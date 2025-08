Roberta ha divorziato e le condizioni prevedono che lei abbia un assegno di 1.000 euro al mese. Ora ha scoperto che il suo ex marito sta per congedarsi da un importante ruolo dirigenziale e andrà in pensione. Si domanda quindi se avrà qualche diritto sulla cospicua somma che lui andrà a incassare.

All’ex moglie spetta anche una parte del TFR

Ebbene sì: può apparire strano perché si pensa che il divorzio rescinda ogni rapporto, invece Roberta ha diritto a una parte di quel denaro. Lo stabilisce la legge: il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non si è risposato e se titolare di un assegno divorzile, a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

A quanto TFR ha diritto l’ex moglie

Questa percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Naturalmente il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul Tfr dell’ex coniuge.

All’ex moglie va una parte anche delle anticipazioni richieste

Aggiungo anche che nel 2015 la Cassazione ha chiarito che il coniuge divorziato non solo deve versare all’ex moglie una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del Tfr, ma deve farlo anche in occasione delle anticipazioni richieste durante il rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, quindi durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.

A quale periodo ci si riferisce per calcolare il TFR che spetta all’ex moglie

Per quanto riguarda il conteggio della somma la giurisprudenza ha così stabilito: “la legge che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) a ricevere una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’altro coniuge, individua come parametro per la quantificazione di questa percentuale la durata del matrimonio e non quella dell’effettiva convivenza”. Anche gli anni della separazione, quindi, vanno conteggiati.