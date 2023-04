Addio braccia a tendina: allenamento per tonificare le braccia

V olete tonificare le braccia ed evitare l'effetto tendina? Ecco quali sono i 5 migliori esercizi per rassodare le braccia.

Con l’avanzare dell’età, non solo la massa muscolare si riduce, ma anche il tessuto connettivo si indebolisce. Di conseguenza la pelle inizia a perdere la sua tonicità e tende verso il basso, formando quelle che nel gergo comune, si definisce “braccia a tendina”.

Questo problema è molto comune nelle persone che stanno troppo tempo al computer o in posizione seduta, poiché la mancanza di movimento può portare all’accumulo di grasso.

Per questo è sicuramente importante mantenere una dieta sana e equilibrata, riducendo l’apporto di calorie in eccesso.

Questo significa che se noi consumiamo più calorie di quante ne bruciamo, il corpo accumula il grasso in eccesso in varie parti del corpo, tra cui le braccia.

D’altra parte, se seguiamo una dieta drastica, per dimagrire velocemente, si ha una riduzione del tessuto sottocutaneo e laddove la pelle non è particolarmente elastica, le braccia si svuotano, portando l’effetto a tendina.

Per questo motivo, è meglio rivolgersi a un professionista che valuti la nostra situazione e ci aiuti a costruire una dieta bilanciata.

Nelle donne poi, può diventare soprattutto un problema estetico.

Braccia a tendina: cosa è importante fare

Prima di addentrarci nel tipo di allenamento specifico per cercare di rassodare le braccia è bene sapere le pratiche che possono aiutarci per evitare che si formino le braccia a tendina.

È importante:

Mangiare cibi freschi e naturali, evitando cibi trasformati e ricchi di grassi saturi. Controllare le porzioni e limitare l’assunzione di calorie in eccesso. Bere molta acqua, per aiutare a mantenere il corpo idratato e ridurre la ritenzione idrica , che può contribuire alla formazione dell’ “effetto onda”. Iniziare un programma di allenamento che includa, esercizi cardiovascolari e esercizi con i pesi, che ci aiutino a bruciare calorie, a perdere grasso corporeo e aumentare la tonicità muscolare di tutto il corpo . Eseguire inoltre esercizi mirati sul tricipite, il muscolo che, se viene allenato nelle giusta maniera , conferisce l’aspetto tonico al braccio. Fare dello stretching per migliorare la flessibilità e l’agilità delle braccia, contribuendo cosi a tonificarle. Infine, essere costanti e non avere fretta di arrivare, per non deludere le proprie aspettative.

Braccia a tendina : esercizi mirati per il tricipite

Vediamo insieme un workout da fare a casa con l’ausilio di una sedia o una coppia di manubri o due bottiglie di acqua da mezzo litro per iniziare.

Esercizio: kick back

Posiziona una mano sulla seduta della sedia, in allineamento con la spalla, con il braccio disteso e il ginocchio corrispondente alla mano, sempre sulla sedia .

Divarica la gamba opposta in appoggio a terra per dare stabilità al bacino e alla colonna che deve essere in allineamento.

Fletti e distendi gradualmente il braccio che tiene il manubrio o la bottiglia di acqua.

Esegui 15 ripetizioni, riposa 45 secondi e ripeti per 3 serie totali , per ogni braccio .

Esercizio: distensioni sopra la testa

Seduta sulla sedia, senza poggiare la schiena, impugna un manubrio e distendi il braccio verso l’alto.

Fletti lentamente il braccio verso il basso e ritorna nella posizione iniziale con il manubrio sopra la testa.

Esegui 15 ripetizioni, riposa 45 secondi e ripeti per 3 serie totali , per ogni braccio .

Esercizio: french press

Impugna i due manubri e distenditi a terra, con le gambe piegate in appoggio sulla sedia.

Fletti e distendi l’avambraccio, tenendo i gomiti possibilmente fermi e in allineamento con le spalle.

Esegui 15 ripetizioni, riposa 45 secondi e ripeti per 3 serie totali .

Esercizio: tricipiti presa inversa

Impugna i due manubri con la presa inversa e distenditi a terra, con le gambe piegate in appoggio sulla sedia.

Avvicina i gomiti al pavimento creando un angolo di 90° in allineamento con le spalle.

Distendere le braccia tornando nella posizione di partenza.

Esegui 15 ripetizioni, riposa 45 secondi e ripeti per 3 serie totali .

Esercizio: dips

Appoggiare i palmi delle mani sul bordo della sedia e piegare le gambe davanti a te.

Piegare le braccia e scendere con il bacino verso terra fino a portare le braccia a formare un angolo di 90°. La schiena non deve inarcarsi ma deve restare più dritta possibile.

Esegui 15 ripetizioni, riposa 45 secondi e ripeti per 3 serie totali .

Quante volte bisogna allenare le braccia a tendina ?

Se vuoi migliorare la forza e la resistenza muscolare, la frequenza dipenderà dalla tipologia e dall’intensità degli esercizi, e soprattutto dal tuo livello di allenamento.

In genere se vuoi ottenere risultati, cerca di fare questi esercizi almeno 2 o 3 volte alla settimana, cercando di far rientrare l’allenamento nel tuo normale stile di vita.

I miei consigli

L’allenamento delle braccia a tendina può essere fatto con una varietà di esercizi diversi. Cerca di combinarli durante la tua routine di allenamento e fai attenzione a non esagerare per evitare infortuni.

Ricordati di consultare un professionista prima di iniziare un nuovo programma di allenamento, per personalizzarlo in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi specifici.