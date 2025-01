Determinazione e professionalità sono i due punti di forza di Mariangela Bertone, molisana, 49 anni e mamma di un ragazzo di 15, che ha trovato in Poste Italiane l’ambiente giusto per esprimere il suo potenziale. Mariangela inizia il suo percorso in azienda nel 2005 come portalettere per poi passare, grazie anche alla sua laurea in Giurisprudenza e a un’esperienza passata in uno studio legale, al ruolo di responsabile del centro logistico di Campobasso.

La storia di Mariangela Bertone

La sua storia è indubbiamente un esempio di tenacia, passione per le attività che svolge e coraggio di affrontare le sfide. «Sono orgogliosa di lavorare in un’azienda come questa che offre opportunità di crescita professionale e formazione continua» racconta «Oggi, uno degli aspetti più belli del mio lavoro è quello di gestire una squadra di circa 100 persone, un progetto stimolante che porto avanti con il supporto di uno staff tutto al femminile».

Tra i punti di forza di Poste Italiane, non c’è solo lo spazio per donne e giovani, ma anche la capillarità sul territorio. L’azienda, infatti, anche grazie all’attività svolta dal centro logistico di Campobasso, fa della presenza nelle aree interne più lontane e difficili da raggiungere del nostro Paese uno dei suoi cardini. «Neanche la neve ferma la nostra attività di recapito» spiega Mariangela, con un sorriso da cui traspare chiaramente il suo amore per questo lavoro. «A dicembre, nel periodo che precede il Natale, abbiamo consegnato fino a 1.000 pacchi al giorno. Raggiungiamo i nostri clienti anche nelle zone periferiche e nelle giornate più difficili. La nostra rete ci permette di arrivare nei Comuni montani e nelle aree più lontane della nostra provincia».

C’è posta per te…

Crescono ancora i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane. Nei primi nove mesi dell’anno, si è registrato un incremento di oltre il 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo che va dal Black Friday fino a Natale, settimane di picco per l’e-commerce, il volume di spedizioni sfiora in media i 2 milioni di consegne al giorno e raggiunge gli 8 milioni in una settimana. Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della struttura di Poste Italiane, che può contare anche sulla rete Punto Poste composta da circa 18.000 punti (tra attività commerciali e Lockers) che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi.