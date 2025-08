Nell’ambito delle relazioni sentimentali – e in occasione degli appuntamenti galanti – l’umorismo gioca un ruolo fondamentale per creare complicità. Ma esiste una forma tossica di umorismo che viene usata in modo strategico e velenoso: il negging. Non si tratta semplicemente di una battuta riuscita male o di una frecciatina ironica, ma di un vero e proprio strumento di manipolazione. Nella maggior parte dei casi, viene adottato da alcuni uomini nei confronti delle donne con l’intento (magari non sempre consapevole, ma frutto di abitudine e modelli patriarcali assunti in famiglia) di minarne l’autostima e ottenere una posizione dominante nella relazione.

Cos’è il negging?

Il negging consiste nel fare commenti sottilmente offensivi, celati da un’apparente leggerezza, con lo scopo di destabilizzare l’interlocutrice. Non è né un vero insulto né un complimento: è un’arma retorica travestita da ironia. A differenza di una presa in giro affettuosa o di un sano scambio di battute, il negging non è reciproco ma è sempre uno dei due – il più delle volte l’uomo – che utilizza la battuta al veleno per definire una posizione di potere, creando un senso di inadeguatezza in chi riceve il commento e consolidando una situazione di svantaggio emotivo nella donna.

Una dinamica sottile ma subdola

Il negging si muove sul filo dell’ambiguità. Può iniziare con un commento che sembra banale o ironico, ma lascia un retrogusto amaro. Ecco alcune frasi ad esempio:

«Sei carina… per per avere quei denti»

«Bella la tua camicetta, te l’ha consigliata tua madre?»

«Perché ti trucchi? Sei così carina»

«Mi piaci perché non ti dai tante arie, non sei come quelle bellone»

«Non sei il mio tipo, ma c’è qualcosa in te di interessante»

Queste frasi, all’apparenza scherzose, contengono una componente denigratoria che può far sentire la persona che le riceve insicura, sbagliata, inadeguata. Può segue un senso di colpa («Forse sto esagerando, era solo una battuta»), ma è proprio questo il meccanismo manipolatorio su cui si basa il negging.

Perché viene messo in atto in negging?

Dietro il negging c’è una logica distorta di potere e controllo. Chi lo pratica spesso teme di non avere abbastanza valore per attrarre l’altra persona in modo autentico, e allora cerca di creare una dinamica squilibrata. Riducendo l’autostima dell’altro, cerca di elevarsi e apparire più interessante o desiderabile.

Può essere usato da uomini che si rifugiano dietro l’umorismo per evitare un contatto emotivo più autentico. L’insicurezza e la paura del rifiuto possono trasformarsi in cinismo e necessità di affermare il proprio sé attraverso un atteggiamento che apparentemente vuole avvicinare, ma che in realità cela aggressività.

In alcuni casi, chi adotta il negging lo fa in modo inconsapevole, avendo appreso che l’umorismo pungente è un modo per flirtare. Ma l’effetto resta lo stesso: umiliazione, confusione e senso di inferiorità per chi lo subisce.

Come distinguere una battuta innocente dal negging

Non tutte le battute sarcastiche sono negging. La differenza fondamentale sta nell’intenzione e nell’effetto che producono. Una battuta affettuosa è inserita in un contesto di scambio reciproco, rafforza il legame e fa ridere entrambi. Il negging, invece, è unidirezionale, lascia l’altra persona con un senso di disagio o di svalutazione.

Un buon criterio per distinguere è questo: come ti senti dopo? Se una frase ti fa dubitare di te stessa, se ti mette a disagio, se ti spinge a cercare conferme da chi l’ha detta, probabilmente sei davanti a una forma di negging.

I segnali d’allarme del negging

Riconoscere il negging può essere difficile, soprattutto nelle fasi iniziali di una relazione o di una conoscenza. Ecco alcuni campanelli d’allarme da tenere presenti:

Ti senti sminuita o confusa dopo una “battuta”.

La persona sembra cercare di mettere in dubbio la tua bellezza, intelligenza o valore.

Dopo il suo commento, senti il bisogno di giustificarti o migliorarti.

Ogni tentativo di rispondere viene ridicolizzato con «Ma era solo uno scherzo!»

Ti accorgi che non c’è reciprocità nel tono: lui prende in giro, tu non ti senti libera di farlo.

Ogni osservazione negativa è mascherata da un falso complimento.

Come reagire al negging

Se ti accorgi di essere vittima di negging, hai il diritto di farti valere. Ecco alcune possibili reazioni:

Chiarisci subito: «Non mi è piaciuto quello che hai detto, mi ha fatto sentire a disagio»

Osserva la risposta: Se ti accusa di essere permalosa, minimizza o ti deride, è un segnale che non sta cercando un dialogo sano. Se invece si scusa sinceramente, potrebbe esserci spazio per un confronto costruttivo.

Non giustificarti: non devi dimostrare di “saper stare allo scherzo” se lo scherzo ti ferisce.

Stabilisci i tuoi limiti: È perfettamente lecito dire: «Mi piace scherzare, ma certi commenti non li accetto»

Taglia i ponti, se necessario: in una relazione sana, l’ironia non dovrebbe mai essere una strategia per ferire o controllare. Se il negging diventa costante, potrebbe essere il segnale di una dinamica tossica da cui allontanarsi.

Il valore dell’autostima e del rispetto reciproco

Una relazione, anche agli inizi, deve essere fondata sul rispetto reciproco. L’umorismo può essere un meraviglioso collante tra due persone, ma non dovrebbe mai diventare un’arma per destabilizzare o conquistare. Se qualcuno ha bisogno di minare la tua sicurezza per sentirsi attraente o superiore, quella non è seduzione, è manipolazione: diventare consapevoli di tali dinamiche significa proteggere e preservare il proprio benessere emotivo.