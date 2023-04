Ecco perché potresti non avere fame dopo esserti allenata intensamente

T i sei allenata duramente e la palestra ti regala grandi soddisfazioni. Tuttavia, sei appena tornata a casa e, anche se dall’allenamento è passato un po’, ancora non hai fame. Eppure il workout è stato davvero intenso.

Se ti capita di non avere fame dopo esserti allenata, sappi che non sei la sola. Ogni volta che vai in palestra fai del tuo meglio per completare la scheda: il piano è duro, ma tu ogni volta provi a battere i tuoi record personali. Ti spingi sempre un po’ di più, finché l’allenamento non si fa sempre più inteso.

Quando gli allenamenti a cui ti sottoponi sono davvero tosti e massacranti, potresti sentirti soddisfatta eppure stranamente inappetente. Altre volte, invece, dopo la doccia, arrivi a casa e guardi il frigo. Sei così affamata che non sei neanche sicura di volerlo aprire: a giudicare dalla voragine dentro la tua pancia, potresti anche mangiartelo tutto intero. Che cosa accade? Qual è la circostanza più “giusta”, e come si può fare?

Lo snack post-workout

Tutti i nutrizionisti sportivi e molte riviste online convengono sul fatto che dopo l’allenamento è una buona idea preparare uno spuntino. Magari hai anche fatto la spesa con tutto quello che ti piace, ma adesso che sei tornata dalla palestra ti rendi conto che non hai affatto fame. Una sensazione che se ci pensi un attimo sembra davvero controintuitiva, viste le calorie che hai bruciato e le energie che hai speso.

Cosa succede? Perché dopo un simile allenamento, anche se è passato un po’, non hai fame? No, non si tratta di un problema dovuto al fatto che, contrariamente a quanto pensi, non ti sei allenata abbastanza. La soluzione non è allenarsi di più. Gli esperti hanno tentato di dare una spiegazione a questo fenomeno

Non avere fame dopo esserti allenata è normale?

Alcuni studi pubblicati da scienziati ed esperti di settore suggeriscono che esiste una correlazione tra esercizio intenso e diminuzione dell’appetito. I ricercatori hanno osservato che dopo un allenamento inteso si verificano alcuni cambiamenti metabolici. Inizialmente questi test sono stati svolti sui topolini di laboratorio. Dopo 30 minuti di attività, gli animali hanno manifestato un incremento significativo in una particolare molecola dopo che gli animali hanno praticato sport. Si tratta di una combinazione di acido lattico (lattato) e fenilanina. La prima sostanza, piuttosto famosa, viene diffusa in tutto il corpo in seguito agli sforzi fisici intensi. La seconda è un amminoacido.

Lo stesso incremento è stato osservato anche nei cavalli da corsa in seguito alle gare. Lo stesso picco di sostanza appariva come risultato dei dovuti esami dopo che i quadrupedi di erano allenati intensamente. A questo punto hanno preso un volontario umano, ottenendo gli stessi risultati.

Gli scienziati si sono resi conto che dopo lo sforzo, i topolini hanno anche mangiato il 30% in meno del solito. Un fenomeno che naturalmente aiuta a ridurre il peso corporeo e il grasso.

Meglio non mangiare dopo l’allenamento?

La riposta come sempre è NO. Non è mai meglio “non mangiare”. Non mangiare, o digiunare, è spesso la risposta sbagliata, specialmente quando si ha fame. Chi non soffre di particolari condizioni di salute, dovrebbe sempre tenere in elevata considerazione la fame. E di conseguenza, dovrebbe sempre essere in grado di ascoltare con attenzione il proprio corpo. Chi dopo un allenamento avverte i morsi della fame dovrebbe fare uno snack equilibrato, possibilmente in accordo con i consigli del nutrizionista. Di solito si tratta di combinazioni varie di proteine e carboidrati.

Mangiare dopo un allenamento ci permette di ricaricarci e rifornirci di tutte quelle sostanze nutritive che abbiamo consumato durante l’esercizio. Mangiare e bere: sudare troppo può portare alla disidratazione e provocarci più danni di quanto non ci abbia fatto bene l’allenamento. Non solo: il giusto apporto di macronutrienti ci permette di ricostruire i muscoli, ripristinare l’energia e mantenere attivo il metabolismo.

Non avere fame dopo esserti allenata non è una buona scusa per affamarsi

Le ricerche che abbiamo riportato offrono un importante spiraglio in uno dei tanti aspetti del nostro corpo che ancora non conosciamo bene. Ciò significa che prima di adoperare questo studio come realtà assoluta, e allenarci come forsennate nella speranza di non avere fame, dovremmo sempre tutelarci e imparare ad ascoltare il nostro corpo.

Prima di prendere decisioni alimentari importanti che riguardano il tuo corpo, ricordati sempre di parlarne con un nutrizionista esperto. È vero che online esistono molte guide che millantano la verità assoluta, ma ogni organismo è differente. Avrai bisogno di fare gli esami del sangue e farti monitorare da una persona che sia a conoscenza dei tuoi trascorsi, e che possa cucirti una dieta su misura.