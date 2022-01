5 fitness influencer che ti insegnano come prenderti cura del tuo corpo, senza rinunce

F itness influencer: chi sono quelle da seguire e che ci insegnano a prenderci cura di corpo e mente, senza rinunce e in modo equilibrato e armonioso

Prendersi cura di sé e del proprio corpo è un tassello fondamentale per mantenersi in salute e pieni di energia, sia fuori che dentro. Un tassello importantissimo, certo, purché questo non diventi l’unico su cui focalizzare la propria attenzione. Dimenticandosi che il nostro stare bene dipende anche dalla cura alla nostra parte interiore e da come ci si approccia all’attività fisica, con serenità e senza rinunce. Esattamente come ci insegnano alcune delle fitness influencer più seguite sui social.

Professioniste del settore che a suon di foto, video e #hashtag trasmettono a centinaia di migliaia di follower tutto ciò che trasforma una semplice attività fisica in un concentrato di sani principi. Prendendosi cura sia del corpo che della mente e imparando ad amarsi nella propria totalità. Per raggiungere un benessere psico fisico reale e duraturo. Per vivere meglio, più felici e si, anche più a lungo.

Emi Renata Sakamoto, modella e fitness influencer senza rinunce

Modella giappo-brasiliana votata al vivere bene, mantenendo mente e corpo in equilibrio tra loro grazie a uno stile di vita salutare. In grado di prendersi cura di sé a 360°, senza rinunce ma con tante, tantissime soddisfazioni. Emi Renata Sakamoto, tra le altre, è una fitness influencer il cui motto 80% healthy e 20% naughty, rappresenta a pieno la sua regola base per mantenere mente e corpo in perfetta salute.

Non a caso non ama la parola dieta e allo stesso modo non rinuncia mai a un bel piatto di pasta al pomodoro. Come dire, viva il benessere in ogni sua forma purché tutto sia in equilibrio e armonioso. E a giudicare dai risultati c’è davvero da crederle e iniziare subito a seguirla.

Kayla Itsines una mamma a tutta salute

Per chi non la conoscesse sappiate che Kayla Itsines è una fitness influencer australiana (nonché mamma da tre anni), diventata famosa in rete e non solo per il suo programma di allenamento denominato Bikini Body Guide. Un training di 12 settimane da fare comodamente a casa propria il cui obiettivi è quello di rimettersi in forma, perdere peso, tonificare la muscolatura e riportare il corpo al suo naturale stato di benessere.

Un programma che comprende tutta una serie di esercizi metabolici e cardio (quindi è sempre bene non partire con questo percorso se si è principianti ma avere un minimo di allenamenti di base), oltre che a una sana alimentazione. Con tanto di ricette a cui ispirarsi. Vivendo in modo sano, cambiando il proprio stile di vita e mantenendolo oltre i tre mesi dedicati al programma. Invogliando chi lo segue a un benessere costante e duraturo.

Giulia Calcaterra, da velina a fitness influencer

Qualcuno di voi se la ricorderà per essere stata una delle tante veline bionde che si sono susseguite nel corso degli anni sul bancone più famoso della televisione italiana. Fatto sta che oggi, Giulia Calcaterra, è una delle fitness influencer italiane più seguite e da cui trarre ispirazione per una vita centrata sul proprio benessere psico fisico. Non a caso è lei l’ideatrice di un programma di allenamento, BeYourChallenge, costruito allo scopo di intraprendere un percorso completo di trasformazione sia fisica che mentale.

Un training che, non solo aiuta a bruciare grassi e tonificare la muscolatura, ma che mette in condizione chi lo segue di cambiare radicalmente la propria mentalità e la propria concezione di benessere. Uscendo dalla propria comfort zone per iniziare un vero percorso di crescita personale, raggiungendo nuovi traguardi in ogni ambito della vita. Imparando a vivere e realizzare i propri sogni, senza limiti ne restrizioni.

Carlotta Gagna, un'italiana tutta da seguire

Altra italianissima fitness influencer da iniziare subito a seguire è Carlotta Gagna. Un nome che per alcuni risulterà nuovo (o più conosciuta sotto l’account TraininPink) ma che vale davvero la pena di scoprire e conoscere. Il motivo? Il suo approccio assolutamente reale al fitness e alla cura del proprio corpo, che, come lei stessa dichiara, non sarà mai come quello che si vede nella foto modificate che girano su Instagram.

Allenarsi si, quindi, ma con consapevolezza, per migliorare se stessi e la propria salute ma sempre rimanendo fedeli a ciò che si è. Amandosi e continuando ad amare le cose che ci piacciono, senza paletti, rinunce o seguendo modelli e/o stereotipi che andrebbero eliminati da ogni dove. Ma con la piena coscienza di essere perfette così come sì è. Seguendo uno stile di vita sano e prendendosi cura di sé sia dentro che fuori.

Sohee Lee (Soheefit), parola d'ordine benessere

Sohee Lee non è solo una fitness influencer ma è anche un’allenatrice e nutrizionista il cui approccio a entrambi è molto spesso definito non convenzionale. E il motivo è molto semplice. A Sohee Lee non piacciono le diete e le restrizioni ma il suo metodo si basa sul raggiungimento di un benessere reale e completo, grazie a obiettivi a lungo termine.

Che puntano al cambiamento consapevole del proprio stile di vita. Un approccio che mixa alimentazione, fitness e psicologia, che mira a una coerenza e a principi salutari da inserire nella propria vita e in cui credere. E che, quindi, possano portare ai risultati sperati.

Non vi resta che decidere da quale fitness influencer prendere spunto e, con tanto di like, iniziare un percorso di vero benessere sia fisico che mentale. Che punti al mantenimento di un equilibrio concreto, fatto di movimento, alimentazione e uno stile di vita sano. Che sappia darvi gioia e, quindi, la salute che tanto desiderate.