Quando sono arrivata qui, al Giardino Felice, una volta disboscato quello che sarebbe diventato il mio primo piccolo quadrato d orto-giardino, volevo coltivare proprio tutto: oltre a frutta e verdura, ai mille fiori bellissimi ed eduli, ero curiosissima di ospitare molte botaniche un po’ speciali che avevano a lungo accompagnato la vita quotidiana delle persone, per poi esser piano piano dimenticate dal dopoguerra, con l’industrializzazione e l’arrivo della plastica, il materiale che ha rivoluzionato in maniera drastica le nostre vite con ripercussioni tragiche sull’ambiente.

Alcune piante di luffa che si arrampicano sul grande ulivo.

Negli anni ho provato di tutto, dalla zucca-bottiglia (Lagenaria siceraria) che svuota trattiene liquidi e alimenti, a canna e giunco per intrecciare cesti e sportelli fino a lei, la luffa, che da allora non manca mai tra le semine di primavera. Ora vi racconto a cosa serve e perché non posso fare a meno di lei.

Luffa: tutto su di lei

Ecco come la luffa si aggrappa ad ogni sostegno in autonomia.

La luffa (o loofah, e in “botanichese”: Luffa cylindrica), é una pianta rampicante della famiglia delle Cucurbitacee, la stessa dei più comuni e coltivati cetrioli, zucchine, meloni e zucche). Come le sue parenti ha foglie molto grandi e ornamentali, un po’ “jungle-style” che si possono arrampicare per metri laddove voi vogliate: un traliccio, delle canne, una rete di recinzione… qui al Giardino Felice io le lascio crescere sugli ulivi, che gentilmente le sopportano durante tutta la bella stagione, approfittando della loro fioritura generosa, giallo sole.

Io ho deciso di farla arrampicare su delle canne, e poi sull’ulivo.

La pianta può esser coltivata anche in vaso, purché piuttosto capiente e irrigato con frequenza.

È facilissima da coltivare partendo da seme: i suoi sono scuri, lucidi, belli grossi e vanno messi a terra, meglio in semenzaio, in primavera quando le temperature diventano miti e senza troppi sbalzi termici dopo averli messi a bagno per una notte in acqua.

Fiore con inizio di formazione del frutto.

Una volta germogliata, la pianta si comporta come tutte le altre cucurbitacee: cresce senza troppe coccole a patto che abbia irrigazione costante durante tutta l’estate.

la pianta produce fiori e frutti a scalare durante tutta la bella stagione.

I frutti si sviluppano a scalare, diventando molto lunghi (anche 30/40cm). Da questi ultimi, lasciati essiccare naturalmente sui tralci fino all’autunno, si ricava una spugna “magica”: vegetale e completamente biodegradabile una volta utilizzata. Io la uso sia per la pulizia del corpo (sotto la doccia fa un leggero effetto scrub esfoliante) che in cucina per le stoviglie. Ed in casa entra meno plastica!

Come ricavare la spugna?

Il frutto va raccolto da secco, quando la buccia risulta bella croccante e, se shakerato, si sentono i semi che “ballano” al suo interno. Va dapprima sbucciata delicatamente, per non compromettere il groviglio di fibre al suo interno (operazione di pazienza). Poi occorre estrarre tutti i semi, per utilizzarli l’anno prossimo. Come? Sempre shakerando, energicamente (sì, ci vuole tanta pazienza). Ripulita dalla buccia e svuotata dai semi la luffa è già prona per esser utilizzata. Se troppo grande si può suddividere in due pezzi, anche se io preferisco eventualmente cucire le estremità per ricavare un bel ciambellone che appendo con una corda alla doccia.

Piccolo frutto in crescita.

Ps: non trattata il colore della spugna risulta caldo, di un bellissimo beige-crema. Diffidate di quelle bianco-ottico, che sono state sbiancate usando (alla meno peggio) la candeggina: che senso ha seminare, coltivare, attendere mesi, raccogliere, ripulire e svuotare un prodotto hand-made e completamente naturale per poi intervenire con la chimica? E poi, questo suo color paglia, non è già bellissimo così?

Pillola verde: rampicante esigente

Coltivare la luffa è semplicissimo, basta darle una posizione assolata, qualcosa sul quale aggrapparsi per farla sviluppare scostata da terra (i suoi tralci possono allungarsi per metri nelle giuste condizioni) e temperature miti).

La pianta nel pieno vigore, a settembre.

Il segreto per partire bene e vederla crescere rigogliosa ed autonoma? Arricchire generosamente il terreno prima di trapiantarla a terra. Io uso letame naturale autoprodotto dalle mie due cocche (pollina), ma anche uno stallatico bio andrà benissimo (magari pellettato che puzza di meno e dura di più, specie se la coltiverete sul terrazzo di casa).

Curiosità: amaricante q.b.

Quest’anno le dimensioni sono ottime.

Se le spugne vegetali non sono la vostra passione, sappiate che il frutto della luffa è anche edule. Basta raccoglierlo piuttosto giovane e cucinarlo come fosse una zucchina: la consistenza è simile e anche il gusto, seppur un poco più amaro.

