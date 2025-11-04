Da sempre al fianco delle donne nel prendersi cura del proprio corpo, oggi il marchio FGM04 compie un ulteriore passo avanti nella sua strategia di sviluppo. Con naturalezza, “semplicemente” trasformando il suo know-how cosmetico e tecnico in una filosofia di moda.

È nata così una linea di abbigliamento fitness e athleisure – l’unione di “athletic” (sportivo) e “leisure” (tempo libero) – progettata e sviluppata con una visione chiara: portare la bellezza anche fuori dalla palestra, in ogni gesto quotidiano.

La rivoluzione: dai leggings cosmetici al completo palestra

Tutto è iniziato con un’idea innovativa: un leggings con tecnologia FIR, pensato come coadiuvante cosmetico per migliorare l’aspetto della pelle durante l’attività fisica. Dalla funzionalità del primo modello nasce una collezione fatta di set composti da top sportivo e leggings da donna per allenamento in palestra, disegnati per adattarsi al corpo come una seconda pelle.

Ogni capo è studiato nei minimi dettagli per sostenere, modellare e valorizzare le forme, regalando un effetto naturalmente armonioso e un tocco glamour che va oltre il momento dell’allenamento.

Le texture elastiche, traspiranti e avvolgenti, abbracciano le curve. I leggings con effetto push up sono ormai un’icona: modellano il punto vita e valorizzano il lato B con un design pensato per esaltare la femminilità in movimento. E i top coordinati, dalle spalline sottili ai modelli a maniche lunghe, diventano protagonisti di look da palestra ma anche da città.

Allenarsi con stile: l’eleganza tecnica dei completi FGM04

Il segreto dell’abbigliamento FGM04 è la versatilità. Ogni completo palestra è un invito a esprimersi liberamente, a sentirsi a proprio agio in ogni contesto. Dalle fantasie animalier ai toni neutri, dai colori vibranti del viola e del rosso ai tenui beige e grigio perla, i nuovi set sono pensati per adattarsi alla personalità di chi li indossa.

I capi seamless (senza cuciture) garantiscono libertà di movimento e comfort anche durante le sessioni più intense, ma al tempo stesso raccontano un’estetica curata e sofisticata. Non a caso, sempre più donne scelgono i set sportivi FGM04 anche per stare in casa, uscire, lavorare o viaggiare. Perché l’athleisure è diventato un modo di essere.

Il nuovo abbigliamento in cotone

Se la performance è il punto di partenza, lo stile è la direzione. FGM04 amplia la sua proposta con una linea in cotone che reinterpreta la tuta da ginnastica in chiave glamour. Le felpe cropped, con o senza cappuccio, si abbinano a pantaloni jogger o ai modelli wide leg in un gioco di proporzioni e texture che conquista. La palette spazia dai toni del burro e del cielo ai marroni caldi e ai grigi vintage, per look rilassati ma sempre sofisticati.

Il risultato? Una tuta che trascende la palestra per diventare un capo di stile da indossare anche in città, nelle giornate casual o nei momenti di relax, senza rinunciare a eleganza e comfort.

La gonna Ace e i nuovi Baggy

L’evoluzione continua. Accanto ai classici set sportivi e alle felpe, FGM04 introduce modelli capaci di ridefinire il concetto di abbigliamento active. La gonna Ace, con design svasato e short integrato, è un inno alla libertà di movimento: perfetta per il tennis, per lo yoga o semplicemente per chi ama sentirsi dinamica e chic allo stesso tempo.

Al suo fianco arrivano i nuovi pantaloni Baggy e Cargo Baloon in denim tecnico, leggero e incredibilmente morbido. Hanno una linea ampia ma raffinata, vita alta e taglio fluido: l’alleato ideale per chi cerca uno stile contemporaneo, comodo e versatile.

Abbinarli è semplice: con un top sportivo diventano un look urban, con una felpa cropped si trasformano in una divisa da weekend. Sono il simbolo di un brand che unisce praticità e identità.

L’essenza FGM04: moda, tecnologia e libertà

FGM04 non segue le mode, le anticipa. È l’esempio perfetto di come il confine tra abbigliamento sportivo e moda quotidiana possa dissolversi, lasciando spazio a uno stile autentico e personale.

Che si tratti di un leggings con effetto push up, di una tuta da ginnastica in cotone o di una gonna dal taglio dinamico, ogni capo è pensato per accompagnare la donna moderna in tutte le sue sfumature: sportiva, elegante, indipendente.

L’athleisure FGM04 è più di una tendenza, è un invito a muoversi, a esprimersi e a sentirsi bene… sempre e ovunque.

