S abato 17 giugno potrai partecipare alle lezioni gratuite di yoga o di Pilates organizzate da Donna Moderna in collaborazione con Virgin Active. Qui sotto troverai tutte le istruzioni per iscriverti. Non perdere quest'occasione!

Ci siamo! È il momento di raccontarti un’iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliose e a cui potrai partecipare: sono le lezioni gratuite di yoga e di Pilates che organizziamo in collaborazione con Virgin Active.

Le lezioni sono gratuite e per tutte

Sabato 17 giugno nei Club Virgin Active di Milano, Firenze, Roma e Palermo potrai partecipare a una classe di yoga e una di Pilates. Entrambe le lezioni sono gratuite e aperte a tutte: non preoccuparti se non sei allenata o se è la prima volta che provi queste discipline, i trainer di Virgin Active sono lì per te. Puoi scegliere la lezione che preferisci: yoga dalle 10.00 alle 10.45 o Pilates dalla 11.00 alle 11.45.

Cosa devi sapere per partecipare

Il giorno della lezione, nel centro Virgin Active selezionato, troverai una hostess ad accoglierti che gestirà il tuo ingresso al Club. L'iscrizione è riservata ai non soci di Virgin Active, si raccomanda di arrivare con 15 minuti di anticipo rispetto allo slot scelto, non sono ammessi ingressi a lezione già iniziata, tutti i partecipanti firmeranno la liberatoria per scarico di responsabilità.

Chiediamo inoltre di arrivare con un abbigliamento comodo e con un altro paio di scarpe da cambiare per accedere negli studi. Sarà possibile usare gli spogliatoi e le docce.

Pronta a srotolare il tappetino? Noi ti aspettiamo e siamo sicure che anche tu, a fine lezione, potrai dire: «I feel good!».

Come puoi iscriverti alle lezioni gratuite

Clicca sulla città del tuo Club Virgin Active preferito e e con pochi click potrai registrarti per la lezione gratuita.

Gli indirizzi dei Club Virgin Active dove potrai fare yoga o Pilates

MILANO c/o Virgin Active Milano Piazzale Lodi

Corso Lodi 39, 20135 Milano

10 - 10.45 YOGA ALIGN 11 - 11.45 MAT PILATES

FIRENZE c/o Virgin Active Firenze Rovezzano

Via Generale C.A. dalla Chiesa 11, 50136 Firenze

10 - 10.45 YOGA ALIGN 11 - 11.45 MAT PILATES

ROMA c/o Virgin Active Roma Balduina

Via Pantaleone Rapino, 12 00136 Roma

10 - 10.45 YOGA ALIGN 11 - 11.45 MAT PILATES

PALERMO c/o Virgin Active

Via Gioacchino Ventura 11, 90143 Palermo

10 - 10.45 YOGA ALIGN 11 - 11.45 MAT PILATES