C uffie bluetooth, asciugamani tattici e attrezzi per allenarsi anche tra le mura di casa: ecco 10 regali a misura di fitness addicted

Per fare regali di compleanno azzeccati far riferimento ai gusti del festeggiato è sempre una buona idea. Se il festeggiato o la festeggiata hanno il pallino della forma fisica, non dovrai scervellarti troppo a caccia di un’idea: i regali per amanti della palestra possono essere infatti tantissimi.

Qualsiasi sia il budget che hai a disposizione potrai infatti trovare molte idee utili e sicuramente gradite da parte di coloro che hanno fatto della palestra un rito irrinunciabile.

Si va dai piccoli accessori per il fitness, come la borraccia motivazionale o la sacca in cui riporre le scarpe da ginnastica, fino ai regali effetto wow come gli auricolari wireless resistenti al sudore o il tapis roulant per trasformare un angolo di casa in una piccola palestra personale.

Ma non è finita: per sorprendere un fitness addicted noi abbiamo trovato 10 idee imperdibili.

Eccole qui sotto!

Per gli habitué della palestra una pratica borsa sportiva sarà sempre utilissima. Quella firmata Nike ha due manici e una tracolla con spallaccio staccabile. Super capiente, è realizzata in materiali robusti e resistenti all'acqua e dotata di scomparto traspirante per le scarpe e per riporre separatamente gli indumenti bagnati.

L'asciugamano rinfrescante

Altrettanto apprezzato può essere anche l'asciugamano tattico pensato per rinfrescarsi dopo le lunghe sessioni di allenamento in palestra. Realizzato con tre strati di tessuto, assorbe il sudore ma è anche in grado di produrre un effetto di raffreddamento rapido: basta immergerlo, strizzarlo e scuoterlo e in pochi secondi si avverte la sensazione di ghiaccio. Il plus? La custodia in silicone con moschettone per agganciarlo in modo facile e veloce alla borsa sportiva. In più è leggerissimo e occupa poco spazio.

Il fitness tracker

Per tenere sotto controllo i progressi durante l'allenamento in palestra, un regalo azzeccato può essere anche il fitness tracker da polso. Amazfit Band 5 registra parametri quale distanza e velocità ma anche variazioni della frequenza cardiaca, calorie bruciate e altri dati fondamentali. In più lo smartwatch è resistente all'acqua fino a 5 ATM e può essere usato anche per misurare l'ossigenzazione del sangue e controllare la qualità del sonno.

La sacca multiuso

Per un pensierino utile ma al tempo stesso low budget, puoi puntare anche sulla pratica sacca sportiva in cui riporre un cambio o le scarpe per l'allenamento. Quella di Puma è in 100% poliestere e dotata di spallacci a doppio cordino. In più è disponibile in tre varianti di colore.

Il telo da panca

Un altro must assoluto per i patiti della palestra è il telo da utilizzare sulla panca. Il più consigliato? Quello realizzato in colore nero con bordi bianchi jacquard brandizzati con logo e pay off di Leone 1947... perfetto anche come asciugamano da ring per boxeur.

La barra per allenarsi a casa

Chi è solito fare esercizio in palestra, ama anche allenarsi in casa. Per questo un regalo utile e apprezzato può essere la barra con bande elastiche per fare stretching. Quella di Glkeby dispone di una morbida impugnatura in schiuma EVA e può essere utilizzata in tanti modi diversi. In più, grazie al design portatile, si smonta in due parti ed è comodissima da trasportare e riporre anche in poco spazio.

Il tappetino da fitness

Immancabile nel corredo di ogni fitness addicted, anche un bel tappetino per allenarsi può essere il regalo giusto. Quello di KG Physio è realizzato in materiale antiscivolo ed è perfetto anche per chi pratica yoga e pilates. Dotato di un'ammortizzazione di alta qualità, garantisce il massimo comfort durante l'allenamento e in più viene fornito con una pratica tracolla.

La borraccia... motivazionale

La borraccia ti sembra un'idea troppo scontata? Allora scegline una originale come quella di Sahara Sailor. Realizzata in plastica ecologica per alimenti, 100% atossica e priva di BP, ha una funzione motivazionale perché aiuta a monitorare e migliorare l'assunzione quotidiana di acqua così da aumentare i livelli di energia. Basta seguire l'indicatore di tempo riportato sulla superficie e fare un piccolo ma continuo sorso durante l'allenamento per raggiungere l'assunzione giornaliera raccomandata di acqua.

Gli auricolari sportivi

Per un appassionato di palestra ci vogliono gli auricolari giusti. Il regalo di sicuro effetto saranno allora le cuffie wireless Bose SoundSport. Comode da indossare durante l'allenamento perché stabili e sicure, offrono un suono potente e una connessione super veloce: grazie alla loro speciale forma, infatti, aderiscono perfettamente al condotto uditivo, migliorando le prestazioni audio, mentre il loro archetto flessibile garantisce supporto e una maggiore stabilità.

Il tapis roulant con bluetooth integrato

Infine, se hai deciso di non badare a spese pur di far felice il fidanzato appassionato di palestra, punta su un regalo effetto wow come il tapis roulant con cui allenarsi in casa. Mobvoi Home può essere la scelta giusta perché dotato di due modalità di esercizio e velocità regolabile fino a 12 km / h per soddisfare qualsiasi esigenza. In più ha un design pieghevole per riporlo in poco spazio ma anche l'altoparlante bluetooth integrato per ascoltare la propria musica preferita mentre si fa esercizio.

