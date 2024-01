P er avere la giusta dose di energia e di calorie per affrontare la giornata, è bene partire prendersi del tempo e fare una colazione corretta ed equilibrata. Vediamo perché

La colazione è il primo pasto della giornata. Talvolta, a causa della mancanza di tempo oppure per la fretta, si tende a saltarla o magari non si da a questo momento la giusta importanza. Non c’è nulla di più errato: è importante che il nostro corpo abbia il corretto fabbisogno energetico e un adeguato apporto calorico sin dalla mattina, onde evitare di arrivare a metà mattinata in preda a forti vuoti di stomaco e non solo. La colazione perfetta deve fornire la giusta dose di energia e di calorie, evitando troppi grassi: in questa guida vedremo come.

Qual è la colazione perfetta al mattino

Una colazione corretta ed equilibrata prevede l’assunzione di specifici alimenti, tra cui soprattutto lo yogurt e il latte, perché contengono calcio e proteine. Queste importanti molecole biologiche, oltre a rinforzare le nostre ossa, aiutano a prevenire il senso di stanchezza che spesso sopraggiunge nelle persone che ne hanno carenza, talvolta addirittura in piena mattinata. È molto importante anche la frutta, ricca di sali minerali, fibre e vitamine, imprescindibili per il nostro organismo. Infine, tra gli alimenti da non dimenticare ogni mattina, troviamo il pane (o i suoi surrogati), ricco di carboidrati e quindi anche i cereali (non per forza integrali) e/o i biscotti.

Esempio di colazione perfetta

Per aiutarvi nella corretta preparazione della prima colazione, è opportuno fornire un esempio di come dovrebbe essere un pasto perfetto. L’ideale sarebbe consumare una tazza di latte parzialmente scremato (circa 250/280 ml). In alternativa, magari in caso di intolleranza al lattosio, si può propendere per una tazzina di caffè (senza zucchero), o meglio ancora, per una spremuta di arancia (ma va bene un qualunque frutto, purché sia di stagione) accompagnato da 4 o 5 fette biscottate integrali oppure da 30 g di biscotti (possibilmente integrali allo stesso modo). Per sostituire lo zucchero e ottenere un risultato simile, accelerando inoltre il metabolismo, è possibile preferire il miele. Un’altra opzione molto buona e in grado di fornire energia, è la marmellata da spalmare sulle fette biscottate o sui biscotti stessi.

Cosa non si deve mangiare a colazione

La colazione appena descritta sarà in grado di apportare le giuste quantità caloriche, circa 270/280 kcal. La cosa più importante, tuttavia, è che essa consentirà l’assunzione di tutti gli alimenti necessari al sostentamento dell’organismo: le proteine, i carboidrati, i sali minerali, le vitamine e le fibre, che invece non sarebbero fornite da, ad esempio, una colazione fatta al bar. Un cappuccino e un cornetto rappresentano circa lo stesso apporto calorico, ma contengono numerosi grassi e la salute del corpo di certo non ne trarrà giovamento. Allo stesso modo, un caffè può forse dare un po’ di “carica” ma di sicuro poca sostanza, per questo è sempre preferibile -quando possibile- una bella tazza di latte. Ricordate dunque questi piccoli accorgimenti e la colazione perfetta vi aiuterà a iniziare la giornata nel modo migliore: pieni di energia!