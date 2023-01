Le abitudini quotidiane che ti aiutano a rimanere attiva

S ai che alcune abitudini quotidiane possono cambiare la tua vita? Quali inserire nella tua routine per sentirti attiva

Troppo stress, poco tempo a disposizione e stanchezza: quante volte ti sei ripetuta di non farcela più? Eppure per cambiare in meglio la tua vita servirebbe davvero poco: alcune abitudini quotidiane da inserire nella tua routine per migliorare il tuo benessere psicofisico.

Da un’alimentazione studiata per darti il sorriso (e farti restare in forma), ai segreti per dormire meglio, sino alla necessità di ritagliarti un’ora tutta per te: le abitudini migliori per sorridere e affrontare l’esistenza con un nuovo sprint, restando attiva e felice.

Mangia sano

Probabilmente te lo sei ripetuto tante volte, ma alla fine hai ceduto, continuando a mangiare schifezze. In realtà mangiare sano è il primo passo per restare attiva, ma soprattutto per regalarti un benessere psicofisico che non passa.

Partiamo da un presupposto importante: alcuni cibi stimolano la mente e il corpo, altri, come i fritti, i cereali raffinati e gli alimenti zuccherati, provocano una sensazione di sonnolenza e pesantezza. Punta su un’alimentazione a base di cereali integrali, carne, pesce, verdura e frutta fresca, fai il pieno di vitamine, Omega 3, acido folico e triptofano.

Questo non significa rinunciare al gusto, piuttosto saper scegliere con intelligenza cosa portare nel piatto. Ad esempio sapevi che spinaci, asparagi e arance sono ricchi di acido folico? Questa sostanza, preziosa in gravidanza, regola il livello di serotonina nell’organismo. Il famoso ormone della felicità ti aiuta a tenere l’umore alto, a controllare meglio le emozioni e ha un effetto sedativo su tutto il sistema nervoso.

Largo spazio pure agli alimenti che aumentano l’apporto di vitamina D, combattendo depressione e ansia, come salmone, tonno, sardine e uova. Ingredienti perfetti per preparare tanti pasti deliziosi che non hanno nulla da invidiare al junk food! Per contrastare la stanchezza e la tristezza scegli i sali minerali come lo zinco, il potassio, il selenio o il magnesio. Sostanze preziose che si trovano nella frutta secca, nelle patate dolci, nei mirtilli, nelle banane, nelle mele e nei lamponi.

Dormi meglio

Dormire poco e male può provocarti non pochi problemi, perciò fra le abitudini quotidiane fondamentali ci dovrebbe essere quella di migliorare la qualità del proprio sonno. Prima di metterti sotto le lenzuola elimina ogni dispositivo elettronico, evitando di esporti alla celebre (e fastidiosa) luce blu degli schermi.

In particolare dimentica cellulare e tablet, spegni la tv e dedicati ad altre attività utili per conciliare il sonno. Ad esempio potresti leggere un buon libro, ma anche fare un bagno caldo, ascoltare della musica rilassante o meditare. Si tratta di attività che placano la tua mente e ti consentono di rilassarti prima di chiudere gli occhi.

Modera l’alcol

Un bicchiere al giorno di vino – come ci hanno svelato tante volte – non è assolutamente proibito, al contrario. Ma la situazione è differente quando ti ritrovi a uscire tutte le sere fra aperitivi e cene. Prova invece a regalarti un periodo detox, eliminando qualsiasi alcolico per almeno una settimana.

Sostituisci lo spritz con l’amica con una bella spremuta di arance oppure con una centrifuga di verdure foglia verde. In pochissimo tempo noterai una grandissima differenza sia nell’umore che nel corpo. L’alcol d’altronde tende ad alterare la flora batterica, aumenta il rischio di ritrovarsi con macchie rosse sulla pelle e couperose. Inoltre velocizza l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento.

Di addio al fumo

Stare alla larga dal fumo è sempre una buona idea. Numerosi studi hanno dimostrato che il fumo non agisce negativamente solo sull’organismo, ma anche sulla salute mentale. Dietro il tabagismo, dunque, si nascondono depressione, irritabilità, ansia e disturbi del sonno. Certo, dire addio al fumo non sarà semplice, ma da subito ti accorgerai dei benefici. Per iniziare chiedi aiuto al tuo medico e comincia, a poco a poco, a diminuire le sigarette che fumi quotidianamente. Non te ne pentirai!

Scopri nuovi sport

L’abitudine quotidiana migliore per tenerti attiva? Fare sport! Per non annoiarti divertiti a sfidare il tuo corpo, puntando sempre su qualcosa di nuovo. In questo modo brucerai molte più calorie e riuscirai a tenerti in forma divertendoti.

In palestra prova qualche corso nuovo, anche quello che non avevi mai immaginato di testare. Punta sulla corsa, la piscina o lo yoga, allenati all’aria aperta e nel week end organizza delle uscite per conoscere nuove attività, come il trekking oppure lo sci.

Coccolati

Un’ora al giorno dedicati una coccola, prendendoti cura di te. Spesso troppi impegni, fra lavoro e famiglia, ci portano a dimenticare di dedicarci del tempo. Prova a staccare, almeno per sessanta minuti, scegliendo di fare qualcosa solamente per te. A volte basta davvero poco per cancellare lo stress e ritrovare il sorriso.

Applica una maschera illuminante oppure purificante per il viso, poi accendi la tv, per goderti qualche puntata della tua serie tv preferita, oppure leggi un bel libro. Immersa nella vasca da bagno, con l’acqua profumata e calda, usa uno scrub goloso per il corpo, puntando su ingredienti come menta, caffè o cioccolato.