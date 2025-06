Le frasi dei film Disney ci hanno accompagnato per tutta la nostra infanzia e anche da adulti, è difficile dimenticarle!

Questo perché queste frasi belle riservano piccole lezioni di vita e insegnamenti che da bambini spesso non coglievamo e che oggi si rivelano preziosi. Conosciamo a memoria ogni singola battuta dei nostri cartoni animati preferiti, di certo alcuni di essi rientrano nei 10 film da vedere assolutamente, ma in alcuni casi non ci siamo soffermati abbastanza sul messaggio che questi lanciano.

Ecco perché abbiamo deciso di rinfrescarti la memoria con le citazioni più belle tratte proprio dai film Disney, indimenticabili film per bambini e cartoni imperdibili, le ricordi tutte?

Preparati per un ripasso approfondito di frasi e aforismi! Del resto, come per i film d’amore recenti e classici da rivedere, anche nel caso dei film Disney una visione ulteriore è sempre piacevole.





Frasi da Dumbo di Tim Burton

“Non conta chi o cosa siete, potrete sempre spiccare il volo”

“Quando tutto sembra perduto, trova il coraggio che è in te”

“Tu possiedi una qualità molto rara. Sei un prodigio! Hai il mistero. Hai la magia”

“Ciao piccolo Dumbo. Benvenuto nel circo. Qui siamo una famiglia, anche i più piccoli”

– E quello cos’é? Un muso che solo una madre può amare!

– Signore, molti di noi la trovano attraente.

– Stavo parlando dell’elefante.

Frasi da Oceania di John Musker

“L’Oceano ha scelto te!”

“Io sono Vaiana di Motu Nui, tu salirai sulla mia barca, solcherai il mare e restituirai il cuore di Te fiti”

“Il mio popolo non mi ha mandata, mi ha scelta l’oceano!”

“Forse.. ho leggermente superato il reef!”

Frasi Frozen – Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee e Chris Buck

“Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio”

– Mi sbagliavo. Io non so niente sull’amore.

– Fa niente. Io si! Vedi, l’amore è mettere il bene di qualcun altro prima del tuo

“Questo è il miglior giorno della mia vita. E probabilmente l’ultimo!”

“Amo i caldi abbracci”

Frasi Zootropolis di Byron Howard e Rich Moore

“Mia cara, ci saremo pure evoluti, ma in fondo restiamo sempre animali”

“Zootropolis è una città unica è folle, bellissima e diversa proprio grazie alle nostre diversità. Questa non è la Zootropolis che conosco, la Zootropolis che conosco è migliore di questa. Noi non puntiamo il dito contro nessuno, non sappiamo il perché di questi attacchi, ma è sbagliato marchiare tutti i predatori come selvaggi. Non possiamo lasciare che la paura ci divida… Per favore ridatemi la Zootropolis che amo”

“Allora, i conigli sono pessimi guidatori o sei un caso isolato?”

“Allora, l’ABC delle conferenze stampa. Vuoi sembrare intelligente? Rispondi alle domande ponendo altre domande e poi rispondi a quelle domande”

Frasi Big Hero 6 di Don Hall e Chris Williams

“Scan completato. Non hai riportato alcuna lesione. Tuttavia, i tuoi livelli di ormoni e neurotrasmettitori indicano che sei soggetto a sbalzi d’umore, comuni nell’adolescenza. Diagnosi: pubertà”

“Questa armatura potrebbe compromettere il mio aspetto rassicurante e coccoloso”

“Non eravamo partiti per fare i supereroi, ma a volte la vita non va secondo i tuoi piani. Mio fratello voleva aiutare un sacco di persone ed è ciò che faremo”

“Ciao, io sono Baymax, il tuo operatore sanitario personale”

Frasi Le follie dell’Imperatore di Mark Dindal

“Certo, è un lama brutto. E credetemi, se lo dico io è brutto veramente”

“Bene ragazzi, ditemi se non è un capolavoro. Si chiama Yzma, ed è la consigliera dell’imperatore: prova vivente che i dinosauri abitavano la Terra. Per non parlare del suo braccio destro. Ne cambia uno ogni dieci anni più o meno. Il modello di quest’anno si chiama Kronk”

“Oh, non è la prima volta che vengo defenestrato… e non sarà neanche l’ultima!”

“Te lo dico subito, non ho un fisico facile: sono alto 1 e 80 per 60 di vita”

Frasi La principessa e il ranocchio di Ron Clements e John Musker

“Prima regola: mai seguire le indicazioni di un alligatore!”

