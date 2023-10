V ero concentrato di vitamine, minerali e nutrienti, il pistacchio americano è lo snack ideale per appassionati di fitness e atleti. Ecco perché

Sono le tre regole d’oro per mantenersi in forma, vitali, lucidi e scattanti. La prima, avere uno stile di vita attivo e fare attività fisica possibilmente ogni giorno (o almeno tre volte a settimana).

La seconda, riposare e dormire bene per recuperare le forze.

La terza, fare il pieno ogni giorno di nutrienti necessari per soddisfare la fame, ricaricarsi e insieme per reintegrare le energie consumate durante la giornata e l’allenamento.

È in quest’ultima fase, cosiddetta di post workout, che i pistacchi diventano protagonisti. Quei piccoli tesori verdi racchiusi in un guscio sono, infatti, alleati preziosi del benessere. Per diversi motivi.

Lo snack ideale dopo l’attività fisica

I pistacchi americani sono un concentrato di vitamine, minerali e nutrienti fondamentali per rilassare la muscolatura, reintegrare i sali minerali e favorire il recupero dell’organismo.

Il loro colore, poi, ha un altro “superpotere”: aiuta a migliorare il benessere della pelle.

In più, sono uno snack gustoso, facile e pratico da portare sempre con sè.

Proteine e antiossidanti = Pistacchi!

Il super power dei pistacchi deriva dai suoi componenti: magnesio, sostanza che rilassa e aiuta a smaltire l’eccesso di acido lattico; le vitamine del gruppo B che aiutano a contrastare la stanchezza; il potassio che contribuisce a normalizzare la pressione arteriosa.

I pistacchi americani, inoltre, sono ricchi di rame e manganese e sono una fonte di selenio, zinco, riboflavina e vitamina E, per questo contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Più amminoacidi essenziali utili per il recupero muscolare.

Gustosi e amici della linea

La porzione corretta di pistacchi americani è di 49 unità, con 7 g di proteine, 285 mg di potassio (più di mezza banana), 3 g di fibre e solo 165 calorie.

Chi pensa che aggiungere una dose consigliata di pistacchi alla propria dieta faccia ingrassare si sbaglia.

I ricercatori hanno mostrato che mangiare una quantità di pistacchi tale da fornire anche il 20% delle calorie giornaliere non causa un aumento del peso: basta consumarli all’interno di una dieta bilanciata e uno stile di vita salutare (nota 1).

Il pistacchio, infatti, è uno dei frutti a guscio con meno calorie (solo 165 calorie in una sola porzione – o per 30 grammi – l’equivalente di circa 49 pistacchi). Per maggiori informazioni, visitare il sito www.americanpistachios.it

Idee per un power snack

Diversificare i propri spuntini secondo l’intensità della propria attività fisica è fondamentale per ottenere i risultati sperati.

In una giornata di riposo, per esempio, si possono provare i pistacchi americani in yogurt, cereali, insalate o frullati, che arricchirai di nutrienti e di gusto.

Come spuntino post allenamento, invece, il consiglio è di abbinare frutta secca e pistacchi. Il pistacchio, infatti, è uno dei frutti a guscio con meno calorie e, come osserva Becci Twombley, Dietista sportiva per la University of South California, «Le proteine e i grassi sani dei pistacchi possono aiutare a tenere sotto controllo la fame. Inoltre, i pistacchi richiedono più tempo per essere sgusciati e ti fanno sentire sazio più a lungo”.

