Frasi Buon weekend per augurare buon fine settimana

Finalmente è venerdì! Condividi con amici, colleghi o familiari queste immagini per augurare loro un felice fine settimana!

Diciamo la verità: il weekend è il periodo più bello della settimana! Finalmente si ha un po’ di tempo libero da dedicare a se stessi e da trascorrere in famiglia, con gli amici e con il partner. Cosa c’è di meglio che celebrare questo momento con alcune frasi pensate appositamente per augurare un buon fine settimana alle persone che amiamo? Ecco una raccolta pensata per te!

Quando si augura Buon Weekend

Un’altra settimana è trascorsa tra i mille impegni quotidiani. Pronta a goderti il finse settimana? Hai già deciso cosa fare nel weekend? Trascorrilo facendo le cose che ami: che siano uno sport, una gita fuori porta, stare con gli amici o la famiglia o del totale relax, la cosa importante è stare bene e ricaricarsi. Celebra quindi il weekend con frasi belle. Ti stai chiedendo quando si augura Buon Weekend? Non ci sono regole particolari da seguire: manda un pensiero alle persone che ami, senza essere troppo ‘invadente’ e insistente, e vedrai che certamente lo apprezzeranno. Puoi farlo inviando soltanto una frase oppure accompagnando le parole con un meme o un’immagine.

Consulta la nostra raccolta di frasi e aforismi da impiegare. Se ne hai bisogno abbiamo anche le frasi per il Buongiorno, frasi per la buonanotte

Aspettiamo il weekend per vivere, riposare, sorridere sperare. Finalmente è arrivato…

Il weekend è la parabola perfetta della vita: quando inizi a godertelo arriva il lunedì (Anonimo)

(Anonimo) Dopo tanta fatica, un po’ di meritato riposo. Buon weekend!

Il fine settimana non è degno di essere vissuto se non lo spendi a fare qualcosa di completamente inutile (Bill Watterson)

Equazione: comodità + profumo di torta in forno – tasto della sveglia = weekend (Amy Krouse Rosenthal)

È arrivato l’attesissimo fine settimana, finalmente tutta la libertà di vivere momenti felici con le perone che amo! Ed io lo voglio trascorrere con te!

Non ci sono abbastanza giorni nel week-end (Rod Schmidt)

Perché il Sabato è così vicino al Lunedì e il Lunedì è così lontano dal Sabato? Buona giornata!

Frasi Buon Weekend Divertenti

Scopriamo come aggiungere un po’ di pepe al nostro weekend, usando delle frasi di buon fine settimana divertenti per prepararsi ad un sabato e una domenica indimenticabili. Ecco le frasi più divertenti per il buon weekend, leggile e condividile con i tuoi amici, puoi anche creare dei divertentissimi meme partendo da queste citazioni. Prepara per il giorno dopo delle frasi per il lunedì

Il Sabato è il giorno del pre-riposo. In modo che quando poi arriva la Domenica si è abbastanza riposati per potersi godere il riposo (Una mamma per amica)

Il venerdì ammazza il sabato

Dio non paga il sabato (Proverbio)

E in questo sabato qualunque un sabato italiano/Il peggio sembra essere passato/La notte è un dirigibile che ci porta via lontano (Sergio Caputo)

La domenica è festiva ma non festosa (Marcello Marchesi)

Quando un giorno che sapete essere mercoledì comincia subito a sembrarvi domenica, vuol dire che da qualche parte c’è qualcosa che proprio non funziona (John Wyndham)

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio (Sam Ewing)

I weekend sono un po’ come gli arcobaleni; sono belli visti da lontano ma la luce scompare quando ti avvicini a loro (John Shirley)

Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico durante i weekend (Woody Allen)

Sono milioni quelli che desiderano l’immortalità, e poi non sanno che fare la domenica pomeriggio se piove (Susan Ertz)

Frasi buon weekend amici

Il weekend è sacro, un po’ come l’amicizia: bisogna che tutto fili liscio nel fine settimana, perché questi due giorni vengono attesi con grande gioia da tutti. Ecco dunque degli auguri di buon weekend per augurare buon fine settimana agli amici e mandargli un pensiero per avere due giorni, il sabato e la domenica, assolutamente speciali. Potete consultare anche le frasi di buona serata, perfette per il sabato sera.

Tanti auguri di buon weekend, trascorri giorni sereni

Buon weekend, il mio augurio perché questi due giorni siano unici

Buon fine settimana, ricordarti di riposarti

Auguri di buon weekend a chi ha sgobbato tutta la settimana

Questi giorni di riposo te li sei meritati, passa un felice weekend

Buon fine settimana, goditi ogni attimo di questa breve vacanza

Auguri di buon fine settimana, recupera tutte le energie perse

Buon fine settimana, passa giornate speciali

Sabato e domenica: musica per le mie orecchie, buon fine settimana!

Auguri di buon weekend, divertiti e non fare troppi danni

Frasi buongiorno e Buon Weekend

Sei una patita delle frasi del buongiorno? Allora non c’è niente di meglio che unire, alle frasi per il buongiorno, anche qualche parola per augurare un buon fine settimana.

Il weekend è la metafora perfetta della vita: quando inizi a godertelo arriva il lunedì. Buon sabato e buon fine settimana!

Come passare al meglio questo weekend? Inizia questa giornata passando dal letto al divano e poi continua a passando dal divano al letto: sarà un fine settimana indimenticabile!

“Spingi lo sguardo il più lontano che puoi, oltre quello è lo spazio illimitato, conta più alto che puoi, oltre quello vi è il tempo infinito”. (Walt Whitman) Buongiorno e buon weekend

L’unico lieto fine che tutti amano è… il fine settimana! Buongiorno e trascorri questo weekend al massimo!

Non appena aprirai gli occhi questa mattina ti renderai conto che è arrivato il fine settimana: ti auguro che questa gioia impagabile ti accompagni per tutto il weekend!