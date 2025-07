L’autonomia e la serenità nelle piccole e grandi decisioni economiche della vita passa attraverso la conoscenza. Che si tratti di acquisti, risparmi o investimenti, possedere gli strumenti necessari a gestire le proprie finanze è il primo passo per fare scelte più oculate e per proteggere sé stesse dagli stereotipi di genere e dai segnali della violenza economica.

Proprio per dare a tutte le donne, di tutte le età e con esperienze di vita anche diversissime tra loro, la possibilità di imparare a gestire, risparmiare, investire il proprio denaro, torna anche quest’anno “Donne in Attivo – La tua guida all’educazione finanziaria”.

Il progetto, giunto alla quinta edizione, è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione generale consumatori e mercato) e realizzato da Unioncamere.

Ogni anno cresce il numero delle donne che partecipano ai webinair formativi gratuiti e si arricchisce il programma di appuntamenti pensati per favorire un progressivo sviluppo delle competenze.

Nel 2025, inoltre, il progetto ha ricevuto il “bollino rosa” dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria come iniziativa di qualità rivolta alle donne. Il progetto è supportato dalle Camere di commercio e dai Comitati per l’Imprenditorialità Femminile.

L’altra novità di quest’anno sono i Take Away da svolgere a casa, ovvero gli esercizi da “fare a casa” per acquistare dimestichezza e familiarità con gli strumenti e i concetti fondamentali trattati nei webinar, imparando in modo pratico.

Dalla teoria alla pratica: attività e incontri

Anche quest’anno il Progetto propone quattro appuntamenti formativi e un laboratorio per lavorare in gruppo (tutte le attività sono gratuite, previa iscrizione, e si svolgono on line).

Il percorso porterà le partecipanti a esplorare i temi legati alla gestione del denaro e al rapporto che le donne hanno con lo stesso; gli stereotipi di genere nell’economia; gli strumenti previdenziali e di protezione esistenti; gli strumenti e le reti a supporto delle donne (anche in ambito imprenditoriale), sempre tenendo conto dei principi di gender equality.

Tutti i webinar sono tenuti da docenti universitari, rappresentanti dei partner istituzionali, esperti e associazioni del terzo settore. Ogni appuntamento (della durata di due ore) prevede la presenza di un ospite legato al tema per esperienza personale e professionale. Chi completa il ciclo di incontri formativi, in diretta, può richiedere l’attestato di partecipazione.

“Il valore del denaro: consapevolezza e autostima economica” (già disponibile online)

Acquisire consapevolezza e autostima economica è un punto di partenza fondamentale per comprendere (e rivedere) il proprio rapporto conil denaro, spesso influenzato da convinzioni culturali o vissuti familiari. Parlare di denaro, per molte donne, significa affrontare tabù, sensi di colpa o la sensazione di non “meritarlo abbastanza”. Questo incontro mira a decostruire questi ostacoli interiori, favorendo la crescita di una sana autostima economica e una maggiore consapevolezza delle proprie risorse. Attraverso spunti psicologici e strumenti pratici, si lavorerà sulla percezione del valore del denaro come mezzo per affermare sé stesse, prendere decisioni autonome e rafforzare la propria libertà personale. Un passo fondamentale per iniziare a gestire con sicurezza le scelte economiche della propria vita.

“Organizzare le risorse: budgeting” (già disponibile online)

Organizzando le risorse attraverso tecniche di base è possibile costruire un budget efficace che permetta una gestione più attenta e consapevole delle finanze personali e familiari. In un contesto economico in cui le spese sono molteplici e le entrate talvolta incerte, saper pianificare è un atto di responsabilità e autodeterminazione. Particolare attenzione sarà data all’organizzazione delle risorse, in presenza di carichi di cura, lavori discontinui o part-time, situazioni comuni a molte donne. Un’occasione per apprendere strategie concrete e valorizzare ogni euro come leva di progettualità.

Take Away da svolgere a casa “Crea il tuo budget su base mensile”

Ospite proposto: testimonianza di donna che ha modificato le proprie abitudini finanziarie. Link Zoom Iscrizione qui

“Conoscere i diritti: previdenza, tutele, parità”

Il terzo appuntamento affronta il tema cruciale dei diritti economici e sociali. Il webinar offrirà una panoramica chiara e aggiornata sul sistema previdenziale italiano e sugli strumenti di tutela esistenti a supporto della maternità, del lavoro flessibile, della conciliazione vita-lavoro e della parità salariale. Verranno inoltre affrontate le principali disparità di genere in ambito retributivo e pensionistico, con esempi pratici e indicazioni operative per agire consapevolmente. L’obiettivo è fornire alle partecipanti una cassetta degli attrezzi normativa per riconoscere, rivendicare e valorizzare i propri diritti, sviluppando una cittadinanza economica attiva e informata.

Take Away da provare a svolgere a casa

Quiz e riflessione sui “miti da sfatare”. Ospite proposto: esperto/a di diritti del consumatore

Link Zoom Iscrizione qui.

“Progetti e futuro: donne e imprenditorialità finanziaria”

L’ultimo incontro è dedicato a tutte le donne che desiderano avviare un progetto imprenditoriale, reinventarsi professionalmente o semplicemente investire sulle proprie idee. Saranno presentati i passaggi fondamentali per trasformare un’intuizione in un piano sostenibile: definizione del business plan, calcolo dei costi, accesso a fonti di finanziamento, opportunità legate ai bandi per l’imprenditoria femminile e strumenti di supporto disponibili a livello locale e nazionale. L’incontro offre ispirazione ma anche pragmatismo, incoraggiando ogni donna a vedere nella propria autonomia economica una leva concreta di empowerment e cambiamento.

Take Away da provare a svolgere a casa:

presentazione su piano di raccolta fondi. Ospite proposto: startupper o imprenditrice

Link Zoom Iscrizione qui

Come partecipare

È semplicissimo. Basta andare sul sito www.donneinattivo.it e, cliccando su PARTECIPA/ISCRIVITI, andare alla pagina dei webinar. È anche possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le attività ed entrare a far parte della comunità iscrivendosi alla newsletter o scrivendo a [email protected].