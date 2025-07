Quante volte negli anni, visitando il mio Giardino Felice, amici o sconosciuti mi hanno chiesto: “ma come fai?”. Come fai ad occuparti di ogni singola pianta che ospiti, come fai a mantenere una sorta di equilibrio, come fai a produrre bellezza e cibo in tutte le stagioni. Come fai…senza stancarti mai.

Ormai ho imparato a rispondere con formule diverse, più o meno complicate, cercando di capire il vero interesse della persona che ho di fronte, perché spesso si consuma più tempo a spiegare a parole che -semplicemente- dicendo: osserva il mio giardino ed il paesaggio che lo contiene, vedi differenze?

Verde autosufficiente

Giardino Felice in primavera. Ora l’erba è diventata color dell’oro. Il prato all’Inglese infatti è tra le scelte meno sostenibili e di manutenzione più impegnativa.

In effetti il segreto di uno spazio verde ben progettato è davvero piuttosto banale: basta osservare il tipo di botaniche che si trovano negli incolti circostanti per capire cosa può funzionare. Certo, per farlo al meglio occorre una grande conoscenza delle piante, delle loro necessità e zone di origine ma oggigiorno -con Google sempre a portata di mano- è facile farsi una prima idea.

Oleandro. Nulla da dire, perché lo si vede crescere pure negli spartitraffico in autostrada. Ricordatevi però che è molto velenoso.

E per chi vive in città? Si possono osservare i parchi ma anche le aiuole di verde pubblico, in questo caso con una accortezza in più, cioè controllando il benessere delle botaniche che si vorrebbero copiare, perché spesso anche i giardinieri si sbagliano e piantumano senza tener conto delle esigenze di una pianta, imponendole un ambiente ostile.

Giovane ulivo in vaso. E’ possibile, con qualche irrigazione di supporto durante l’estate.

Ma provo a spingermi ancora più lontano, perché si può allestire un angolo green, piccolo o grande che sia, anche senza uno spazio esterno. La casa infatti -sembra un paradosso- può rivelarsi il posto migliore per ospitare specie che hanno bisogno di un clima molto specifico (umidità e temperatura costanti sia in tutte le stagioni che tra giorno e notte, luce solare mai diretta e sempre filtrata…). Un ambiente difficilmente ricreabile outdoor, a meno che non si viva ai tropici.

L’importanza di saper osservare

Guardarsi attorno è fondamentale, soprattutto per un giardiniere hobbista. L’osservazione è infatti uno strumento a portata di tutti, non servono scuole o formazioni.

Giardino del futuro in versione potted garden. Scegliere di usare tanti vasi diversi ci permette di occuparci al meglio di ogni singola pianta, secondo le proprie esigenze.

Prima di entrare in un vivaio e riempire il carrello di ogni ben-di-Dio vegetale, facciamoci un esame di coscienza su cosa possiamo offrire ad una pianta, sia in termini di spazio, di luce, di temperature che… di cure. È fondamentale analizzare fattori come l’esposizione, il tipo di terreno (ma anche diametro e forma del contenitore per piante che resteranno in vaso), il facile accesso all’acqua. E poi il vigore di una pianta, spesso trascurato durante l’acquisto, perché una rapida crescita può esser motivo di grande soddisfazione all’inizio, ma potare non è per tutti, soprattutto se si vive in un palazzo di città (leggi: cosa faccio con gli sfasci? Chi si arrampica lassù?).

Osservare ed analizzare significa considerare proprio tutto, anche fattori che sembrano banali come se una pianta è caducifoglia o sempreverde: in alcuni contesti, come per esempio un terrazzo condominiale, non si possono lasciare le foglie a terra per nutrire il suolo come faccio io qui nel Giardino Felice, e spesso anche la gestione degli scarti vegetali può diventare un problema. Inoltre -per l’alternanza di luce e ombra ma anche di caldo e frescura durante le 4 stagioni- un albero spoglio in inverno ha un impatto differente da uno che mantiene le sue foglie sui rami. Quindi, come scegliere?

Giardino del futuro: cos’è e come funziona

Il giardino del futuro è quell’insieme di piante che per specie, esigenze e possibilità si adattano al meglio al contesto che si può offrir loro al netto delle nostre capacità botaniche: se il nostro pollice non è proprio smeraldo, optiamo per degli “highlander” vegetali che non deluderanno e che, soprattutto, sono molto resistenti alle malattie più comuni.

Ulivi, palme, gaura, rincospermo e glicine sono highlander dei climi miti e caldi.

Ci sono decine di alberi, arbusti o cespugli resistenti al sole, all’aridità, al gelo invernale, al vaso, ai venti, al salmastro, all’incuria e…al troppo amore. Io consiglio anche di chiedersi, prima di acquistare: “voglio una pianta che duri per sempre? (Ricordandosi però che anche loro sono esseri viventi, quindi il “per sempre” non esiste: si muore tutti prima o poi). Oppure sono volubile e mi piace cambiare? In questo caso meglio orientarsi sulle cosiddette annuali, specie generalmente erbacee che danno il meglio di sé in una manciata di mesi, lasciando poi spazio ad altre texture, altre fioriture, altri colori (e, ricordiamocelo, ad altre fatiche, perché per allestire e disallestire ci vuole tempo ed impegno ma…che soddisfazione!).

Farfugium. Foglie spettacolari e XXL adattissime alle zone d’ombra dove poche piante riescono a sopravvivere.

Per avere qualche esempio di cosa portarsi a casa, guardate la carrellata di immagini: lì vi racconto alcuni plus di ogni singola pianta. Se poi qualcuna di loro vi incuriosisce, cercatela qui sul sito, sicuramente avrò già parlato di lei. Se invece volete approfondire ancora di più, vi consiglio il mio ultimo libro, Giardino Felice, con le schede di 52 botaniche belle, facili e spesso buone ma soprattutto adatte al giardino del futuro (lo trovate qui).

Pillola verde: non solo piante autoctone

Sichuan. Albero dal portamento arbustivo, caducifoglio, resiste a climi molto vari. Produce una bacca edule simil pepe.

Per progettare uno spazio verde senza sbagliarsi di troppo basta controllare il luogo di origine delle piante che si desiderano: quindi non solo piante autoctone (cioè tipiche della propria regione) ma anche piante che provengono da aree con caratteristiche pedoclimatiche simili. Moltissime botaniche che ora caratterizzano il nostro paesaggio -tanto da considerarle “nostrane”- arrivano da molto lontano: Sud Africa, Australia, Estremo Oriente e Sud America per le nostre zone mediterranee, Nord America e Asia centrale per la fascia alpina e appenninica.

Curiosità: donna di piante

Nigella damascena. Piccola erbacea annuale dalla fioritura bellissima. Si risemina copiosa e non ha bisogno di noi per vivere sana e felice.

Parlando di giardino del futuro non si può che ricordare lei, Beth Chatto, una giardiniera e scrittrice inglese del secolo scorso che per prima -donna in un mondo di uomini, paesaggista “ambientalista” ante litteram- riassunse in un solo motto l’essenza di questo modo di progettare e coltivare. «Right plant, right place» (la pianta giusta al posto giusto). Madre natura non sbaglia mai, perché allora non imitarla?

Leggi anche Il giardino d’acqua

Leggi anche Malva: la pianta officinale per il giardino del futuro