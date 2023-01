Cosa sono i morning rituals e perché sono essenziali per lo sport

V uoi allenarti al meglio e potenziare i risultati dello sport? Prova questi morning rituals!

Hai mai sentito parlare di morning rituals? Si tratta di alcune azioni e piccole pratiche che, se svolte ogni mattina, possono fare la differenza e diventare essenziali quando fai sport.

Di cosa si tratta

I morning rituals sono un sistema per migliorare il proprio benessere e prendersi cura del corpo sin dal risveglio. L’ideale per affrontare con la giusta energia la giornata e le tue sessioni di allenamento. Dal momento in cui suona la sveglia infatti hai la possibilità di mettere in pratica delle sane abitudini per influenzare il benessere di corpo e mente.

Questo ti consentirà di agire con vitalità e slancio, abbandonando i pensieri negativi e le frustrazioni. La routine mattutina è dunque un insieme di attività che dovresti svolgere prima dei consueti impegni, dallo studio al lavoro.

Come funziona

Una morning routine perfetta presenta moltissimi benefici. Prima di tutto ti permetterà di arrivare non solo alle tue sessioni di allenamento, ma anche alla fine della giornata con il giusto mood. Ti consentirà di contrastare tristezza, irritabilità e poca voglia di fare, ma soprattutto ti aiuterà a guardare in modo diverso la tua esistenza, cancellando la negatività.

Si inizia con una colazione ben bilanciata, seguita da alcune attività che equilibrano corpo e mente, come il giardinaggio, la lettura di un bel libro o l’ascolto di musica. Scrivere e leggere sono delle attività che possono aiutare non solo a rilassare, ma anche a fare il pieno di energia.

La mattina è preferibile pensare e appuntare i sogni fatti nel corso della notte, ma anche svolgere un po’ di esercizio fisico per risvegliare la muscolatura. Gli sport migliori? Meditazione, esercizi di respirazione, stretching e yoga. Fra le attività importanti ci sono anche la necessità di fare il letto, sorridere e praticare la gratitudine.

I vantaggi

Il primissimo vantaggio dei morning rituals è rappresentato da una maggiore energia sia mentale che fisica che consente di affrontare al meglio le attività sportive. Rende più positivi e produttivi, inoltre permette di ridurre il livello di stress, consentendo di migliorare la salute mentale e regalando la consapevolezza di poter superare sfide e ostacoli con determinazione e fiducia.

Non solo, i morning rituals favoriscono la salute complessiva, sia fisica che mentale, con benefici che investono anche il piano relazionale. Avrai una maggiore concentrazione durante il tuo allenamento e ti recherai in palestra con il sorriso e la giusta dose di motivazione, mettendo in campo tutto il tuo impegno. In questo modo dirai addio alla pigrizia, uscendo dalla tua zona di comfort per sbloccare tutto il tuo potenziale.

I passi della tua morning routine

Quali sono i passi migliori morning rituals da seguire per vivere al meglio lo sport, ottenendo il massimo dalle tue attività.

Svegliati sempre alla stessa ora

Svegliarsi sempre nello stesso orario è il modo migliore per equilibrare il ritmo sonno/veglia. In questo modo dormirai meglio, raggiungendo un ottimo livello di riposo e potrai affrontare con la grinta necessaria l’allenamento quotidiano. Quando suona la sveglia, se non riesci ad alzarti subito, fai un breve conto alla rovescia. Poi alzati dal letto senza esitare e sorridi. Sembra un gesto di poco conto, ma in realtà è importantissimo: il cervello in questo modo riceverà una fortissima spinta energetica che ti accompagnerà per tutto il giorno.

Stimola il metabolismo

Inizia la giornata con il piede giusto grazie allo sport. Non è necessario trascorrere tante ore in palestra o correre chilometri. Bastano invece pochissimi minuti per stimolare al meglio il metabolismo e potenziare il benessere fisico. Fai yoga oppure meditazione, prova pure lo stretching per risvegliare la muscolatura.

Bevi acqua e limone

Bere acqua e limone al mattino consente di eliminare le impurità e le scorie che l’organismo ha accumulato durante la notte. Il limone è infatti un frutto ricco di benefici, considerato fra le fonti principali di vitamina C. Aiuta a prevenire possibili rischi cardiovascolari, migliora l’idratazione e la qualità della pelle.

Evita il cellulare

Lo sappiamo bene, è difficile, ma nelle prime ore della giornata, subito dopo il risveglio, dovresti evitare di guardare il telefono. Scrollare le notifiche di Instagram e di Facebook, rispondere alle mail dal letto o ai messaggi di WhatsApp infatti non farà altro che aumentare la tua ansia, spingendoti a iniziare la giornata con poco sprint. Scegli invece di dedicare qualche ora al tuo benessere senza le interferenze dei social.

Cura la colazione

La colazione è il pasto più importate della giornata. Fornisce infatti all’organismo il carburante necessario per poter funzionare nel corso della giornata. L’errore più grande che puoi commettere dunque è saltare la colazione oppure farla di fretta, senza curarla al meglio, ma mangiando ciò che trovi. Cerca invece di sederti a tavola e prendere qualche minuto per te, scegliendo yogurt o latte abbinati a cereali integrali, frutta secca, miele o muesli. In questo modo assumerai la giusta dose di probiotici, riboflavina e calcio per allenarti al massimo.