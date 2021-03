Cos’è e a che cosa serve la routine di pre-allenamento?

F are esercizio fisico è fondamentale per mantenersi in forma, ma non solo: migliora l'umore, combatte lo stress e aiuta ad eliminare le tossine. Valuta una corretta routine pre allenamento: i nostri consigli.

La routine pre allenamento è essenziale per svolgere gli esercizi al meglio, senza affaticarsi e apportare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Prima di un allenamento, sarebbe necessario modificare la propria routine: ad esempio, mangiare determinati alimenti, magari ricchi di proteine, importanti per il recupero muscolare e per ottenere una risposta anabolica migliore.

Il riscaldamento pre workout permette di ottenere dei benefici importanti: anzitutto, migliora la capacità di movimento e di contrazione dei muscoli, oltre a rilassarli. In alcuni casi, è possibile valutare il supporto di integratori pre allenamento a base di caffeina, beta alanina o creatina, dietro naturalmente consiglio medico. Rimane sempre importante chiedere un parere sull’integrazione di tali prodotti: uno specialista potrà indirizzarvi all’acquisto più adatto per voi.

Routine pre allenamento: che cos’è?

Per chi vuole rimettersi in forma o smaltire qualche chilo di troppo, la formula magica consiste in una buona alimentazione combinata a della sana attività fisica. Non si scappa dal sudore né dalla dieta: rivolgersi a un nutrizionista e farsi preparare una scheda di allenamento da un personal trainer è dunque il metodo migliore per raggiungere i propri obiettivi.

Molte donne scelgono di allenarsi in casa, soprattutto quando non si ha troppo tempo libero a disposizione. Ognuno ha la propria strategia di allenamento: quando si svolge l’attività fisica, bisogna anche preparare il corpo all’affaticamento, altrimenti la sensazione di stanchezza impedirà di terminare gli esercizi. È qui che entra in gioco la routine pre allenamento: l’assunzione di determinati cibi o integratori per potenziare il livello energetico e la concentrazione.

Routine pre allenamento: a cosa serve?

L’obiettivo della routine pre allenamento è di evitare anzitutto che i muscoli siano contratti o in tensione. Bisogna trovare il giusto equilibrio poco prima di allenarsi: ritagliarsi magari cinque minuti del proprio tempo per fare stretching e valutare l’assunzione di un integratore. Il consiglio generale è di assumere l’integratore giusto mezz’ora prima del workout.

I benefici dello sport si notano non solo sul fisico, ma anche sull’umore: pianificate la vostra routine di allenamento anche e soprattutto quando siete stressate. Lo sport vi aiuterà a combattere la tensione muscolare. Ci sono anche alcuni esercizi che possono servire per aumentare l’agilità durante la sessione di allenamento.

Integratori pre allenamento

Gli integratori pre workout si compongono principalmente sulle sostanze stimolanti più comuni: caffeina, beta alanina e creatina. Talvolta si consiglia anche la taurina, oltre alle vitamine del gruppo B. Quest’ultime si rivelano preziose per l’organismo: le vitamine B1, B2, B5 e B6 sono alleate della buona salute, permettono di aumentare la produzione di energia.

Prima di un allenamento, bisogna anche integrare alcuni macronutrienti: carboidrati, proteine e grassi sono fondamentali. La frutta fresca e secca, lo yogurt con i cereali, le uova e anche i frullati vanno bene, per un regime alimentare variegato. Insieme al proprio medico, nutrizionista o personal trainer, è opportuno valutare l’assunzione di determinati integratori.

Caffeina

La composizione della caffeina si rivela, in effetti, preziosa per l’organismo e in particolare per chi fa sport. Questa sostanza aiuta a migliorare la concentrazione e potenzia la resistenza di allenamento. Gli effetti ergogenici della caffeina sono stati a lungo testati dalle ricerche mediche e scientifiche. Per quanto abbia i suoi benefici, si ritiene comunque che non bisogna esagerare con l’assunzione di integratori alla caffeina. In ogni caso, resta valido il consiglio di chiedere al proprio medico quali possano essere gli effetti collaterali e valutare un’integrazione moderata.

Beta alanina

La beta alanina è un beta amminoacido che il corpo umano (e nello specifico il fegato) produce già in autonomia, convertendolo solo successivamente in carnosina. La beta alanina è molto diffusa negli integratori alimentari pre workout, proprio in virtù delle sue qualità, molto interessanti per chi si allena costantemente. L’azione del beta amminoacido è di aumentare la resistenza allo sport e dunque di permettere un esercizio fisico molto più concentrato, senza incorrere nella classica stanchezza. In buona sostanza rallenta lo sfinimento dovuto all’intensa attività fisica. Solitamente, negli integratori la beta alanina viene accompagnata dalla creatina, un’altra sostanza che dona uno sprint energetico.

Creatina

Un ingrediente chiave negli integratori pre workout e che permette di allenarsi riducendo l’affaticamento è la creatina. Sono molti gli sportivi che si affidano alle sue proprietà: la creatina, proprio come la beta alanina, è infatti prodotta dal nostro organismo. Si trova prevalentemente nel fegato e nel pancreas. La creatina si compone di tre amminoacidi: la metionina, la glicina e l’arginina. Nel complesso, permette di potenziare l’allenamento, per una prestazione sportiva equilibrata e regolare. Può essere una valida alleata per ottimizzare lo sviluppo muscolare, ma al tempo stesso potrebbe causare ritenzione idrica.

Valutare un integratore pre allenamento può essere una buona soluzione, ma non bisogna “improvvisare”: è vero che molti sportivi assumono regolarmente integratori, ma è necessario sempre il supporto e l’approvazione di un medico specializzato, che controllerà il vostro stato di salute. Siate sempre molto accorti: la buona salute passa principalmente dalle scelte che facciamo ogni giorno.