V uoi migliorare la postura, allenare l’equilibrio e tonificare i muscoli? Quello che ti ci vuole è una pedana propriocettiva: scopri con noi di cosa si tratta e quali sono i suoi benefici

Pedana propriocettiva: ne hai mai sentito parlare? Si tratta di un attrezzo per l’home fitness che può rivelarsi davvero utilissimo per rimanere in forma ma non solo.

I benefici di questo allenamento sono infatti molti: se vuoi saperne di più leggi qui.

Pedana propriocettiva: di cosa si tratta e come funziona

La pedana propriocettiva, o balance board, è costituita da una semplice tavoletta basculante, rotonda o quadrata, su cui bisogna mantenersi in equilibrio, con le gambe o con le braccia, attraverso quello che viene definito allenamento propriocettivo.

Questo tipo di training infatti, tramite esercizi di carico e scarico, va a stimolare l'apparato neuro-motorio creando una condizione di squilibrio e dunque inducendo muscoli e articolazioni a riportare il corpo in asse.

Perché si chiama propriocettiva? La propriocezione è la capacità di riconoscere e percepire i movimenti del proprio corpo nello spazio: una capacità importante, che va opportunamente allenata per un pieno benessere fisico.

I benefici della pedana propriocettiva, infatti, sono moltissimi. Forse non lo sapevi ma questo allenamento è molto utile per migliorare l'equilibrio e la postura, specie se trascorri molto tempo seduta alla scrivania davanti al pc, ma anche per riattivare muscoli e articolazioni a seguito di un infortunio sportivo.

Durante i primi utilizzi, puoi affidarti a qualche tutorial o magari ai consigli di un esperto ma, una volta apprese le regole fondamentali, potrai utilizzare comodamente la pedana propriocettiva per il tuo allenamento domestico.

Pedana propriocettiva: quale acquistare

In commercio esistono diverse modelli di pedana propriocettiva. Si va da quelle in gomma a quelle dotate di supporto in legno: il consiglio è di iniziare da un modello adatto anche ai principianti.

Se sei indecisa, abbiamo selezionato per te alcune pedane propriocettive tra cui scegliere. Eccole!

La pedana propriocettiva in legno

Se cerchi una pedana propriocettiva tradizionale, punta su quella in legno, perfetta per rafforzare muscoli e le articolazioni ma anche per migliorare equilibrio e coordinazione. Quella di Gifort ha una superficie rivestita da 6 tappetini opachi antiscivolo, per garantirti la massima sicurezza, e può reggere un peso fino a 100 kg. Il tocco in più? Il design elegante che non stonerà con l'arredo di casa.

La balance board con maniglie laterali

Perfetta per l'home fitness anche la Balance Board con maniglie laterali della POWRX per un allenamento completo e funzionale. Pratica e resistente, puoi utilizzarla per diversi tipi di esercizi: da quelli di equilibrio agli affondi fino ad addominali e squat laterali. In più puoi sceglierla in 3 diversi colori.

La pedana propriocettiva quadrata

Se sei alle prime armi e preferisci cominciare da un attrezzo facile da usare, punta sulla pedana quadrata di 66Fit, perfetta per ritrovare il senso di equilibrio e la coordinazione ma anche per rimetterti in forma dopo un infortunio. Realizzata in legno solido e robusto con superficie in PVC antiscivolo, ha un angolo di inclinazione moderato che la rende ideale per i principianti o comunque per un uso intermedio. E se vuoi qualche dritta per il tuo allenamento, insieme alla pedana troverai l' ebook gratuito con video tutorial.

Il cuscino propriocettivo

Ideale per la schiena è invece il cuscino propriocettivo. Quello di BODYMATE è suepr efficace perché può essere usato sia come semplice cuscino per la sedia della scrivania che come attrezzo per l’allenamento funzionale. La superficie con rilievi, infatti, stimola l’equilibrio della colonna vertebrale producendo un’instabilità continua che porta la muscolatura ad attivarsi. Non solo, con questo semplice attrezzo puoi allenare anche gli addominali.

La balance board con poster illustrativo

Anche la balance board di High Pulse è un attrezzo perfetto se vuoi migliorare equilibrio, forza e coordinazione. Caratterizzata da una superficie antiscivolo, garantisce aderenza in movimento ed è dotata anche di due pratiche maniglie laterali che ti offrono ulteriori possibilità di esercizio, anche collegando fasce di allenamento. E se ancora non sei pratica, nella confezione trovi anche un comodo poster con esercizi da cui prendere spunto.

Il cuscino di equilibrio con pompa

Se infine cerchi un attrezzo multiuso, punta sul cuscino propriocettivo di Gsotoa: puoi usarlo infatti comodamente a casa, in ufficio ma anche in auto e in palestra perché capace di praticare un piacevole massaggio sul corpo. Realizzato in PVC di alta qualità, antiscivolo e resistente, è però perfetto anche per stimolare e allenare l'equilibrio. In dotazione trovi anche la pratica pompa per gonfiarlo.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.