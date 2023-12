Elettrificazione, tutto quello che devi sapere

Q uasi 3 milioni di risultati e 3.000 notizie nelle ultime settimane. È ciò che succede quando digiti su Google la parola “elettrificazione”. Allora, cerchiamo di capirne di più

Anche se sembra un termine strano, molto tecnico, l’elettrificazione è uno dei temi del momento. Infatti, se ne parla sui giornali, in tv, online e nelle discussioni tra amici. Ed è qualcosa che ti tocca molto più da vicino di quanto pensi.

Addio combustibili fossili

Ma che cos’è, quindi, questa famosa elettrificazione? Per gli esperti, è il graduale passaggio dall’uso dell’energia elettrica prodotta dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Oggi l’elettricità che serve, per esempio, per scaldare case e aziende o per azionare macchine e autobus arriva in gran parte da carbone e gas. Ma il futuro, ormai si sa, è green e questa stessa energia deriverà da fonti rinnovabili. Ecco, l’elettrificazione indica proprio questo importante cambiamento.

E chi pensa che sia un fenomeno lontano, che andrà in scena tra decenni, deve ricredersi perché in realtà è qualcosa che stiamo già vivendo tutti e che viaggia di pari passo con la sostenibilità. Il Pianeta, infatti, reclama un cambiamento climatico urgente e la soluzione passa proprio attraverso le energie rinnovabili. Lo sottolinea anche il PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima), con cui ogni Paese dell’Unione Europea mette nero su bianco i propri impegni su questo fronte. L’Italia vuole portare, entro il 2030, il consumo energetico da rinnovabili al 40,5% del totale. Numeri importanti, ma non impossibili: solo nei primi 9 mesi del 2023 sono stati installati 4 GW di nuove rinnovabili, più di quanto sia stato fatto in tutto il 2022.

Il viaggio verso le rinnovabili e l’elettrificazione, quindi, è già iniziato. E noi lo facciamo anche in uno scenario ideale. Le energie rinnovabili, infatti, sono quelle legati alle risorse naturali del Pianeta, dal sole al vento, dall’acqua al calore. Ovvero l’energia solare, quella eolica, quella idroelettrica e la geotermica. L’Italia ha un clima invidiabile e può godere di tutte queste risorse. Quindi, non ci sono più scuse…

I benefici dell’elettrificazione

Tutto questo riguarda anche la tua vita di ogni giorno. L’elettrificazione, infatti, comporta notevoli benefici economici, sociali e ambientali. E non finisce qui, perché si riflette anche sulla tua salute. Ma andiamo con ordine e pensiamo al portafoglio: come mostra uno studio firmato dalla società di ricerca Agici e realizzato per Enel, dedicato proprio ai benefici legati all’elettrificazione degli impianti domestici per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, se sostituissimo il 60% degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria più inefficenti con sistemi a pompa di calore, il risparmio che ne ricaveremmo sarebbe di circa 95 miliardi di euro nei prossimi anni. Sul fronte ambientale, invece, le emissioni annuali di anidride carbonica sarebbero tagliate di almeno 18 milioni di tonnellate, ovvero il 7% delle emissioni di tutta l’economia italiana.

In pratica, significa meno spese per le famiglie e più aria pulita. La conseguenza di questo secondo aspetto? Meno malattie causate dall’inquinamento, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come bambini e anziani. Gli aspetti positivi, poi, si ripercuotono su tutta la società. Basta pensare ai cambiamenti che stanno investendo l’industria: le aziende del futuro, basate sulle energie rinnovabili, saranno più sostenibili, con costi di produzione minori e più efficienza nella produzione. Come sostengono gli esperti, l’economia ‘no-carbon’ sarà più produttiva e innovativa.

Ma torniamo alla vita di tutti i giorni, perché è qui che va in onda il cambiamento. L’elettrificazione, come abbiamo già detto all’inizio, riguarda anche la tua casa, che puoi scaldare con più efficienza e maggior rispetto dell’ambiente grazie alle rinnovabili. Una sfida già raccolta dai protagonisti del mercato, come Enel, che nei mesi scorsi ha lanciato ‘Tutto Enel, è formidabile’, una campagna che in un unico portafoglio promuove, oltre ovviamente alla fornitura di energia, un pacchetto di soluzioni efficienti e sostenibili per le famiglie, tra mobilità elettrica, efficienza energetica e fibra ultraveloce. Insomma, non ti resta che diventare anche tu protagonista di questo grande cambiamento…