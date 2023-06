U n percorso formativo ricco e completo, finalizzato a sensibilizzare e a formare le donne sui temi dell’educazione finanziaria. Il progetto “Donne in attivo - La tua guida all’educazione finanziaria” torna con 4 webinar e una novità: un laboratorio pratico teso a implementare progetti esistenti o a realizzare nuove idee imprenditoriali

Previdenza, finanza etica, risparmi e investimenti. E ancora, innovazione digitale e nuovi strumenti di pagamento, tecniche di negoziato. Ma anche il legame tra benessere finanziario, empowerment femminile e perdita del controllo finanziario e, non meno importante, il tema degli stereotipi di genere: quanto e come contribuiscono a generare disuguaglianza?

Di questo e molto altro si parlerà nel corso della nuova edizione di “Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria”, un progetto formativo finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere con il supporto delle sue strutture in house Si.Camera ed Innexta. Il progetto ha inoltre ha il supporto del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e mira a coinvolgere quante più donne possibile, dai 18 anni in su.

Donne in attivo 2023: il percorso formativo

All’ampio universo femminile sono rivolti i 4 webinar e un laboratorio pratico in programma da fine giugno a settembre. Ciascun incontro online tratterà un tema specifico, spaziando dalle conoscenze di base dell’educazione finanziaria alle tematiche meno tecniche, ma altrettanto importanti, come ad esempio le soft skills.

Previsti, poi, anche momenti di confronto costruttivo con role model femminili e di interazione diretta tra docenti e partecipanti.

Lo scopo del percorso formativo è quello di stimolare e far crescere la “consapevolezza finanziaria” delle donne, nella loro duplice potenziale esperienza: quella di consumatrici e di investitrici.

Al contempo verranno implementati i temi relativi alla nascita ed allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, anche attraverso il coinvolgimento della rete dei Comitati per l'Imprenditorialità femminile, presenti in tutte le Camere di commercio.

Novità dell’edizione 2023 sarà, poi, l’attivazione di un LABORATORIO pratico il cui obiettivo riguarderà la realizzazione di iniziative di autoimprenditorialità articolato in due incontri.

Donne in attivo 2023: imparare per crescere

Il percorso proposto è un’occasione unica per accrescere la propria conoscenza di una materia apparentemente ostica e complessa. Almeno finché non si decide di “affrontarla”, ovvero di studiarla approcciandola nel modo giusto, cioè facendosi guidare da esperti e professionisti che siano in grado di fornire spunti tecnici e teorici, ma anche applicazioni pratiche alla vita quotidiana in merito alla gestione del denaro e altre questioni di natura finanziaria.

I webinair in diretta sono aperti a tutte le donne maggiorenni e la partecipazione è gratuita (previa registrazione). Ciascun webinar ha una durata di due ore e chi completa il ciclo di incontri può richiedere un attestato di partecipazione.

La novità di questa edizione è il LABORATORIO pratico, in programma al termine del ciclo di webinair, in cui verranno formati dei gruppi di lavoro per sviluppare idee progettuali con alla base i concetti di educazione finanziaria.

Webinar 1: Ben-essere: quanto contano gli aspetti economico-finanziari?

Il primo appuntamento è in programma per il 27 giugno 2023, dalle ore 14.30 alle 16:30

Si parlerà di:

Educazione finanziaria e competenze finanziarie

Definizione di ben-essere in senso psicologico

Rapporto tra ben-essere e benessere finanziario

Indipendenza finanziaria, conti correnti congiunti e separati, violenza economica

Ospite: esperto sul benessere psicologico

Webinar 2: Ben-essere: darsi obiettivi e raggiungerli

Il secondo appuntamento è il 5 luglio 2023, dalle ore 14.30 alle 16:30

Si parlerà di:

Conoscenze, atteggiamenti e comportamenti per sostenere il benessere finanziario

Cambiare il comportamento: il modello M.I.N.D.S.P.A.C.E.

Obiettivi e pianificazione finanziaria

Ospite: testimonianza di un caso di negoziato

Webinar 3: Ben-essere e prestiti: gestire il debito senza ansie

Il terzo appuntamento è il 12 luglio 2023, dalle ore 14.30 alle 16:30

Si parlerà di:

Finanziare un progetto: prestiti

Finanziare un progetto: crowdfunding

Quando qualcosa va storto: strumenti e dispositivi

Bias cognitivi: bias dell’ottimismo, myopia bias

Ospite: assistente sociale impegnata in casi di sovra-indebitamento al femminile

Webinar 4: Ben-essere: quanto conta saper negoziare?

Il quarto appuntamento è il 20 settembre 2023, dalle ore 14.30 alle 16:30

Si parlerà di:

L’abc della negoziazione

Negoziare il benessere: soldi e non solo

Errori comune nella negoziazione dei compensi

Il denaro come tabù

Ospite: testimonianza di un caso di negoziato

Il Laboratorio: “Come promuovere il benessere finanziario. L’approccio MINDSPACE”

2 incontri online, tra luglio e settembre, della durata di 1 ora ciascuno

Il percorso formativo, al termine dei webinar prevede un LABORATORIO pratico che ha l’obiettivo di far emergere le capacità acquisite durante gli incontri attraverso l’elaborazione di proposte progettuali anche rivolte all’avvio o all’implementazione di idee imprenditoriali.

Gli incontri saranno presieduti da un docente e da un tutor e le partecipanti saranno divise in gruppi di lavoro (di minimo 3 persone, massimo 5).

Il primo incontro è finalizzato ad illustrare il modello M.I.N.D.S.P.A.C.E. (approccio che mostra come far leva su fattori che influenzano le scelte delle persone – Messaggero, Incentivi, Norme, Default, Salienza, Priming, Affetto, Commitment, Ego – per spingere gli individui verso comportamenti virtuosi e scelte razionali, consistenti e perfettamente informate, mirando a massimizzare la propria utilità attraverso un’analisi costi-benefici) e come questo aiuti nella elaborazione di proposte progettuali (per esempio: per incentivare l’uso corretto di un budget, per l’avvio di un business).

Il secondo incontro è finalizzato a rispondere a dubbi ed a fornire i chiarimenti richiesti.

Un Comitato di Esperti esaminerà gli elaborati, definirà una classifica e individuerà uno o più gruppi invitati a partecipare all’evento conclusivo del progetto, previsto a Roma ad ottobre 2023, in occasione del “Mese dell’educazione finanziaria”. Per iscriversi gratuitamente agli incontri basta completare il form al link PARTECIPA/ISCRIVITI.

Per ricevere la newsletter del progetto vai su www.donneinattivo.it

Per informazioni scrivere a: info@donneinattivo.it