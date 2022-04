Gli esercizi più semplici in assoluto per tonificare le braccia

S ta arrivando l'estate e il primo pensiero di ogni donna è inevitabilmente la fatidica prova costume. Tra i vari metodi per contrastare le seccanti imperfezioni dell'adipe, ecco alcuni esercizi semplici e veloci per dire addio alle braccia a tendina

Se vi dicessi “a pipistrello” o “ondeggianti”, a cosa pensereste? Ovviamente alle braccia e a quel fastidioso inestetismo che molto spesso si forma con l’avanzare dell’età o in seguito a un’alimentazione scorretta. Risolvere questo problema è facile, basta effettuare dei semplici esercizi per tonificare le braccia.

Smettiamola di nasconderci dentro ai maglioni o vestiti larghi. Basta temere l’arrivo dell’estate e delle maniche corte! Effettuando i giusti allenamenti, rassodare e tonificare le braccia è diventato un gioco da ragazzi, e si può anche fare quando e dove si vuole.

Bicipiti e tricipiti, questi sconosciuti

Parliamoci chiaramente, siamo donne e le prime parti del corpo che solitamente desideriamo rassodare sono i glutei e l’addome. Eppure, c’è un aspetto che spesso dimentichiamo, cioè la tendenza delle nostre care braccia a seguire le forze della gravità (come un po’ tutto d’altronde).

Il problema è che, i muscoli presenti in questa zona, cioè bicipiti e tricipiti, sono meno sollecitati dalle attività che svolgiamo quotidianamente. In più, è proprio questa, tra tutte, una delle prime zone soggette all’accumulo di grasso.

Le braccia cadenti colpiscono moltissime donne e, se il nostro obiettivo è eliminare l’effetto tendina che tanto ci imbarazza, è bene familiarizzare senza timore anche con questi altri muscoletti.

Cosa fare per le braccia flaccide?

Se avete deciso di dire finalmente e ufficialmente addio alle graziose ali di pipistrello, le scelte sono due: iscriversi in palestra con una scheda personalizzata e degli attrezzi, oppure allenarsi comodamente da casa, munendosi di determinazione e (forse) qualche pesetto.

Se la seconda opzione è quella che vi alletta di più, avete ancora un altro bivio davanti a voi: allenarsi con o senza pesi? Fortunatamente esistono esercizi per qualsiasi esigenza, e chi prima chi dopo, tutti portano ai risultati desiderati.

Come e quante volte bisogna allenarsi?

Tutto quel che si deve fare è effettuare esercizi per tonificare le braccia in modo da renderle più affusolate e compatte. Per farlo vi servirà:

Pesetti da 1 ai 4 kg;

Altrimenti: kettlebell o delle bottigliette d'acqua piene da mezzo litro a 1 litro e mezzo, o 2 grandi scatole di legumi;

Una fitball o softball, dai 45 ai 65 cm a seconda della vostra altezza.

L’importante, quando ci si allena, è creare una certa regolarità (mattina o sera è uguale). Basteranno 4 settimane in cui vi sarete allenate almeno 4 volte a settimana per vedere i primi risultati. Ogni sessione dovrà prevedere 2-3 serie da 15 ripetizioni ciascuna. Alla fine di ogni serie, concedetevi 30 secondi di recupero.

In ultimo, non dimenticatevi dello stretching! Se siete ferme da un po’, vi basteranno 10 minuti all’inizio per preparare i muscoli. Quando sarete già un po’ più avviate, spostatelo a fine sessione così da alleviare l’indolenzimento post work out.

Esercizi per rassodare le braccia in maniera facile e veloce

Iniziare un allenamento non è mai facile, soprattutto se non si è solite fare attività fisica regolarmente. State tranquille, si tratta di rassodare le braccia in poco tempo e con degli esercizi davvero facili da eseguire.

Esercizi per le braccia con i pesi

In questo caso, si riproducono alcuni esercizi per tonificare le braccia che si effettuano in palestra. Quel che serve è munirsi di piccoli pesi o di qualcosa che li possa simulare.

Tra gli esercizi utili rientrano:

French press verticale. In piedi, con le gambe allargate e leggermente piegate, prendere il peso in una mano, portare il braccio in alto e piegarlo verso la spalla opposta. Alternarsi, poi, tra un braccio e un altro.

Curl. Nella stessa posizione, tenere i pesi in entrambe le mani con le braccia distese, per poi piegarle verso il petto.

Chest press. Prendere entrambi i pesi e piegare le braccia avendo i gomiti paralleli al pavimento. Aprire e chiudere le faccia per 15 volte.

Alzate laterali. Allargare le braccia verso i lati, tenendole parallele al pavimento, e poi riabbassarle.

Rotazione delle spalle. Sedendosi su una sedia, tenendo la schiena appoggiata al muro e le braccia distese in avanti, ruotare i polsi verso l’esterno e poi l’interno.

Esercizi per le braccia senza pesi

Per chi non avesse i pesi a disposizione o non volesse usarli, non disperate, una soluzione c’è!

Flessioni. Si possono effettuare le classiche flessioni a pancia in giù, piegandosi e alzandosi facendo peso solo sulle braccia, oppure usando una fitball come seduta. In questo caso, poggiare le mani sopra e piegarsi fino a quando i gomiti non si formano 90°.

Dip. Per allenare i tricipiti, sedersi sul bordo di una sedia e fare leva sulle braccia per spingersi in avanti, alzandosi e abbassandosi.

Military press. In piedi, flettere leggermente le gambe chinandosi, prendere un bastone e posizionarlo dietro la testa. Spingerlo così in avanti e portarlo indietro sulle spalle.

Insomma, anche se in giro circola il falso mito secondo il quale, allenare le braccia, rende una donna meno femminile, sappiate che è falso!