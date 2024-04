Q ual è il comune denominatore fra tre artiste talentuose e tre nuove caffettiere dal pattern creativo firmate Pedrini? La pittrice forte e rivoluzionaria che le ha ispirate: l'iconica Frida Kahlo

Bastano un monociglio, un’acconciatura intrecciata e qualche fiore dai colori pop per riconoscerla. Parliamo di Frida Kahlo, artista messicana nata più di cent’anni fa, che è diventata un simbolo di libertà, forza e indipendenza. E che per questo non ha mai smesso di ispirare, con quella sua visione artistica inedita e coraggiosa, ancora oggi eredità preziosa soprattutto per noi donne. La stessa da cui ha attinto Pedrini, grande industria di famiglia dall’impronta smart e colorata, per rendere creativo il gusto inconfondibile del caffè. Unendo tradizione e innovazione, ricerca estetica e funzionalità, come ha sempre fatto nei suoi oltre 75 anni di storia.

La nuova caffettiera Pedrini è ispirata a Frida Kahlo

«Dipingo i fiori per non farli morire» diceva Frida Kahlo. Anche se su una tela decisamente differente, Pedrini ha cercato di fare lo stesso, rimanendo fedele alla forza dell’artista: incontrare le esigenze di chi ama sperimentare con la fantasia e arricchire la cucina di colori. Verde, blu e giallo sono quelli scelti per la nuovissima caffettiera con licenza ufficiale FRIDA KAHLO CORPORATION. Da 1, 2, 3 o 6 tazze, le caffettiere sono ispirate al simbolismo dell’artista, tradotto in cuori, fiori e altre iconografie messicane. «Abbiamo unito la passione per l’arte al mondo del caffè – spiega Pedrini – perché la sua degustazione sia un’opera gustativa e al contempo visiva, un’esperienza che va al di là del semplice atto di sorseggiare una bevanda e che, ad ogni sorso, coinvolge estetica e creatività». Sei stata ispirata anche tu? Sull’e-shop ufficiale potrai utilizzare il codice PEDRINIxFRIDA (valido fino al 30 aprile) per acquistare le nuove caffettiere con uno sconto del 20% su un ordine minimo di 30€ e gustarti così un coffee che sia buono, ma anche artful!

Design italiano Lega di alluminio alimentare EN601 e manico ergonomico resistente fino a 210°C Guarnizione in silicone atossico e valvola di sicurezza controllata al 100%

Pedrini: «Frida è un’icona senza tempo»

Dietro il suo nome e cognome c’è un mondo di significati: ci sono la sua arte, il suo talento, la sua esistenza sofferta, le rivoluzioni di una donna indipendente e sperimentatrice, simbolo del femminismo ma anche della disabilità. Scegliere di rappresentare Frida Kahlo significa abbracciare non solo la sua visione artistica, ma anche i valori che l’hanno sempre accompagnata. «Frida ha affrontato una serie di sfide nel corso della sua esistenza e oggi è un’icona intramontabile, la cui influenza trascende il tempo e raggiunge generazioni diverse» racconta Pedrini. «La sua opera è intrisa di simbolismo e iconografia messicana, rivendicando la sua identità culturale e il suo ruolo nell’affermare la forza delle donne. Abbiamo scelto di rappresentarla perché crediamo che in un’epoca in cui il dibattito sulla diversità, l’uguaglianza di genere e la libertà individuale sono al centro delle discussioni globali, Frida Kahlo si presenti come un faro guida a cui ispirarsi».

Artiste di ieri e artiste di oggi

L’azienda Pedrini non è la sola ad aver preso ispirazione da Frida Kahlo. Lo hanno fatto anche la “cantafiorista” Rosalba Piccinni, l’artista Sonia Scaccabarozzi e l’art eco designer Elisa Carovilla. Tre donne che convertono i propri vissuti e il proprio modo di guardare alla vita in forme d’arte diverse, coinvolgendo tecniche e materiali differenti, affidandosi al proprio istinto e – talvolta – anche alla voglia di disobbedire, rompere, provocare. Coraggio, libertà e sfida sono infatti i valori che le legano a Frida Kahlo: come lei, anche loro si dedicano all’arte che le fa star bene e che meglio le rappresenta. Il risultato? Lo puoi ammirare con i tuoi occhi qui sotto.

Ti aspettiamo al nostro evento!

Se vuoi conoscere meglio la storia e il lavoro di Rosalba, Sonia ed Elisa, non prendere impegni per giovedì 11 aprile. Ti aspettiamo all’evento FRIDA KAHLO: IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ, un aperitivo con Donna Moderna all’insegna dell’arte. Quella che diventa strumento di empowerment femminile, rivincita personale, liberazione da ostacoli, pregiudizi e stereotipi. Di questo parleremo in un talk con la nostra direttrice Maria Elena Viola e le tre artiste, seguito da un aperitivo imperdibile, gentilmente offerto da MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE. L’appuntamento è per l’11 aprile, alle ore 18:30, presso il Club milanese di Lynk & Co, a pochi passi da Piazza San Babila. Ad attenderti, un luogo dall’atmosfera creativa, vibrante e innovativa. L’ingresso è gratuito: ti basterà iscriverti qui. Non mancare!