L’importanza, per le donne, di possedere competenze economico-finanziarie può ridurre il gender gap in ambito lavorativo. Può, inoltre, limitare il rischio, in quanto imprenditrici o consumatrici, di cadere vittime di frodi finanziarie. E ancora, una conoscenza approfondita in materia di gestione delle proprie finanze nel medio e lungo periodo può facilitare la realizzazione di ambiziosi progetti di vita personale.

Parlando, invece, di impresa al femminile, sapere come creare valore per la propria attività è fondamentale. Così come avere a disposizione una serie di strumenti utili per fronteggiare le sfide che ogni donna può trovarsi a dover affrontare ogni giorno.

Tutto questo, e molto altro, sarà spiegato in maniera chiara e semplice, accessibile gratuitamente e in modalità online a tutte le donne in età adulta, nel corso dei 4 webinair legati al progetto “Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria”.

Al via la quarta edizione di “Donne in attivo”

Giunto alla quarta edizione, il progetto di educazione finanziaria dedicato a tutte le donne è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Unioncamere con il coinvolgimento delle Camere di commercio.

In questi anni ha visto la partecipazione di circa quattro mila donne, di età differente e di diversa provenienza geografica e professionale.

Il suo scopo è di accrescere la “consapevolezza finanziaria” delle consumatrici e delle potenziali investitrici ed imprenditrici, fornendo loro un’adeguata alfabetizzazione finanziaria.

Come si realizza il progetto “Donne in attivo”

Con una serie di incontri, ciascuno su un tema ben preciso, guidati da esperti e docenti, insieme con i rappresentanti del sistema camerale (che racconteranno le iniziative e i progetti promossi sul territorio), le partecipanti riceveranno svariati input e le conoscenze fondamentali in materia finanziaria.

Una cassetta degli attrezzi ben fornita che permetta di cancellare o quanto meno di dare il via a un processo di riduzione progressiva delle disparità troppo spesso taciute, dovute ad alcune delle principali sfide economiche che molte donne devono affrontare.

Tra queste, un reddito da lavoro mediamente più basso rispetto a quello degli uomini; interruzioni della carriera per motivi di maternità e familiari.

Fino all’effetto potenzialmente più pericoloso per l’incolumità delle donne: la mancanza di indipendenza economica, infatti, può essere un ostacolo insormontabile per molte donne vittime di violenza.

Un’adeguata preparazione in materia finanziaria, al contrario, farà sentire le donne più autonome, sicure, indipendenti.

“Donne in attivo” 2024: temi e obiettivi dei webinair

I 4 webinar, a cui è già possibile iscriversi, intendono fornire alle partecipanti gli strumenti e le strategie utili per raggiungere il traguardo dell’autonomia e indipendenza.

Tra i diversi temi che verranno approfonditi, quelli legati alla prevenzione dalle frodi finanziarie; i concetti di sostenibilità d’impresa per creare valore; la pianificazione economica a medio-lungo termine come leva di successo; e ancora, la gestione dei principali rischi che si possono incontrare nel corso della vita.

I rappresentanti del sistema camerale presenti agli incontri affronteranno, tra gli altri, temi quali il microcredito e l’imprenditorialità femminile, la violenza economica e il sovraindebitamento.

Date, temi e link di iscrizione ai webinair

WEBINAR 1: 26 giugno – ore 14.30/16.30

Le competenze economico-finanziarie. Focus sulle frodi finanziarie

Obiettivo: introdurre il tema dell’importanza delle competenze economico- finanziarie per ridurre il gender gap, in generale nel mercato del lavoro, ed i rischi, anche in quanto consumatrici, di cadere in frodi finanziarie. In tale ambito sarà trattato il tema dell’I.A. Programma completo QUI.

WEBINAR 2: 3 luglio – ore 14.30/16.30

La gestione delle finanze nel medio e lungo periodo

Obiettivo: fornire uno strumento utile per la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo, da poter utilizzare in ambito lavorativo ma anche per raggiungere i propri obiettivi di vita personale. Programma completo QUI.

WEBINAR 3: 10 luglio – ore 14.30/16.30

Impresa al femminile: la sostenibilità dell’impresa

Obiettivo: trattare il tema della sostenibilità di impresa da un triplice punto di vista, cioè economico, finanziario e ESG al fine di comprendere l’importanza della sostenibilità per creare valore. Programma completo QUI

WEBINAR 4: 18 settembre – ore 14.30/16.30

La gestione dei rischi di un’attività economica e di un’impresa sociale

Obiettivo: Fornire gli strumenti per affrontare i principali rischi che le donne (imprenditrici e non) potrebbero dover affrontare nel corso della vita. Programma completo QUI

Per partecipare ai webinar basta iscriversi gratuitamente al seguente link e seguire le indicazioni contenute nella e-mail.

L’appuntamento in più: il laboratorio pratico

Anche in questa edizione si svolgerà il laboratorio pratico “LIF: Laboratorio Imprenditorialità Femminile”.

Sotto la guida di due tutor accademici le partecipanti svilupperanno competenze nel lavoro di squadra, problem-solving e comunicazione.

Avranno, inoltre, la possibilità di fare rete attraverso il lavoro di gruppo volontario e di produrre idee progettuali con alla base i concetti di educazione finanziaria appresi.

Alla fine del laboratorio, una commissione valuterà i progetti presentati e quelli di maggiore “completezza” saranno premiati nel corso dell’evento conclusivo a novembre 2024 che si terrà a Roma.

Per rimanere aggiornate sulle attività di progetto e sulle iniziative promosse da istituzioni e associazioni non profit, sul sito www.donneinattivo.it è possibile iscriversi alla newsletter.

“Donne in Attivo” è un progetto finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato da Unioncamere con il supporto del Comitato per la programmazione e per il coordinamento delle attività e dell’educazione finanziaria.