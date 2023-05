Clima, ecco perché gli animali potrebbero salvarci

L e balene salvano gli oceani. I castori ci proteggono dagli incendi. Gli insetti trasportano i pollini. In un mondo che rischia la catastrofe ambientale, la soluzione potrebbe arrivare dagli animali

Inquinamento, effetto serra, cambiamenti climatici. Il nostro pianeta è a rischio e i colpevoli siamo sopratutto noi umani. Ma gli animali potrebbero salvarci. Parola degli scienziati, che ci invitano a guardarci intorno per capire come quelli che per secoli abbiamo considerato esseri “inferiori”, in realtà potrebbero fare la differenza nella corsa per rallentare il riscaldamento globale.

Gli animali aiutano a limitare il riscaldamento globale

Uno studio recente ha stimato che popolazioni di soli nove gruppi chiave di animali - squali, lupi grigi, lontre marine, buoi muschiati, gnu, pesci oceanici, bisonti americani, elefanti africani e balene - potrebbero facilitare la cattura di 6,41 gigatonnellate di anidride carbonica all'anno. Si tratta di quasi la metà della quantità calcolata per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Gli animali mantengono ecosistemi che assorbono CO2 dall'atmosfera e la loro assenza può innescare guasti che trasformano i pozzi di carbonio in fonti di carbonio.

Clima, l'importanza del capodoglio

Prendiamo, ad esempio, il capodoglio, che ogni anno defeca 50 tonnellate di fertilizzante ferroso nello strato superiore dell'oceano dove crescono le piante. Il fitoplancton cattura la stessa quantità di anidride carbonica delle piante terrestri, semina nuvole che riflettono la luce solare e fornisce metà del nostro ossigeno. Il fitoplancton nutre il plancton, che nutre il krill, che nutre i piccoli pesci, che nutrono i pesci più grandi.

Le balene salvano la vita marina

La presenza delle balene aumenta la vita marina. Il corpo di una grande balena alla fine della sua vita trasporta 33 tonnellate di carbonio, catturate in un arco di vita di 70 anni, sul fondo dell'oceano, rimuovendolo dall'atmosfera per secoli. Qual è il suo impatto ecologico? O l'impatto della sua perdita? Prima che la caccia commerciale alle balene del XIX secolo devastasse le popolazioni, l'effetto sarebbe stato fenomenale.

Immagina se potessimo proteggere le popolazioni in recupero di grandi balene e consentire loro di prosperare nei nostri oceani. In Cile, una rete di boe acustiche intelligenti monitora la posizione delle balene e fornisce alle navi rotte alternative: è la prima volta al mondo che si proteggono le balene per il ruolo che svolgono. Salvare la balena per salvare i mari, per salvare il pianeta.

Clima, i castori ci salvano dagli incendi

Anche i castori fanno la loro parte. Sono architetti e ingegneri della natura. Dopo secoli di rapace commercio di pellicce, la perdita di castori ha influito sull'idrologia del territorio. I torrenti si sono prosciugati, i prati dei castori si sono seccati e gli incendi hanno iniziato a imperversare. Ora, i castori stanno tornando non solo in America, ma anche nei fiumi britannici, dove non si vedevano dal XVI secolo.

Gli animali salvano il pianeta

Impegnati a trattenere le acque alluvionali e a creare habitat dinamici che collaborano con la vita, gli erbivori possono riparare gratuitamente i sistemi di supporto vitale. Come? Brucando, pascolando, radicando, concimando, aprendo radure, aerando il suolo e trasportando semi. I predatori li terranno sotto controllo dal pascolo eccessivo. Questi processi naturali dinamici possono risolvere alcune delle nostre maggiori sfide: rischio di incendio, mitigazione delle inondazioni, salute del suolo, trasformazione dell'anidride carbonica in ossigeno. È la soluzione ambientale più eccitante.

Clima, anche gli insetti hanno un ruolo

Non sono solo animali di grossa taglia. Senza insetti per impollinare le piante dove saremmo? Impollinatori come api, falene, farfalle, scarafaggi e mosche hanno un vantaggio economico globale di 500 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, sostanze chimiche come i neonicotinoidi decimano le popolazioni indiscriminatamente in tutto il mondo e questi guadagni a breve termine hanno costi a lungo termine.

La soluzione è salvare gli animali

La guerra, la ricchezza e il potere hanno sempre avuto la precedenza sulla natura. Ma cosa accadrebbe se la natura avesse la precedenza? Immagina se potessimo vedere gli animali come i miracolosi eco-ingegneri che sono e salvaguardare le loro prospettive e le loro case, i mari, i fiumi, le praterie, le zone umide e le foreste. Per reinventare la nostra casa, dobbiamo iniziare a immaginare la loro. Il che non è difficile: lo stiamo in parte già facendo. Le aquile calve, una volta sull'orlo dell'estinzione, sono tornate nei cieli americani. I lupo sono tornati sulle colline spagnole. Nel 1941 c'erano solo 21 gru americane. Ora ce ne sono 800. La vita sostiene la vita. Gli animali sono la chiave. Varietà e abbondanza sono i punti di forza. Gli animali potrebbero salvarci. Il paradosso è che ora solo noi possiamo salvarli.