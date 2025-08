In un laboratorio all’avanguardia di Cambridge, sono arrivati i primi campioni di ghiaccio estratti in Antartide dal progetto europeo Beyond EPICA – Oldest Ice. Si tratta di carote di ghiaccio recuperate a oltre 2.800 metri di profondità in una delle aree più remote del pianeta, Little Dome C, situata a circa 40 chilometri dalla base franco-italiana Concordia, sull’altopiano antartico. Questi campioni, che conservano bolle d’aria intrappolate fino a 1,5 milioni di anni fa, costituiscono una preziosa memoria del passato atmosferico e climatico della Terra. L’obiettivo degli scienziati è quello di estendere l’archivio climatico esistente: il precedente progetto EPICA (che si è concluso nel 2008) aveva recuperato e studiato una carota di ghiaccio di 800.000 anni di età. L’obiettivo degli scienziati è comprendere cosa accadde in un periodo cruciale della storia terrestre: il passaggio a cicli glaciali più lunghi e complessi. Le analisi saranno condotte nei prossimi anni in vari laboratori europei, con un ruolo centrale del British Antarctic Survey (BAS) di Cambridge, dove sofisticati strumenti rileveranno tracce di gas serra, polveri e altri elementi. I dati raccolti potrebbero aiutare a interpretare i mutamenti attuali e futuri del nostro clima.

Un archivio climatico custodito nel ghiaccio

I carotaggi prelevati a Little Dome C rappresentano un archivio naturale del clima terrestre. Le bolle d’aria intrappolate nel ghiaccio racchiudono gas come anidride carbonica (CO₂) e metano, ma anche minuscole particelle di ceneri vulcaniche, sali marini, polveri e perfino microrganismi. Analizzare questi elementi permette agli scienziati di ricostruire temperature, direzione dei venti, estensione dei ghiacci marini e produttività degli oceani in epoche lontanissime.

Il progetto Beyond EPICA – Oldest Ice

Finanziato dalla Commissione Europea, Beyond EPICA – Oldest Ice coinvolge 12 istituzioni scientifiche di 10 paesi europei. L’obiettivo principale è ampliare la cronologia climatica disponibile da 800.000 a 1,5 milioni di anni fa. Questo intervallo temporale è particolarmente interessante perché coincide con un importante cambiamento climatico: la transizione tra cicli glaciali di 41.000 anni e quelli più lunghi di 100.000 anni, avvenuta circa un milione di anni fa. Le cause di questo passaggio restano tuttora un mistero.

Analisi ad alta precisione a Cambridge

Le carote di ghiaccio non vengono esaminate in un unico laboratorio, ma smistate in più centri in Germania, Svizzera e Regno Unito. Tra questi, il British Antarctic Survey di Cambridge rappresenta uno dei poli più avanzati per la ricerca sul ghiaccio antico. Qui, i campioni vengono sciolti lentamente usando una tecnica chiamata “analisi in flusso continuo”, che consente di misurare decine di componenti chimici in simultanea. Con strumenti come lo spettrometro ICP-MS, gli scienziati riescono a identificare oltre 20 metalli in tracce, inclusi elementi rari.

Nel ghiaccio una chiave per comprendere il clima

Studiando l’atmosfera di 1,5 milioni di anni fa, i ricercatori sperano di comprendere come reagiva il clima terrestre a livelli di CO₂ simili a quelli attuali. Alcune evidenze suggeriscono che, nonostante la presenza di concentrazioni elevate di gas serra, i cambiamenti climatici di allora avvenivano in tempi molto più lunghi rispetto ad oggi. Il confronto tra passato e presente, reso possibile dall’analisi di questi campioni, potrebbe aiutare a comprendere meglio le dinamiche del cambiamento climatico per prendere decisioni finalmente efficaci per il futuro del pianeta.

