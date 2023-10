L’autunno è il momento ideale per piantare i bulbi che vedrai sbocciare in primavera. Scopri con noi quali

Per avere una rigogliosa fioritura in primavera, alcuni bulbi vanno messi a dimora in autunno. Alcuni sono perfetti per essere coltivati in terrazzo, altri invece si addicono maggiormente al giardino. I bulbi autunnali si trovano in commercio sin da inizio settembre fino a circa fine dicembre. Qualche consiglio su come piantare alcuni dei bulbi autunnali più famosi.

Bulbi: quali piantare in autunno

Adori riempire il balcone o il terrazzo di bulbi colorati in primavera? Questo è il momento di pensarci e predisporli per averli in salute e pronti a fiorire con lo sbocciare della nuova stagione.

Piantarli è semplicissimo. Ti basta scavare con una paletta tante piccole buche a una distanza di 10/12 centimetri l’una dall’altra e sistemarci i bulbi, uno ogni buca, a una profondità doppia rispetto alla sua altezza.

Una volta piantati ricordati di annaffiarli bene e di proteggerli nel caso il tuo giardino o il tuo balcone si trovino in zone in cui le temperature scendono sotto zero.

Ma quali sono le varietà migliori da piantare proprio adesso? Scoprile con noi.

Crocus

I piccoli crocus fioriscono all’inizio della primavera e sono uno dei primi segnali che la natura ci regala dell’arrivo della bella stagione. I suoi fiori sono generalmente viola, bianchi o gialli e sono perfetti per la coltivazione in vaso sia per quella in giardino. Piantali ai piedi degli alberi e li vedrai fiorire rigogliosi.

Bucaneve

Insieme ai crocus fioriscono alle prime avvisaglie della primavera, o ancora prima, comparendo delicati con le loro piccole corolle fra gli ultimi fiocchi di neve. Sono piuttosto piccoli, perciò rendono meglio se piantati in gruppi e abbinati ad altri bulbi magari più grandi e colorati.

Narcisi

Con il loro colore allegro e la loro elaborata corolla i narcisi sono fra i bulbi più amati. Fioriscono durante le prime giornate di sole e sono perfetti per la coltivazione in vaso sia per quella in giardino. L’ideale? Piantarli come bordura per le tue aiuole.

Giacinti

Il giacinto è il bulbo più comune e diffuso, particolarmente amato per i suoi fiori a grappolo e per i suoi colori, vari e vivacissimi che vanno dal blu al viola, passando per il bianco, il rosa, il fuxia e l’arancio. Fioriscono durante le prime giornate di sole e sono perfetti per la coltivazione in vaso sia per quella in giardino. Puoi piantarli singolarmente o abbinarli in varie tonalità per un bellissimo effetto arcobaleno. A te la scelta!

Impossibile non citare i tulipani. L’autunno è il momento di piantarli per vederli sbocciare, allegri in primavera. Posizionali ad una distanza di 100-15 cm l’uno dall’altro, con la punta rivolta verso l’alto e a 5-10 cm di profondità.

Iris

L’elegante iris è uno dei fiori più amati da tutti gli appassionati di giardino. Ne esistono di infinite varietà e ibridi, oltre che di dimensioni diversissime, dalle nane alle giganti. L’unica accortezza è dedicarli il giusto spazio e non soffocarlo con altre piante, per vederlo ergersi, una volta fiorito, in tutto il suo colorato splendore.

Anemoni

Gli anemoni sono fiori elegantissimi e sono perfetti da piantare sia in giardino sia in vaso, da tenere sul balcone o sul terrazzo. Appartenenti alla famiglia dei ranuncoli, esistono circa 200 varietà di anemoni. Questi fiori sono apprezzati per i loro colori vivaci. Il momento ideale per piantarli è l’autunno: in questo modo metteranno le radici prima della stagione invernale e si mostreranno in tutta la loro bellezza dalla primavera successiva. Sono facilissimi da mantenere: una volta piantati i bulbi, richiedono attenzioni minime, ma è fondamentale bagnarli con regolarità per mantenere il terreno sempre umido.

Muscari

Anche il muscari è un bulbo prettamente autunnale: va infatti piantato tra settembre e dicembre per poi apprezzarne la fioritura tra aprile e maggio. Questo fiore di colore blu-azzurro può raggiungere con il suo stelo fino a 20 centimetri di altezza. La particolarità è che i fiori si raggruppano in piccoli grappoli, formati da circa 10-15 fiori ciascuno. È possibile scegliere tra circa 60 varietà di muscari. Si tratta di un bulbo perenne: non teme né il caldo né il freddo. Piantarli in una zona soleggiata consentirà di veder sbocciare più fiori.

Gigli

I gigli, se esposti al sole, fioriscono molto velocemente. Ne esistono diverse varietà, alcune delle quali fioriscono nel periodo primaverile e vanno quindi piantate in autunno e altre che si mettono a dimora in primavera e fioriscono tra agosto e settembre. I bulbi autunnali necessitano di un terreno sempre umido e vanno piantati a una profondità doppia rispetto al loro diametro. Una volta terminata la fioritura, vanno potati gli steli; ma è bene lasciare le foglie sul terreno in modo che si secchino: la pianta ridarà vigore al bulbo e quest’ultimo rifiorirà l’anno successivo.