, che si accusa per diverse ore e giorni, nonostante il riposo? C’è chi la chiama fatica perenne, chi spossatezza da cambio di stagione, ma il vero motivo non sta né nella variazione delle temperature, né tantomeno nell’indole più o meno inoperosa o dinamica delle persone. La “colpa” potrebbe essere del cervello, che in una sorta corto-circuito, fa avvertire un senso di affaticamento che costringe a limitare le attività. A scoprirlo sono state due ricercatrici italiane.

Quando la stanchezza è colpa del cervello

Secondo i dati, capita ad almeno 1 italiano su 10 di sentirsi stanco fin da mattino, trascinandosi con quel senso di affaticamento che non passa neppure nell’arco della giornata, né dopo un riposo. A indagarne le cause è stato un team di ricercatori dell’Università di Verona, nell’ambito del programma MNESYS sulle neuroscienze, il più ampio finora portato avanti in Italia e in Europa e che ha coinvolto circa 800 scienziati in oltre 90 centri in tutto il Paese. Gli esperti hanno scoperto che il motivo è legato a un particolare meccanismo messo in atto dal cervello, che potrebbe essere paragonato a un errore di valutazione.

Il cortocircuito del cervello

Secondo le conclusioni di Mirta Fiorio e Angela Marotta, del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona, il cervello commetterebbe un errore di valutazione nel quantificare quanto sforzo richiedono le attività da compiere. Per questo ci farebbe percepire più fatica di quanta non ne sentiremmo in condizioni comuni, tale però da portarci a limitare le nostre attività. «Si tratta di una sorta di errore di previsione: quando compiamo dei movimenti, il nostro cervello stima preventivamente quanta fatica è associata a quell’attività. La ricerca ha provato che in alcuni soggetti la previsione sarebbe scorretta, come se il cervello prevedesse una fatica maggiore di quella reale», spiega Angela Marotta.

Una fatica analoga a quella di chi ha il Parkinson

Le ricercatrici sono partite dall’osservazione di 77 persone con patologie neurologiche perché in questi soggetti la stanchezza perenne è un sintomo molto comune. È il caso, ad esempio, della malattia di Parkinson. Raffrontando le analisi con quelle di persone sane ma che avvertono la stessa sensazione di fatica costante nella quotidianità, è stato poi cercato un nesso. «I nostri dati mostrano che esiste una stretta relazione fra la fatica e un ‘difetto’ in uno specifico processo messo in atto dal cervello, quello della “attenuazione sensoriale”. Si tratta di un meccanismo molto noto e studiato in letteratura, che abbiamo scelto proprio per la sua oggettività: al contrario della fatica in sé, che è una sensazione soggettiva, può essere quantificato e può darci una scala più precisa di intensità», spiega Fiorio.

Come si misura la fatica

«Abbiamo anche utilizzando un test di forza target (cioè la pressione esercitata su un dito da un braccio robotizzato) e abbiamo osservato che nei pazienti con stanchezza patologica, e non in quelli senza, le sensazioni motorie vengono percepite più intense del dovuto: ciò porta il cervello a commettere errori di previsione, ad attribuire un livello di sforzo maggiore alle proprie azioni e ritenerle perciò più faticose di quanto siano in realtà. La fatica patologica sembra derivare dal ripetersi di queste previsioni errate associate al movimento», conferma Marotta.

La fatica “preventiva” ci frena nelle attività

«La fatica è utile, serve a proteggerci da uno stress eccessivo che potrebbe essere dannoso per il benessere fisico e mentale. Ma può diventare un problema, se è così pervasiva da non risolversi neanche con il riposo o se è un tratto di personalità, una tendenza a sentirci stanchi ancora prima di agire», spiega ancora prosegue Fiorio, nel confermare che quanto verificato su pazienti con patologie neurologiche si verifica anche nel campione della popolazione generale (50 soggetti) che è stato preso in esame. Da meccanismo di salvaguardia delle risorse, quindi, il processo potrebbe diventare «limitante nella vita quotidiana, laddove non dovrebbe esserlo», aggiunge Fiorio.

Come capire se il cervello “sbaglia”

Ma come distinguere la fatica “giustificata” da quella frutto di un errore del cervello? «Capire se si tratta di una sovrastima “disfunzionale” da parte del cervello può non essere semplice. Per questo occorrono dei metodi di valutazione il più oggettivi possibili e per questo i nostri studi si stanno ora orientando in questa direzione, per superare le analisi a disposizione oggi, che sono basate soprattutto su questionari sottoposti i pazienti. In questo ambito ulteriori ricerche su popolazioni di persone con Parkinson, raffrontate ad altre sane ma con tendenza ad affaticarsi eccessivamente, potranno essere molto utili», sottolinea Marotta.

La sensazione di minor controllo delle azioni

Intanto le ricercatrici hanno scoperto un altro aspetto interessante: oltre a sentirsi più spossati, coloro che avvertono quel senso di stanchezza perenne sono portati a non concludere le attività avviate, per il timore di non esserne in grado. In questi individui, «il cervello ha una minore capacità di ridurre l’intensità delle sensazioni che provengono dai propri movimenti. Questo fa ritenere le azioni più faticose del dovuto e porta anche ad avere una percezione di minor controllo sulle proprie azioni. Ciò spiega perché sentirsi affaticati spesso si accompagna alla sensazione di non essere pienamente in grado di portare a termine i compiti che ci prefiggiamo, come se qualcosa ci impedisse appunto di avere il pieno controllo delle nostre azioni», sottolinea Fiorio.

Il cervello si può “rieducare”?

Come si può superare questo tipo di meccanismo, quindi, “rieducando” il cervello? «Una delle ipotesi allo studio è proprio la possibilità di resettare questo meccanismo. I dati indicano che è ragionevole pensare che tutte le attività che portano a potenziare le capacità di propiocezione (quindi di “sentire” i movimenti degli arti) e interiocezione (come la respirazione e il battito cardiaco) potrebbero aiutare a rifocalizzarsi sul proprio corpo e sulle sue reali sensazioni. Concretamente, si potrebbe aiutare questo meccanismo con attività come il pilates e lo yoga», spiega Fiorio. «Sono attività che lavorano sulla consapevolezza del corpo, con movimenti lenti che chiedono di pensare a ciò che si sta facendo. Ricerche specifiche potranno confermarne la validità», conclude Marotta.

