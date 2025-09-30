Negli ultimi quarant’anni l’Amazzonia brasiliana ha perso un’enorme fetta del suo patrimonio naturale. Un’analisi dei dati della serie storica di MapBiomas sull’uso del suolo, rivela che tra il 1985 e il 2024 il bioma ha perso 52 milioni di ettari di vegetazione nativa, il 13% della sua copertura originaria, pari all’estensione della Francia. Un dato che fa riflettere, soprattutto perché si riferisce a un ecosistema considerato il «polmone verde del mondo», che da solo occupa circa il 49,5% del territorio brasiliano, pari a 421 milioni di ettari. Il suo equilibrio è cruciale non solo per il Brasile, ma per la salute climatica del pianeta intero.

Allevamento e agricoltura: i principali responsabili

A guidare la deforestazione è stato l’avanzare delle attività umane, in particolare allevamento e agricoltura, che si sono insediate sempre più profondamente all’interno della foresta. Il rapporto di MapBiomas è chiaro: tra il 1985 e il 2024, le aree destinate ai pascoli sono aumentate del 355%, passando da 12,3 milioni di ettari a 56,1 milioni.

Ma non è solo il bestiame a togliere spazio alla vegetazione. L’agricoltura ha avuto una crescita esponenziale, passando da appena 180mila ettari a 7,9 milioni. Una crescita 44 volte superiore rispetto a 40 anni fa. Protagonista in questo settore è la soia, che da sola rappresenta il 74,4% delle coltivazioni in Amazzonia, occupando 5,9 milioni di ettari.

Avanzano silvicoltura ed estrazione mineraria

Oltre a pascoli e colture, altri settori stanno lasciando un segno sempre più evidente nel paesaggio amazzonico. La silvicoltura, ovvero la coltivazione di alberi a fini commerciali, ha registrato una crescita sorprendente: da 3.200 ettari nel 1985 a 352mila ettari nel 2024, con un incremento di oltre 110 volte. L’estrazione mineraria poi, non ha fatto eccezione, seguendo la curva ascendente, con un balzo da 26mila ettari a 444mila nelle stesse quattro decadi. Tutte attività che, pur rispondendo a esigenze economiche e produttive, stanno contribuendo a erodere la capacità dell’Amazzonia di rigenerarsi e mantenere i propri delicati equilibri ecologici.

Una foresta sempre più secca

Non è solo la superficie coperta da vegetazione a diminuire. Un altro dato allarmante riguarda l’acqua: secondo MapBiomas, negli ultimi decenni si sono persi 2,6 milioni di ettari di aree allagate, comprese le foreste e i campi periodicamente sommersi, fondamentali per la biodiversità locale. Il fenomeno si è aggravato soprattutto nell’ultimo decennio, durante il quale si sono registrati otto dei dieci anni più secchi nella storia recente della regione. Questo peggioramento è visibile anche nelle immagini satellitari, che mostrano mappe con zone sempre più aride, in particolare nelle aree umide.

Vicini alla soglia critica

Il quadro delineato dagli esperti è preoccupante. Secondo il ricercatore Bruno Ferreira di MapBiomas, l’Amazzonia si sta rapidamente avvicinando alla soglia critica del 20-25% di perdita della copertura originaria, identificata dalla comunità scientifica come il possibile «punto di non ritorno».

Una volta superato questo limite, la foresta potrebbe non essere più in grado di autosostenersi, trasformandosi gradualmente in una savana e perdendo irrimediabilmente la sua straordinaria capacità di regolare il clima, immagazzinare anidride carbonica e sostenere una biodiversità unica al mondo. Ferreira sottolinea a tal proposito come alcuni segnali di cedimento siano già evidenti, soprattutto nelle zone più umide dell’Amazzonia, che risultano oggi più secche, meno stabili e sempre più vulnerabili.