“Le donne impazziscono per un sedere bello pieno”

“Per nessun motivo, neanche se cascasse il mondo, io potrei mai, mai, mai, dico, mai, baciare un ranocchio! Bleah!”

“Lawrence, sei entrato nella musica. Capita la battuta? Perché la tua testa è dentro una tuba”

Frasi Rapunzel di Byron Howard e Nathan Greno

“Io ho dei capelli magici che risplendono quando canto”

“No! Non smetterò mai! In ogni minuto che resta della mia vita io mi ribellerò e mai, giuro che mai smetterò di tentare di scappare!”

“Ogni anno, re e regina lanciarono nel cielo migliaia di lanterne nella speranza che, un giorno, la principessa perduta tornasse”

“Ritrovate un po’ di umanità! Nessuno di voi ha mai avuto un sogno?”

Frasi Lilli e il Vagabondo di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

“Vedi bimba, quando sei libero, senza padroni, ti godi solo quanto c’è di meglio”

“Lo sapete? Non me lo ricordo proprio quello che diceva sempre”

“Se dobbiamo mostrarle chi è che comanda, dobbiamo essere severi fin dal primo giorno”

“Uomo infelice, deve trovare uomo più infelice di lui allora è felice”

Frasi Oliver e Company di George Scribner e Tim O’Donnell

“E Dodger. L’astuto cucciolone. Non pensa solo a sé stesso, ma anche al bene della comunità. Quando ecco… arriva l’avversario. Un mostro… orrendo, psicopatico! Unghie affilate come rasoi, zanne fameliche e nove vite, tutte quante affamate!”

“Ehi, buoni buoni! Calma, ragazzi! Datevi il tempo di presentare la vostra cena. Hot dog alla Dodger”

“Il fortissimo duo è diventato un fortissimo assolo”

“Ehi, Francisco, che stai guardando alla tele? Parlano di pupe? Sono carine?”

Frasi Il libro della Giungla di Wolfgang Reitherman

“SSSenti un po’, ma cosssa c’è qui? Un cucciolo d’uomo! Uno squisitisssimo cucciolo d’uomo!”

“Insegnami il segreto del rosso fuoco dell’uomo”

“Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar; | in fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile, trovar quel po’ che occorre per campar!“

“Non lo sai che tutti scappano davanti a Shere Kan?”

Frasi Biancaneve e i sette nani di David Hand

“Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?”

“Haaa! Ma è la torta di mele, piccina, il dolce preferito dagli uomini! Una torta fatta con mele come questa”

“E ora, vediamo quale orrbile morte per una cosi bella… Che cosa scelgo? Haaa, la mela stregata! Il sonno della morte! [Legge] “Basta un solo assaggio della mela stregata e gli occhi della vittima si chiuderanno per sempre in un sonno mortale!”

“Vi schiaccerò come formiche!”

Frasi La spada nella roccia di Wolfgang Reitherman

“Sempre in alto mira e va, esci dalla mediocrità! Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai”

– Merlino: Vedi giovanotto, questa faccenda dell’amore… è una cosa potentissima!

– Artù: Più forte della gravità?

– Merlino: Beh sì figliolo, in un certo senso… io direi che è la forza più grande sulla terra!

“Solo perché non capite certe cose non significa che siano sbagliate.”

Frasi Ratatouille di Brad Bird

“Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti! Non devi permettere a nessuno di definire i tuoi limiti solo per quello che sei”

“Non tutti possono essere dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in ognuno di noi”.

“Gli uomini hanno qualcosa che mi affascina: non si limitano a sopravvivere… loro sperimentanto, creano!”

“Se è vero che siamo quello che mangiamo, io voglio mangiare solo cose buone!”

Frasi Ribelle – The Brave di Brenda Chapman, Mark Andrews

“Alcuni dicono che al destino non si comanda, che il destino non è una cosa nostra. Ma io so che non è così. Il nostro destino vive in noi, bisogna soltanto avere il coraggio di vederlo”

“Seguire il proprio cuore e trovare l’amore con i propri tempi”.

“In ogni leggenda c’è sempre un pizzico di verità”.

