Indoor cycling: perché dovresti davvero dare una possibilità a questo sport

S i chiama indoor cycling ed è l'allenamento che dovresti provare subito!

L’indoor cycling è una fra le discipline più apprezzate da chi ama l’home fitness. Uno sport vero e proprio con tantissimi benefici che ti aiuterà a tornare in forma e – perché no – a divertirti!

Cos’è

Denominato anche “ciclismo al coperto” l’indoor cycling è un’attività sportiva che prevede una pedalata senza l’avanzamento su bici. Il risultato? Questo sport simula il ciclismo all’aperto. Per pedalare in casa servono dei rulli, degli strumenti per un allenamento indoor che permettono di fissare in modo stabile l’attrezzo e renderlo pronto all’uso.

Come funziona l’allenamento

L’allenamento si svolge in diverse fasi con un riscaldamento iniziale che consentirà di preparare i muscoli allo sforzo. In seguito si potrà passare al training seguendo i vari ritmi della pedalata. Tutto si conclude con il defaticamento che serve a rallentare e rilassare al meglio i muscoli.

L’indoor cycling viene praticato da chi non può usare la bici su strada per via del maltempo oppure nelle giornate in cui fa buio presto. Assenza di traffico e la possibilità di allenarsi a ogni ora del giorno rendono la bici su rulli un must per avere gambe da favola e un lato B super scolpito.

Come accade nello spinning, anche l’indoor cycling lavora su estensione e potenziamento. Ci si alza dal sellino, lavorando sulla respirazione. Le sessioni di workout di solito durano circa 45-55 minuti con una difficoltà graduale e in aumento. A rendere ancora più efficace l’allenamento è il potenziamento addominale. Dieci minuti di camminata blanda sono essenziali per il riscaldamento, poi si passa allo stretching degli arti superiori. In seguito si arriva alla fase centrale che dura mezz’ora e alla fase del defaticamento di dieci minuti.

I vantaggi

Consigliato per ottimizzare e integrare l’allenamento in ogni periodo dell’anno, soprattutto d’inverno, l’indoor cycling ti aiuta a sviluppare la resistenza e migliora il metabolismo. In più il training si può realizzare alternando fondo lento e medio senza rischiare di annoiarsi. Praticando questo sport migliorerai le tue performance su strada, diventando più forte e veloce.

Il consumo di calorie con l’indoor cycling è piuttosto alto, ossia il 20-25% più rispetto al ciclismo, dunque circa 500-700 Kcal. Gli effetti positivi non riguardano solo le gambe, ma anche gli addominali – lombari e obliqui – le spalle e le braccia. I risultati si notano sin dalle prime lezioni con effetti positivi sull’umore e sulla tonicità.

La differenza con lo spinning

Fra spinning e indoor cycling ci sono molti punti di contatto, ma anche numerose differenze. Diventato popolarissimo negli anni Novanta, lo spinning viene svolto in quasi tutte le palestre ed è costituito da un allenamento su una cyclette. Si pedala sull’attrezzo ancorato al terreno al ritmo di musica. Un mix perfetto fra divertimento e sport che consente di tenersi in forma pedalando in modo sostenuto e cambiando la posizione sulla sella diverse volte. In questo modo il workout risulta vario e mai noioso.

Praticabile a vari livelli di resistenza, lo spinning si può combinare con altre tipologie di allenamento per ottenere risultati mirati. L’attività è impegnativa e intensa, per questo non è consigliabile per chi ha disturbi alle articolazioni oppure alla schiena. Proprio come l’indoor cycling si può svolgere in casa acquistando una spin bike, una cyclette robusta e con un’alta stabilità.

Ma quali sono le differenze fra queste discipline? Prima di tutto troviamo un allenamento diverso. Lo spinning prevede un esercizio che regala grandi risultati, intenso e al tempo stesso divertente. Dunque è ottimo per chi cerca uno sport che sia movimentato e tutt’altro che noioso.

L’indoor cycling conserva queste caratteristiche, ma è una disciplina più intensa e che richiede un maggiore sforzo fisico. Ritmo della pedalata, cambio di posizione in sella e frequenza cardiaca vanno valutati in modo preciso, prestando grande attenzione. Non a caso questo workout è scelto soprattutto da chi è abituato ad allenarsi regolarmente con il ciclismo su strada o deve affrontare una gara.

Molto simile il dispendio di calorie e i risultati raggiunti. Sia con lo spinning che con l’indoor cyclette si dimagrisce e si tonificano dei punti specifici del corpo, modellandoli a proprio piacimento. Le controindicazioni sono davvero poche ed è possibile allenarsi sia in palestra che a casa, scegliendo di iniziare un percorso ad hoc con l’aiuto di un trainer professionista.

L’unica avvertenza? Poiché l’allenamento è intenso sarebbe meglio valutare bene diversi fattori prima di cominciare. Se ti alleni a casa infatti dovrai affrontare una spesa non indifferente e potresti rischiare di spendere soldi per un attrezzo che non useresti mai. Testa la tua resistenza e prendi confidenza con gli sport sulla cyclette semplicemente seguendo un corso in palestra, poi fai la tua scelta!