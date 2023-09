5 pensieri positivi per un rientro dalle vacanze felice

Ferie finite, si torna al lavoro o comunque in città ma non è detto che debba essere una tragedia: ecco cinque pensieri positivi per te

Il rientro dalle vacanze e la ripresa delle normali attività quotidiane possono rappresentare, per qualcuno, un vero e proprio choc. Per questo motivo è importante affrontare la ripresa dopo le ferie con positività: leggi i nostri pensieri positivi e trarne quell’ottimismo che ti serve per ripartire!

Pensieri positivi per il rientro dalle vacanze

Il rientro dalle vacanze e quindi la fine delle ferie è sempre un momento ostico: da una dimensione di libertà e spensieratezza si torna agli impegni e alla routine della vita di tutti i giorni.

Allontana da te ogni velleità di fare drammi e imposta in modo positivo il tuo pensiero per attutire il trauma del rientro. Non è affatto impossibile: se di solito accusi molto il rientro dalle vacanze abbiamo preparato per te cinque pensieri positivi per sentirti meglio.

La leggerezza è uno stato mentale

In ferie ci sentiamo tutti più leggeri, capaci di prendere le cose con uno spirito diverso e persino strizzare l’occhio agli imprevisti. Ma chi ha detto che possiamo esserlo solo in vacanza?

Alleggerire la mente è frutto di un allenamento costante a vivere nel presente, godendo del qui e ora: la tensione data dal preoccuparsi nasce quando siamo proiettati nel passato o nel futuro, perché la mente è costantemente occupata nel tentativo di progettare, trovare soluzioni, prevenire i problemi. Abbandona il controllo, scoprirai che diventare più flessibile ti permetterà di affrontare la giornata con meno stress.

Gli amici sono il sale della vita

Alzi la mano chi non finisce per correre tutto il giorno, alle prese fra commissioni da sbrigare all’ultimo minuto e figli da accompagnare da un punto all’altro della città come un tassista folle. Quali emozioni senti nel profondo di te? Spesso non ci rendiamo conto che ci affidiamo unicamente a noi stessi: manca una reale sinergia con gli altri e questo appesantisce tutto. Impara a condividere con le persone che senti come positive le gioie e dolori, difficoltà e cose belle.

Gli amici non sono solo l’occasione per una bella cena, ma costituiscono le preziose presenze in grado di rendere la vita un luogo più bello, ricco di incontri magici, dove ritrovare casa nello sguardo dell’altro.

Una risata può cambiare una giornata

Uno dei problemi più grandi nell’organizzazione della vita quotidiana è una mancanza cronica di tempo. Fiato sospeso e la sensazione di poter continuare a correre a tempo indefinito, un giorno dopo l’altro, con il pilota automatico impostato, mentre l’ansia cede il posto all’inquietudine.

Fermati. Respira, sentendo l’aria che riempie la pancia e lentamente si propaga per il petto. Il carico di lavoro è pesante, è vero. Ci sono cose che non puoi cambiare, persone e situazioni con cui devi imparare a convivere. Eppure quando tutto va storto puoi arrabbiarti, oppure… lasciarti andare a una risata liberatoria capace di scuoterti dal corpo all’anima.

La bellezza è ovunque

Rompere con la routine quotidiana dà energia, amplia l’orizzonte mentale, è un’ispirazione in grado di sollecitare la creatività. Ricordati che le grandi distanze o i luoghi esotici possono incantare con il mistero di scenari differenti, ma scoprire la bellezza nella realtà quotidiana è la sfida di una giornata che valga la pena essere vissuta con entusiasmo e con la passione che fa brillare gli occhi.

Andare in bicicletta, correre, fare lunghe passeggiate e il contatto prolungato con la natura aiutano a dare sfogo all’energia repressa e permettono di acquisire calma mentale: un allenamento capace di diventare una vera e propria meditazione.

Tieni sempre a mente cosa ti appassiona

Rifletti su cosa riesce a accendere la tua passione: entusiasmo e coraggio hanno bisogno di essere coltivati ogni giorno. Accresci la tua energia con ciò che ti fa sentire viva. Se in vacanza è facile farlo perché si ha più tempo da dedicare a se stessi e alle cose che si amano, questo bisogno nella routine di ogni giorno è uno spazio da preservare con forza, anche a costo di… rimandare le pulizie.

Non arriverà un giorno in cui avrai più tempo per te: il momento è adesso. Ruba istanti preziosi in cui ridere con i figli e le persone a cui vuoi bene, metterti alla prova in un’attività nuova, sperimentare versioni di te stessa non ancora conosciute. Inventa nuovi orizzonti in cui immaginarti e fai progetti, nutriranno la tua quotidianità con il sale dell’entusiasmo.

Come ripartire dopo le vacanze

Riposo, attività fisica e alimentazione sana: sono queste le parole chiave per ripartire dopo le vacanze. Cerca di tornare dalle vacanze con qualche giorno di anticipo rispetto al momento in cui riprenderai il lavoro: in questo modo avrai tempo per abituarti al pensiero di tornare in ufficio. L’attività fisica può aiutarti a perdere i chili di troppo accumulati durante le vacanze ma soprattutto sarà un valido alleato per scaricare lo stress e l’ansia post-vacanze. Fai attenzione all’alimentazione: un regime alimentare sano ed equilibrato è fondamentale per fare il pieno di vitamine, utili per ricaricarsi di energie. Infine, dormi almeno 8 ore a notte: quando si rientra dalle vacanze e si riprende il lavoro si tende a sentirsi più stanchi e affaticati.

Come affrontare il primo giorno di lavoro dopo le vacanze

Il primo giorno di lavoro dopo le vacanze può essere molto pesante. Per questo motivo è importante cercare di non rientrare il lunedì, ma verso la metà della settimana: in questo modo la prossima pausa sarà più vicina. Organizzare il lavoro prima delle vacanze può aiutare al rientro; avere sott’occhio una lista di priorità e di cose da fare ti servirà per non farti prendere dall’ansia. Infine, affronta il lavoro gradualmente. Datti delle priorità e non caricarti di un peso eccessivo sin dal primo giorno dopo le vacanze, altrimenti ti sentirai eccessivamente stressato.

Cosa fare in casa al rientro dalle vacanze

Rientrare dalle vacanze comporta anche una serie di faccende domestiche da portare a compimento. Innanzitutto le lavatrici per lavare tutti gli indumenti utilizzati durante le ferie. La casa ha poi bisogno di essere arieggiata e rinfrescata: lava le lenzuola e le tende, igienizza i pavimenti e i sanitari. Controlla poi il frigorifero e butta eventuali alimenti scaduti. Infine, occupati degli spazi esterni, come balconi e giardini, pulendoli e mettendoli in ordine.