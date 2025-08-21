Più di 10.000 specie in tutto il mondo sono classificate come «in pericolo critico», un gradino prima dell’estinzione, e rischiano di scomparire nel prossimo futuro se non verranno attuate misure di conservazione immediate e mirate. Questo l’allarme lanciato dallo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Reviews Biodiversity.

Estinzione vicina: rischiano le specie endemiche

Secondo i ricercatori, che hanno analizzato i dati della Lista Rossa dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature), sono esattamente 10.443 specie, tra animali, piante e funghi, quelle che si trovano a un solo passo dall’estinzione in natura. Per circa 1.500 di queste, la situazione è ancora più drammatica: contano meno di 50 individui maturi rimasti nel loro habitat. Il rischio di perdita definitiva è quindi molto alto, e coinvolge in particolare specie endemiche, cioè presenti solo in aree geografiche molto limitate, come il Madagascar (qui ben 670 specie in pericolo critico che non si trovano in nessun’altra parte del pianeta), le isole caraibiche o le foreste pluviali del Sud-est asiatico.

A rendere la situazione ancora più preoccupante c’è il fatto che il 30% delle specie in grave pericolo di estinzione non è stato rivalutato per la Lista Rossa IUCN da più di 10 anni: ciò significa che gli scienziati potrebbero non disporre di informazioni aggiornate sul loro stato.

Drammatici crolli di popolazione possono verificarsi rapidamente. Diverse specie di avvoltoio asiatico, tra cui l’avvoltoio groppone bianco e l’avvoltoio beccolungo, hanno perso il 90% o più delle loro popolazioni in brevi periodi di tempo. Dal 1980, 345 specie di mammiferi, uccelli e anfibi hanno visto il loro stato peggiorare, passando da «in pericolo» a quello di «in pericolo critico». Oltre la metà (56%) di tutte le specie in pericolo critico ha popolazioni in declino. Solo il 2,6% ha popolazioni stabili e solo lo 0,5% è in aumento.

C’è poi da considerare il fatto che oltre il 13% delle specie in grave pericolo di estinzione è etichettato come «probabilmente estinto», il che significa che potrebbe essere già scomparso.

Quali sono le cause?

Le cause di questo declino sono molteplici, ma la più comune è la distruzione dell’habitat naturale (per il 77% delle specie), dovuta ad attività umane come la deforestazione, l’espansione agricola, l’urbanizzazione o l’inquinamento. Per i vertebrati (come mammiferi, uccelli e rettili), l’agricoltura e l’itticoltura causano i danni maggiori. L’inquinamento minaccia la maggior parte delle specie di acqua dolce, come la focena senza pinna dello Yangtze, mentre la pesca ha un impatto su quasi tre quarti delle specie marine.

Le specie invasive rappresentano la principale minaccia per gli invertebrati, colpendo circa un terzo delle specie in pericolo critico di questo gruppo. Ratti domestici, capre domestiche, maiali selvatici e gatti sono tra i mammiferi invasivi più distruttivi che minacciano le specie di invertebrati, in particolare sulle isole dove le specie autoctone si sono evolute senza tali predatori.

A spingere le specie verso l’estinzione si aggiungono poi i cambiamenti climatici (significativi dal 2016 i crolli demografici di Pearson e l’albero faretra gigante) e, in alcuni casi, la caccia eccessiva o la raccolta non sostenibile.

In più della metà dei casi osservati, le popolazioni continuano a diminuire, mentre solo una piccolissima parte mostra segnali di miglioramento.

Programmi di riproduzione

Nonostante la portata dell’attuale crisi, gli sforzi di conservazione hanno prodotto risultati positivi. Dal 1993, le azioni di conservazione hanno impedito l’estinzione di almeno 15 specie di uccelli in pericolo critico e nove specie di mammiferi, alcune delle quali ora in fase di recupero. Dal 1980, 59 specie precedentemente in pericolo critico hanno visto il loro stato di conservazione migliorare a tal punto da non rientrare più in questa categoria.

In particolare, azioni di conservazione ben pianificate hanno permesso di salvare, tra gli altri, il cavallo di Przewalski, la volpe delle Channel Islands e il tamarino leone dorato. E ancora: la tartaruga dal tetto birmana, il leontottero dorato, il bufalo, il rinoceronte bianco meridionale, il panda gigante, l’orice d’Arabia, il lupo grigio e il kiwi bruno settentrionale.

Rischio estinzione: le strategie possibili

I ricercatori propongono una strategia chiara: proteggere gli habitat naturali rimasti, rafforzare la gestione attiva degli ecosistemi, e coinvolgere maggiormente le comunità locali e i popoli indigeni, che custodiscono gran parte dei territori più ricchi di biodiversità. È inoltre fondamentale investire risorse nelle cosiddette «aree chiave per la biodiversità», ovvero zone che ospitano specie rare o minacciate, molte delle quali oggi non sono ancora sufficientemente protette.

Investimenti necessari

Il messaggio degli autori è chiaro: la crisi è grave, ma le soluzioni esistono. Servono però volontà politica, impegno concreto e una nuova visione del rapporto tra l’uomo e la natura. Secondo le stime, sarebbe sufficiente un investimento tra uno e due miliardi di dollari all’anno per mettere in campo azioni efficaci di salvataggio. Una cifra che, se confrontata con le risorse economiche globali o con i patrimoni di pochi grandi miliardari, appare decisamente alla portata.