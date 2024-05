Cura delle piante: stop a insetti e malattie con i nuovi metodi di prevenzione

P erché la passione gardening diventi (anche) un’attività sostenibile, ecco le migliori soluzioni per prevenire (prima che curare) l’attacco di insetti e malattie su piante ornamentali e commestibili. E godere così, dentro e fuori casa, di un “verde” lussureggiante

“Prevenire è meglio che curare”. Vale per tutti gli esseri viventi: umani, animali e vale anche per le piante. Un concetto che, tuttavia, non viene sempre tenuto in considerazione in rapporto al mondo vegetale. Sono in molti, infatti, ad accorgersi che le loro piante stanno soffrendo solo quando iniziano a mostrare le prime foglie ingiallite, o quando appassiscono e perdono il loro naturale vigore e colore verdeggiante.

Per evitare che ciò accada, occorre proteggerle dalle infestazioni di insetti e malattie. Tanto più negli ultimi anni in cui gli attacchi di parassiti sempre più aggressivi sembrano essere aumentati e l’elenco delle malattie che colpiscono le piante si è allungato.

Quel che serve è dunque un programma di prevenzione che tuteli la salute delle piante. Un mix di soluzioni efficaci e insieme pratiche come quelle proposte da COMPO, azienda leader nella fornitura di prodotti per il giardinaggio dal 1956.

Come limitare (o evitare del tutto) l’attacco di insetti e malattie

Il dubbio è amletico: tra corroboranti e agrofarmaci quali scegliere? Perché? Ma prima, cosa sono e come agiscono?

I corroboranti, una scelta 100% naturale

Utilizzabili su piante ornamentali, orto e frutteto, i corroboranti non sono prodotti fitosanitari e non hanno tempo di carenza (intervallo fra la somministrazione e il consumo). Si possono utilizzare sia all’aperto che indoor e sono facili da usare anche per chi non ha esperienza nella cura delle piante.

Rappresentano, insomma, la nuova frontiera della protezione delle piante. Diversamente dagli insetticidi e dai fungicidi, i corroboranti sono preparati di origine naturale che favoriscono la robustezza delle piante e la loro capacità di proteggersi da insetti e forme fungine. In sostanza, sono un booster e agiscono come potenziatori delle difese naturali delle piante.

Agrofarmaci BIO: la forza della natura

Sono due le tipologie di agrofarmaci: PFnPE, adatta anche a piante commestibili, e PFnPO, solo per piante ornamentali. Hanno ottima efficacia e possono essere impiegati anche in alternanza ai corroboranti.

PFnPE – Agrofarmaci Bio per piante commestibili sono formulati con ingredienti naturali, ideali per coltivare frutta, verdura ed erbe aromatiche.

Questi agrofarmaci sono progettati per fornire una protezione efficace contro le principali malattie e parassiti che possono minacciare le colture commestibili.

PFnPO – Agrofarmaci Bio per piante ornamentali hanno una formulazione dedicata alle esigenze specifiche delle piante decorative e offrono una difesa robusta contro i problemi fitosanitari, preservando al contempo la bellezza e la vitalità delle piante ornamentali.

I rimedi naturali di COMPO

Sono diversi, tutti a base di estratti vegetali. Sono pronti all’uso e agiscono efficacemente contro insetti, acari e funghi potenziando le naturali difese delle piante.

Tra gli altri, COMPO BIO Tripla azione con estratto di ortica e di equiseto può essere utilizzato per tutte le tipologie di piante orticole, ornamentali e frutticole sia in vaso che in piena terra. COMPO BIO Sapone molle a base di acidi grassi naturali e dei loro sali di potassio funziona contro insetti a cuticola molle come afidi, cocciniglie, mosche bianche (aleurodidi), acari (ragnetto rosso), sia sulle loro forme giovanili, neanidi e ninfe, che su adulti e uova di acari. Pulisce inoltre la pianta dalle fumaggini e dalla melata prodotta dagli insetti, quali afidi e cocciniglie. Puo essere usato su tutte le piante, tranne che su quelle grasse. Pochi spruzzi di COMPO Olio di Neem crea una barriera protettiva contro larve di lepidotteri, afidi, aleurodidi (mosca bianca), minatori fogliari, nottue defogliatrici, dorifora, tripidi e psille, mentre il rimedio naturale per evitare la proliferazione di erbe indesiderate in aree incolte, vialetti, sentieri, bordure, marciapiedi e nelle fughe di mattonelle è COMPO BIO Acido Acetico in comoda formulazione spray.

La linea di Agrofarmaci BIO

La linea completa firmata COMPO è ampia. Tra gli altri, l’insetticida di contatto ad azione rapida a base di Piretro naturale protegge le piante fiorite (rosa, azalea, begonia, geranio, ortensia, oleandro), le piante verdi da appartamento (come ficus, dracaena, filodendro, felce) e le piante ornamentali in genere, dall’azione dannosa di insetti come Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca) e Lepidotteri defogliatori; COMPO BIO Colza power PFnPE è impiegato per proteggere piante da orto, da frutto e ornamentali (disponibile concentrato e spray pronto all’uso); COMPO Herbistop, invece, è l’erbicida totale non residuale per il controllo delle infestanti presenti nelle colture ornamentali e floreali, negli ortaggi e sotto le piante da frutto. Si può impiegare prima della semina o del trapianto di floreali, ornamentali e ortaggi che può avvenire già dopo tre giorni dal trattamento erbicida. Si applica inoltre per il controllo di infestanti, muschi e alghe presenti nei sentieri, viottoli, lastricati, strade, parchi e giardini pubblici e come erbicida selettivo contro i muschi nei prati e tappeti erbosi in genere (scopri la gamma completa di agrofarmaci e corroboranti qui).

I consigli di COMPO per una buona prevenzione delle piante

1) Scegli piante adatte al luogo

In base alla collocazione delle tue piante, varia la loro sensibilità verso insetti e malattie. Occorre dunque valutare con cura quali specie e varietà scegliere.

Attenzione, anche, alle varietà all’interno di una stessa specie: alcune, più di altre, possono essere sensibili a certi tipi di malattie, come la ticchiolatura.

2) Cura e nutri le piante con regolarità

Le cure (potature, cimature, etc.) in base alle esigenze dei diversi tipi di pianta, e un buon nutrimento su misura ne aumentano la resistenza.

3) Fai attenzione alle irrigazioni e all’umidità ambientale

Tra i fattori che possono indebolire le capacità di autodifesa delle piante, rientrano anche unterreno troppo asciutto o troppo bagnato. È fondamentale, poi, rispettare le esigenze di ogni pianta, in particolare di quelle che necessitano di un’elevata umidità ambientale.

4) Pulisci e cura il verde

Mantenere le piante pulite -dalle foglie morte, dalla polvere, etc.- le rende più forti e vigorose, quindi meno soggette all’attacco di insetti o malattie.

5) Rispetta gli spazi di crescita delle piante

Ogni pianta ha bisogno del suo spazio vitale per crescere. Per questo è opportuno evitare di assiepare troppe piante in uno spazio ridotto, o ancora piantarle troppo vicine a muri o recinzioni che potrebbero impedire alle radici e alle fronde di svilupparsi liberamente.