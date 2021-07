I migliori trattamenti snellenti da applicare su gambe, pancia e fianchi per rimodellare al meglio il proprio fisico con un'azione liporiducente

Creme snellenti, come funzionano?

Quando si affronta una dieta o si cerca di definire e rassodare il proprio corpo, oltre a una buona dose di movimento, è possibile aggiungere una crema snellente alla propria routine di bellezza dedicata alla bodycare.

Questi fluidi, principalmente formulati con caffeina, sale marino e non solo, devono essere applicati localmente in modo da sciogliere il grasso in determinate zone specifiche come cosce, braccia, fianchi e pancia.

Le formule, infatti, attraverso un massaggio intenso e l’abbinamento della crema pensata ad hoc andranno a lavorare sul singolo pannicolo adiposo. La principale differenza rispetto alle creme anticellulite è proprio questa: mentre i prodotti snellenti attaccano l'adipe, i prodotti anticellulite agiscono con funzione drenante e di stimolo sul microcircolo.

Ovviamente sul mercato sono disponibili tantissimi tipi di creme snellenti e, qui, abbiamo provato a selezionare le migliori da acquistare su Amazon con un semplice click.

Collistar

Una crema definita ‘ad alta definizione’ che combina due sostanze come il ganoderma lucidum, ricompattante e levigante e l’alga spirulina italiana, rimodellante, tonificante e detox.

Questi due attivi, insieme a caffeina, escina ed estratto di bergamotto, creano una formula multi-attiva: snellente e rassodante. Il plus? La consistenza leggera e non grassa che favorisce il massaggio drenante.

Somatoline

Bastano 7 notti per vedere i primi e significativi risultati grazie a questa crema snellente.

Merito del BioSlim7-complex, un complesso ricco in attivi specifici ad elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente:

- lipolitica, favorendo la riduzione degli accumuli adiposi;

- drenante, eliminando i liquidi cutanei in eccesso;

- anti-stoccaggio, contrasta la formazione di nuovi accumuli adiposi.

Biopoint

A base di caffeina pura, symfit e carnitina, questo fluido snellente aiuta a drenare e rimuove i liquidi stagnanti stimolando il metabolismo dei grassi. Una soluzione da non sottovalutare per ridurre sia gli accumuli adiposi localizzati sia l’antiestetico effetto buccia d’arancia che caratterizza la pelle colpita dalla cellulite.

Clarins

Ne basterà una noce per beneficiare di una tripla azione di questa crema leggera: dimagrante, rassodante e perfezionatrice. La cosa importante, in questo caso, è abbinare il giusto massaggio alla zona interessata:

- vita e fianchi: movimenti circolari su pancia;

- braccia e ginocchia: movimenti dal basso verso l'alto.

Una formula che permetterà di accelerare l'eliminazione dei grassi in eccesso e rallentare la formazione di nuovi grassi.

Goovi

A base di ananas, estratto di pepe rosa ed estratto di loto: questa crema snellente contribuisce a favorire la compattezza cutanea e a ridurre gli accumuli adiposi. Senza fonti di iodio e sfrutta l’effetto caldo, che si può sentire durante o dopo l’applicazione, per eliminare l’adipe e l’effetto buccia d’arancia.

Lovage

Da applicare su pancia, fianchi, cosce, glutei con movimenti circolari, questa crema sfrutta l’effetto lipolitico favorendo l’attenuazione dell’adiposità migliorando anche la tonicità del corpo. Arricchita con gli estratti vegetali di Tarassaco e Caffeina, attiva la circolazione, stimola il drenaggio dei liquidi stagnanti, garantendo un ultra-ossigenazione ai tessuti che appaiono subito più tonici. Da applicare due volte al giorno, al mattino appena sveglia e alla sera prima di dormire, con un massaggio fino a completo assorbimento.

Ovviamente queste sono solo una piccola parte delle creme snellenti che si possono facilmente comprare su Amazon, qui un'ulteriore selezione dei prodotti da non perdere.

