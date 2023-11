F are un figlio, trovare lavoro, laurearsi: ognuno di noi si pone degli obiettivi personali. Sono fondamentali, perché scandiscono e danno un senso al percorso di vita. Ma possono anche generare ansia e stress. Ecco perché, a guidarci, c'è una mappa preziosa: la psicoterapia

Si avvicina dicembre, e con lui un nuovo anno. Momento, dunque, di bilanci: mentre si tirano le somme dei mesi passati, la mente inizia già a viaggiare verso i progetti dell’anno a venire. Quali obiettivi ho raggiunto e quali no? Quali mi attendono? A volte elettrizzanti, a volte spaventosi, mai semplici: questi ragionamenti ci obbligano infatti a fermarci, a fare i conti con il nostro percorso di vita e, dunque, anche con i fallimenti, con le spunte mancate e con tutte quelle sfide che ci sembrano impossibili. Come allora gestire lo stress, l’ansia, l’insicurezza e tutte le altre emozioni contrastanti che possono scattare di fronte ai life goals? Innanzitutto ricordando che stiamo facendo bene, perché pensare ai nostri obiettivi significa prendersi cura del nostro benessere mentale. E poi lasciandoci guidare dalla psicoterapia, per avvicinarci agli obiettivi personali con meno timore e più consapevolezza.

Cosa sono gli obiettivi personali e perché sono importanti

Gli obiettivi non sono i sogni. Entrambi rivestono un ruolo fondamentale nel nostro percorso esistenziale, ma indicano qualcosa di diverso. Se infatti i sogni fungono da ispirazione in quanto desideri astratti, gli obiettivi ci guidano all’azione. Sono cioè una dichiarazione concreta di ciò che vogliamo ottenere in un certo momento della nostra vita: una famiglia, la carriera, un percorso di studi. Ma perché i life goals sono così importanti? «Seguire degli obiettivi che riflettano ciò che ci sta a cuore e che siano a nostra misura è importante per costruire e seguire un percorso di vita soddisfacente, ricco e significativo», spiega la Dott.ssa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Clinical Director del servizio di psicologia online Unobravo. «Un obiettivo scelto da noi ci aiuta a definire chi siamo, a costruire una buona autostima e a dare significato ai nostri giorni».

Dott.ssa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Clinical Director del servizio di psicologia online Unobravo

Come si raggiungono gli obiettivi personali?

Per quanto belli e importanti, gli obiettivi personali rimangono pur sempre impegnativi: raggiungerli è un lavoro complesso, diverso da persona a persona e, talvolta, anche imprevedibile. Può capitare infatti di dover rallentare o affrettare il passo nel percorso verso un proposito e questo può comportare ansia, senso di fallimento o di inadeguatezza. Ci sono però degli accorgimenti che possiamo seguire per perseguire con maggior successo i nostri obiettivi di vita. La psicoterapeuta Valeria Fiorenza Perris consiglia di:

definire l’obiettivo : avere un obiettivo chiaro e specifico ci aiuta a concentrarci su di esso. È importante poi che l’obiettivo sia anche realistico e a misura delle nostre capacità;

: avere un obiettivo chiaro e specifico ci aiuta a concentrarci su di esso. È importante poi che l’obiettivo sia anche realistico e a misura delle nostre capacità; creare una strategia per raggiungerlo : definire come vogliamo raggiungere il nostro obiettivo ci aiuterà a compiere le azioni più utili ed efficaci;

: definire come vogliamo raggiungere il nostro obiettivo ci aiuterà a compiere le azioni più utili ed efficaci; valutare i progressi: avere chiari i progressi che facciamo ci aiuta a gestire le difficoltà che possono presentarsi e a determinare più precisamente il nostro “goal”, se percepiamo che ce ne stiamo allontanando.

Il percorso, però, non è sempre lineare. Anzi, continua la Dottoressa, «in alcuni casi può capitarci di sentire di aver smarrito la rotta: potremmo non sapere più in che direzione andare per raggiungere ciò che ci eravamo prefissati o, addirittura, non essere più certi che tali obiettivi rispecchino realmente chi siamo e quello che desideriamo per noi stessi. In momenti come questi la psicoterapia può costituire un’ottima alleata».

L’aiuto offerto dalla psicoterapia

Quando la meta non è più così chiara, quando la strada verso gli obiettivi personali ci sembra sempre e solo in salita o presenta troppi bivi, la psicoterapia può diventare la nostra mappa. Ci aiuta ad avere una visione d’insieme, a individuare meglio la destinazione e ci può anche suggerire cosa mettere nello zaino per affrontare al meglio il tragitto. «Il lavoro svolto insieme al terapeuta può aiutare a inquadrare chi si è davvero, riflettere su se stessi e sui propri bisogni», continua la Clinical Director di Unobravo. «Comprendere se gli obiettivi che ci siamo posti ci appartengono veramente oppure no è il primo passo per rendere un buon proposito più concreto e, quindi, raggiungibile. A volte, inoltre, porsi degli obiettivi più realistici, ci consentirà di raggiungerli con più facilità proprio perché alla nostra portata e, soprattutto, perché li vogliamo davvero».

La psicoterapia, infatti, ci ricorda anche che non esiste una sola strada per raggiungere la meta: gli obiettivi e il percorso di vita non sono sempre lineari. Si può affrettare il passo oppure rallentarlo, si può andare avanti come tornare indietro, si possono persino cambiare le tappe dell’itinerario mentre si è già in viaggio. Perché, come spiega la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, quello di cui abbiamo bisogno si modifica nel tempo e, dunque, anche gli obiettivi di vita possono sempre cambiare. «Attraverso il percorso psicologico possiamo comprendere i nostri desideri e le nostre ambizioni, dare un nome alle emozioni che proviamo, ascoltare i nostri cambiamenti e, al contempo, identificare le ragioni profonde che rendono complesso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Un terapeuta può anche aiutarci a definire obiettivi più efficaci e maggiormente in linea con noi e accompagnarci nelle varie tappe verso la meta».

Un codice sconto per la prima seduta con Unobravo

Nel percorso di raggiungimento dei propri obiettivi personali, la psicoterapia offre anche un contesto sicuro in cui esplorare paure e insicurezze, imparare a gestirle e trasformarle in risorse per la crescita personale. «Con Unobravo, ad esempio, è possibile intraprendere percorsi di terapia online con psicologi e psicoterapeuti specializzati in crescita personale, self empowerment, gestione dello stress e dell’ansia, miglioramento della propria consapevolezza, autostima e autoefficacia e tanto altro», continua la psicoterapeuta. «Intraprendere un percorso di terapia è prima di tutto un’occasione che diamo a noi stessi».

E farlo con Unobravo è semplicissimo: dopo aver completato il questionario su unobravo.com, verrai associato al terapeuta Unobravo più adatto alle tue esigenze per un colloquio conoscitivo gratuito. Se poi deciderai di intraprendere un percorso, potrai usufruire del 10% di sconto sulla prima seduta a pagamento, inserendo il codice DONNAMODERNA10. Per maggiori info visita unobravo.com.