Frasi La sirenetta di Ron Clements, John Musker

“Una ragazza in carne e ossa è molto meglio di una che sta nei sogni, una ragazza dolce e affettuosa e ce l’hai proprio davanti agli occhi…”

“Io non vedo le cose nel modo in cui le vede lui, non capisco come un mondo che crea cose tanto meravigliose, possa essere cattivo…”

“Quando accadrà no non lo so… ma del tuo mondo parte farò guarda e vedrai che il sogno mio si avvererà!”

“Le alghe del tuo vicino, ti sembran sempre più verdi, sai”.

Frasi Bambi di David Hand

“Quando non puoi dire una cosa gentile è molto meglio starsene zitti”

“L’amore è una canzone che non finisce mai”.

“Quasi tutti si “rincitrulluliscono” in primavera. Per esempio, tu te ne vai passeggiando, pensando ai fatti tuoi, senza curarti di guardare a sinistra o a destra, quando tutt’ad un tratto il tuo sguardo si posa su di un musetto grazioso… oh! Ti incominciano a tremare le ginocchia, ti gira la testa, ti senti leggero come una piuma, e prima che tu te ne accorga navighi fra le nuvole! Ed è allora che cominci a fare follie e perdi completamente la testa! E questo non è tutto! Può accadere a chiunque, farete bene a stare attenti! Può accadere a te, a te, e… sì, può accadere perfino a te!”

Frasi Aladdin di Guy Ritchie

“Ogni cosa che ho anche quella più bella no non vale la stella che tra poco toccherò”

“Sei uno stupido solo se ti arrendi.”

“Non sempre le cose sono quello che sembrano.”

“Non è quello che si vede ma quello che c’è dentro che conta.”

Frasi La Bella e la Bestia di Gary Trousdale, Kirk Wise

“Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore”.

“Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità.”

“C’è una bestia che si addormenterà ogni volta che, bella come sei, le sorriderai.”

“Dopo tutto questo tempo ha finalmente imparato ad amare”.

Frasi Cenerentola di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

“Che cosa ho sognato? Non posso dirvelo perché un sogno svelato non si avvera più”

“I sogni son desideri di felicità | Nel sonno non hai pensieri | Li esprimi con sincerità | Se hai fede chissà che un giorno | La sorte non ti arriderà | Tu sogna e spera fermamente | Dimentica il presente | E il sogno realtà diverrà!”

“Questo è il problema di molta gente: sogna quello che vorrebbe fare invece di farlo davvero.”

Frasi Il re Leone di Rob Minkoff, Roger Allers

“Il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa”

“Simba lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Perciò quando ti senti solo ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anch’io”.

“Pericolo? Ah! Il pericolo è il mio mestiere! Io rido in faccia al pericolo…Ah,Ah,ah,ah”

Frasi Alla ricerca di Nemo di Andrew Stanton, Lee Unkrich

“Quando la vita si fa dura sai che devi fare? Zitto e nuota, nuota e nuota. E noi, che si fa? Nuotiam, nuotiam”

“Io sono uno squalo buono, non un automa divoratore di pesci. Se voglio cambiare questa immagine di me, devo prima cambiare me stesso. I pesci sono amici, non cibo!”

“Su, su, su, va tutto bene, c’è papà qui… Penso io a te… Ti giuro che non permetterò che ti succeda mai niente… Nemo!”

Frasi Le avventure di Peter Pan di Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Jack Kinney

“Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare!”

“Sai quel posto tra il sonno e la veglia dove ti ricordi ancora che stavi sognando? Quello è il luogo dove ti amerò per sempre!”

“Una mamma è la cosa più bella, una voce angelica, il calore di un sorriso e due labbra affettuose che ti sfiorano il viso”.

Frasi Alice nel paese delle meraviglie di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

“Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe!”

Alice: “Volevo soltanto chiederle che strada devo prendere!”

Stregatto: “Beh, tutto dipende da dove vuoi andare!”

“Si può sempre averne più di niente.”

Frasi Mulan di Tony Bancroft, Barry Cook

“Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti”

“Per quanto il vento ululi forte, una montagna non può inchinarsi ad esso”

“Un solo chicco di riso può squilibrare la bilancia; un solo uomo può segnare la differenza fra la vittoria e la sconfitta.”

Frasi Lilo & Stitch di Chris Sanders, Dean DeBlois

“Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”

“Sai, tu rompi tutto quello che tocchi. Perché non costruisci qualcosa, invece?”

“Lilo… A volte cerchi di fare del tuo meglio, ma le cose non sempre vanno per il verso giusto. Le cose a volte devono cambiare e… forse qualche volta cambiano per il meglio.”

