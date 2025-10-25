Da Pino Daniele a Jovanotti, da D’Annunzio a Brandon Lee, la pioggia ha ispirato canzoni, versi e battute cinematografiche che hanno fatto storia. Oggi, invece, evoca speranza o paura, a seconda di quanta ne cada, in quanto tempo e in quale luogo. La crisi climatica ci ha trasformati un po’ tutti in meteorologi e climatologi della porta accanto, eppure non siamo in grado di capire appieno il cambiamento epocale che stiamo vivendo perché ci mancano i numeri. Lei, li ha. Paola Mazzoglio, docente a contratto del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, è una esperta di “estremi di precipitazioni” in Italia, cioè le super piogge.

Paola Mazzoglio studia il rapporto tra piogge e clima

Grazie a una serie storica di dati che abbraccia un arco temporale di oltre un secolo, ha potuto stabilire come sono variate queste precipitazioni, quanto sono state influenzate dal clima e addirittura se i sistemi montuosi presenti nel nostro Paese hanno giocato e giocano un ruolo decisivo. Nata in un paesino di difficile collocazione sulla cartina, Lu, in provincia di Alessandria, circa mille anime, prima della fusione con Cuccaro, avvenuta nel 2019, Paola è una innovatrice nello studio delle piogge.

Ha recuperato molti dati sulle precipitazioni del passato

Da brava scienziata, però, la prima cosa che ha fatto è stata andare a recuperare tutte le informazioni pubblicate in passato, pur se ottenute con tecnologie ormai superate. «Tra il 1916 e il 1990 i dati sulle precipitazioni venivano riportati su carta, dall’allora Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Poi sono nati i centri regionali, le ARPA o la Protezione Civile, ndr, che con le loro reti di monitoraggio della pioggia hanno continuato il lavoro» spiega la ricercatrice.

La sfida è stata digitalizzare i dati

Facciamo un giro in archivio insieme a lei, ci mostra gli scaffali densamente popolati da questi volumi dalla copertina di un colore rosso acceso: sono gli Annali Idrologici. Lì dentro c’è la storia di 80 anni di piogge italiane. La prima sfida è stata digitalizzarli. Operazione compiuta in due anni, si è conclusa lo scorso settembre, grazie a un progetto partecipativo che ha coinvolto 2.000 digitalizzatori volontari. «Anche se, detto tra noi, sono state una ventina le persone più attive» scherza Paola.

I dati raccolti servono a fare previsioni sulle future precipitazioni

In quei numeri risiede non solo la conoscenza di ciò che è stato, ma anche la previsione di ciò che potrà essere. Si tratta dei “massimali” annui di precipitazione, valori utilizzati anche dagli ingegneri prima di progettare un’opera, quando devono calcolare il “tempo di ritorno” di un evento estremo. Tanto per dare un’idea, una diga deve resistere per almeno 500 o 1.000 anni al fenomeno più forte che si possa immaginare, altre infrastrutture sensibili almeno un centinaio di anni.

Paola Mazzoglio spiega che gli studi in Italia sono molto avanzati

«Grazie ai dati possiamo fare una statistica e capire la frequenza di accadimento degli eventi di entità maggiore. Poi ci sono eventi mai verificatisi prima, come quello delle Marche dove, in occasione dell’alluvione del 2022, sono caduti nell’arco di 12-24 ore 419 mm di pioggia, qualcosa di assolutamente eccezionale» spiega. Oggi il “modello italiano” è tra i più avanzati in circolazione, per quanto riguarda sia lo studio sia la rilevazione dei dati. Paesi come Danimarca, Belgio, Regno Unito o Canada si sono limitati ad aggiornare i loro numeri sulla piovosità aggiungendo un 15-30% al livello di precipitazioni degli anni passati, noi invece vogliamo quantificare con precisione.

Uno dei problemi sono le nostre città ipercostruite

Abbiamo ancora negli occhi non solo le Marche ma anche l’Emilia Romagna, Ischia, la Toscana, il Piemonte, per citare alcune delle alluvioni più gravi verificatesi dal 2020 ad oggi. Ormai siamo abituati a vedere la pioggia come una nemica, perché viviamo in città impermeabilizzate e ipercostruite, mentre le campagne non sono più in grado di assorbire l’acqua e i fiumi, fortemente irreggimentati, esondano a ogni piè sospinto.

Oggi non piove molto di più , ma la pioggia si distribuisce male

In realtà oggi piove solo l’8% in più rispetto a 30-40 anni fa, non una quantità esagerata, dunque. Il problema è che piove in maniera mal distribuita, tutto insieme. E noi siamo drammaticamente impreparati a questo scenario. Dobbiamo fare ancora molto per adattarci. Ben vengano, dunque, i lavori e gli studi di professioniste come Paola Mazzoglio anche perché lei, con la sua storia, contribuisce a sfatare il cliché dell’ingegneria declinata solo al maschile.«Io fin da piccola ero convinta che avrei fatto l’ingegnere e avrei costruito dighe, mi affascinavano moltissimo. Ricordo quando i miei genitori mi portavano in Val d’Aosta e rimanevo colpita soprattutto da quei muri in calcestruzzo che contenevano i laghi artificiali» racconta.

Mazzoglio ha contribuito al lancio di una start-up che si occupa di “fotografare” le gocce di pioggia

Dopo essersi iscritta al Politecnico, sviluppa una forte passione per la fotografia che riesce a portare anche all’interno del suo percorso di studi. «Ho fatto una tesi sperimentale intitolata “Utilizzo di foto per studiare l’intensità di precipitazione”, in pratica si trattava di scattare immagini alle gocce di pioggia». Facile a dirsi, difficile a farsi, perché andava calcolato uno standard, in termini di esposizione e tempo di scatto. E non esisteva una particolare letteratura scientifica sull’argomento. Ma da quella intuizione sarebbe poi nata una start-up che ha inventato un software per trasformare in macchine fotografiche intelligenti le telecamere di sorveglianza di piccole cittadine e paesini. «Abbiamo pensato che utilizzando quelle telecamere avremmo potuto fare rilevazioni anche in zone dove non ci sono dei pluviometri installati» conclude l’esperta. Oltre che di poeti, santi e navigatori, ora possiamo, a giusta ragione, definirci un Popolo di fotografi di gocce.

