Esistono moltissimi fiori e piante che, se seminati a settembre, daranno ottimi risultati già in inverno e in primavera renderanno coloratissimo e invidiabile il vostro giardino. Volete saperne di più? Allora non vi resta che proseguire nella lettura di questa breve guida. Di seguito vi illustreremo alcuni fiori da piantare a settembre. Munitevi dei bulbi e degli strumenti necessari e mettetevi all’opera.

I fiori da piantare a settembre

Se tra i buoni propositi di settembre c’è anche quello di rendere più bello e piacevole il nostro terrazzo o giardino, allora questa guida potrebbe fare per noi: ci sono infatti moltissimi fiori e piante che crescono forti e rigogliosi, se piantati durante il mese di settembre. Piante e fiori hanno bisogno di piccole grandi cure, ma è importante rispettare i loro tempi e seguire il ciclo delle stagioni. Settembre è il periodo ideale per piantare i semi e i bulbi di numerose piante stagionali che si svilupperanno circa 5 o 6 mesi dopo, ovvero in concomitanza con l’arrivo della primavera. Ecco, dunque, alcuni utili consigli sui fiori da piantare a settembre.

I tulipani

Voglia d’Olanda e di colori variopinti che rallegrino le giornate di primavera? Allora questo è il momento di piantare i tulipani: questi fiori sono perfetti da piantare entro gli inizi di ottobre, quando il clima non è ancora troppo rigido. Ricordiamo di distanziarli gli uni dagli altri di almeno 15 centimetri.

I narcisi

Profumi inebrianti e femminili? Sono proprio quelli dei narcisi, che esistono in diverse tonalità di colore differenti, tutti estremamente piacevoli da vedere e… Da annusare! Vanno piantati entro metà settembre e fioriranno con l’inizio della stagione primaverile: un piacere per occhi e naso.

Fiori da piantare a settembre: calendule

Sicuramente molti di noi hanno usato una crema a base di calendula almeno una volta nella vita: ma quanti sanno che questa pianta medicamentosa ha bellissimi fiori di colore arancione? Anche in questo caso settembre è il mese migliore per piantarli: cerchiamo di posizionarli in luoghi soleggiati ma anche riparati dal vento.

I papaveri

Cosa ci viene in mente se pensiamo all’estate? Senz’altro anche i bellissimi papaveri, che evocano ricordi di sole, mare e spiagge deserte. Questi fiori si devono piantare entro la fine di settembre, in un’aiuola ben assolata. Non richiedono molte cure e crescono spesso anche spontaneamente.

I bucaneve

Rappresentano la delicatezza, ma non certo la fragilità: stiamo parlando dei bucaneve, dolci fiori bianchi dal profumo intensi che sopravvivono anche ai climi più rigidi. Dobbiamo piantarli in vasi non troppo profondi, meglio se in compagnia di altri fiori.

Le margherite

Non esiste un bel giardino o terrazzo dove non siano presenti anche le margherite. Sono il fiore per eccellenza, quello che rappresenta allo stesso tempo forza e semplicità: piantiamole per abbellire un prato o scegliamo quelle a fusto lungo per balconi o terrazzi.

Fiori da piantare a settembre: viole

Le viole del pensiero sono fiori molto particolari, che richiedono cure ma che sapranno donare a balconi e giardini una raffinatezza unica: dal colore intenso e dai profumi penetranti, le viole vanno piantate a settembre e inizieranno a fiorire già dal mese di febbraio.

Gli iris

Anche gli iris sapranno donare un fascino particolare al giardino, con i loro intensi colori che spaziano dal viola al giallo intenso. Dobbiamo piantarli, anche in vaso, distanziati di circa 5 centimetri gli uni dagli altri, in zone al riparo dal vento e dalle gelate più fredde.

I gigli

Non c’è fiore che rappresenti meglio l’eleganza del giglio: simbolo della città di Firenze, i gigli vanno piantati a settembre facendo particolare attenzione al terriccio: sono poco avvezzi alle piogge e alle giornate più umide; quindi, ricordiamo di inserire sabbia o argilla insieme alla terra.

Le campanule

Se amiamo i colori tra il blu e il viola, nel nostro giardino non potranno mancare le campanule. Questi piccoli ma graziosi fiorellini crescono più facilmente sotto piante e arbusti che li aiutino a ripararsi dal sole: piantiamoli sempre nel mese di settembre e in poco tempo avremo una distesa di campanule profumate.

Le viole del pensiero sono dei deliziosi fiori colorati di svariate tonalità, che vanno dal bianco, all'azzurro, fino al giallo e all'arancio. Vanno piantate nel mese di settembre in luoghi protetti dalle intemperie.

I crochi

Forse il nome non vi dirà molto, ma sicuramente riuscirete a riconoscere i crochi non appena ne vedrete alcuni: in Italia terrazze e giardini ben curati ne sono pieni. La particolarità di questi fiori, che vanno piantati entro la fine di settembre e che adorano il sole e il clima mite, è che ne esistono varietà bicolori: renderanno le vostre aiuole davvero irresistibili!

Le bocche di leone

Le bocche di leone sono fiori molto resistenti che amano il sole e le alte temperature. Potete piantarli entro la fine di settembre, ma solo se abitate in una zona dal clima abbastanza freddo, come ad esempio il Nord Italia. Altrimenti, il consiglio è quello di rimandare la semina ai mesi di dicembre-gennaio. Vanno annaffiati molto poco e non amano neve e gelo.

Fiori da piantare a settembre: ranuncoliI ranuncoli sono dei fiori davvero particolari sia per forma che per colore; sono molto resistenti, tanto che, anche se vengono recisi, possono durare a lungo. Devono essere piantati a settembre, ponendo la parte piatta del bulbo verso l’alto, in un terreno fertile e perfettamente drenato. L’ideale sarebbe concimarli frequentemente, anche due volte a settimana, in modo tale che in primavera possano svilupparsi in tutto il loro splendore.