La plastica, onnipresente nella vita quotidiana, non rappresenta soltanto un problema ambientale. Sempre più ricerche mettono in evidenza i rischi per la salute umana, con particolare attenzione ai bambini, che risultano i più vulnerabili. Una revisione di centinaia di studi scientifici, pubblicata su The Lancet Child & Adolescent Health, mostra infatti come le sostanze chimiche contenute nelle plastiche possano compromettere lo sviluppo fin dalle fasi prenatali, con effetti destinati a manifestarsi lungo l’intero arco della vita.

La plastica e il rischio per la salute dei bambini

Secondo gli esperti, le plastiche non sono composte da un solo materiale, ma da una miscela complessa di oltre 16.000 sostanze chimiche. Tra le più problematiche emergono gli ftalati, i bisfenoli e le sostanze polifluoroalchiliche (PFAS). Questi composti hanno la capacità di interferire con il sistema endocrino e con i processi di sviluppo neurologico. L’esposizione prenatale ai PFAS, per esempio, è stata collegata a un maggiore rischio di obesità infantile. Gli ftalati e i bisfenoli, invece, possono alterare la regolazione degli ormoni sessuali e tiroidei, con conseguenze sul cervello e sul quoziente intellettivo dei bambini esposti.

«I nostri risultati indicano il ruolo della plastica nelle prime fasi di molte malattie croniche che si ripercuotono sull’adolescenza e sull’età adulta», ha affermato l’autore principale dello studio, il dottor Leonardo Trasande, professore presso la Grossman School of Medicine della New York University. «Se vogliamo che i bambini rimangano sani e vivano più a lungo, dobbiamo seriamente limitare l’uso di questi materiali».

Le vie di esposizione

Le particelle di plastica non restano confinate negli oggetti che utilizziamo: migrano, si frammentano e vengono ingerite o inalate. Microplastiche e nanoparticelle sono ormai state rintracciate nel sangue, nelle ossa, persino nel cervello umano. L’esposizione può avvenire attraverso alimenti confezionati, l’uso di contenitori riscaldati, cosmetici. Paradossalmente, anche ambienti concepiti per proteggere la salute, come gli ospedali, possono trasformarsi in luoghi di ulteriore contatto con queste sostanze. Gli ftalati, ad esempio, sono comunemente presenti nei tubi per infusione, nelle sacche per il sangue e in altri dispositivi in ​​plastica flessibile.

Un peso sanitario ed economico

Gli effetti non si misurano soltanto sul piano clinico, ma anche su quello economico. Negli Stati Uniti i costi sanitari attribuibili alle malattie infantili correlate alle sostanze chimiche della plastica superano, secondo le stime, i 250 miliardi di dollari l’anno. Nei paesi a basso reddito, il problema si aggrava: le popolazioni più fragili sono esposte a un rischio maggiore, mentre i sistemi sanitari dispongono di risorse limitate per gestire patologie croniche e disabilità.

Limiti delle attuali regolamentazioni

Trasande e colleghi non ritengono le normative esistenti all’altezza della sfida. Molte sostanze sfuggono ai controlli, i dati sull’esposizione reale sono scarsi e manca un monitoraggio sistematico a livello internazionale. Gli esperti chiedono quindi interventi più decisi: divieti sull’uso delle plastiche non essenziali, eliminazione graduale dei composti più pericolosi come ftalati e PFAS, criteri di valutazione basati sul pericolo intrinseco delle sostanze e non solo sulla quantità a cui si è esposti. Una proposta chiave è spostare la responsabilità sui produttori, che dovrebbero dimostrare la sicurezza dei loro materiali prima di immetterli sul mercato.

Strategie quotidiane di difesa

Nell’attesa di regolamentazioni più efficaci, anche le famiglie possono adottare alcune precauzioni pratiche. Gli esperti suggeriscono di preferire contenitori in vetro o acciaio inossidabile per alimenti e bevande, evitare di riscaldare cibi in plastica e ridurre l’uso di prodotti per la cura personale che contengano fragranze sintetiche. Sono gesti semplici, ma che contribuiscono a limitare l’esposizione quotidiana a sostanze potenzialmente dannose.

Leggi anche Sostenibilità, città italiane lontanissime dalle posizioni di vertice

Leggi anche Garbage cafè, i bar dove puoi pagare con la spazzatura