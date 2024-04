Orto e aiuole rialzati creano bellezza e aiutano a vivere meglio. Ecco come

S ul balcone, in cortile, in giardino, le aiuole rialzate sono esteticamente belle, oltre che "generose". Consentono di ottenere un ricco raccolto, senza troppa fatica. Basta avere pazienza e usare i prodotti giusti per dare nutrimento alla terra

Immagina di poter godere della gioia di un piccolo orto, senza però dover affrontare la fatica delle operazioni di preparazione del terreno. E poi il piacere di portare in tavola tante gustose primizie e poter dire: “queste le ho coltivate io!”.

Anche per chi si trova a dover fare i conti con la sfida degli spazi limitati, la soluzione c’è. Ed è pratica e accessibile: si chiamano orto e aiuole rialzati.

Abbelliscono giardini, terrazzi e balconi: ecco perché stanno diventando sempre più popolari, soprattutto in città, ma anche in campagna, grazie alla loro versatilità.

Certo non basta semplicemente installare questa soluzione innovativa perché la natura dia i suoi frutti. Occorrono anche impegno e dedizione, insieme a un buon compagno di lavoro. Materiali come il cippato, il compost e la terra di COMPO, per esempio, che offrono un approccio organico e sostenibile alla coltivazione.

Più verde e natura negli spazi urbani e domestici

Che sia sul balcone, in cortile, in giardino in un’aiuola rialzata si possono coltivare fragole, lattuga, carote, peperoni, cetrioli e pomodori. Vari fiori commestibili ed erbe aromatiche, come basilico, borragine, nasturzio e calendule. E con un po’ di esperienza in più (in termini di gestione dello spazio di crescita) si possono anche piantare zucche, zucchine e cavoli, cavolfiori e simili (scopri qui tanti suggerimenti e trucchi utili per le tue aiuole).

Alla ricchezza per il palato, si aggiunge poi l’effetto terapeutico della natura e i suoi frutti nella vita di tutti i giorni e in un mondo che va sempre più veloce.

Ecco allora che rispettare i suoi tempi può avere una molteplicità di benefici. Per esempio, in termini di riduzione dell’ansia e dello stress dedicarsi a una pratica zen come il giardinaggio o la cura dell’orto possono contribuire ad abbassare i livelli di cortisolo. E migliorare così l’umore e il benessere generale.

Ma anche adeguarsi ai ritmi di nascita, crescita e maturazione di un ortaggio, di un fiore o di un frutto insegnano -o fanno riscoprire- il tempo (sacro) dell’attesa. L’attività pratica di “sporcarsi le mani” nella terra, poi, fa tornare un po’ bambini. E anche questo aiuta a vivere meglio.

Giardinaggio al cubo: le soluzioni COMPO

COMPO è l’azienda leader nella fornitura di prodotti per il giardinaggio. Era il lontano 1956 quando lanciò il primo terriccio in confezione hobbistica. Oggi a distanza di oltre mezzo secolo, sviluppa e offre terricci, concimi, semi per il prato, prodotti per la protezione delle piante e difesa degli ambienti, con particolare attenzione ai prodotti consentiti in agricoltura biologica. Un’ampia gamma di prodotti che aiutano gli amanti del verde a liberare tutto il potenziale delle loro piante, indipendentemente dall’esperienza e dallo spazio in cui operano.

A questi si aggiungono i prodotti dedicati all’orto e alle aiuole rialzate. Si tratta di giardini stratificati che non solo favoriscono la crescita delle piante, ma contribuiscono anche a mantenere una temperatura del suolo più elevata e un maggiore contenuto di umidità, anticipando la fruttificazione e la raccolta.

Per rendere ancora più facile la creazione di uno spazio verde, COMPO propone tre soluzioni.

La prima è COMPO BIO Cippato di Legno (Livello 1), perfetto per decorare giardini, bordure, aiuole o come strato di base per un orto rialzato. Garantisce un drenaggio adeguato e previene ristagni idrici.

Il COMPO BIO Compost (Livello 2) è una miscela di compost verde e fibra di legno, ideale per completare orti rialzati o aiuole. Questo compost di residui vegetali apporta sostanza organica, vitalità e fertilità al suolo, rendendo le tue piante più forti e sane.

Infine, COMPO BIO Terriccio per orto rialzato o aiuola (Livello 3) è un substrato universale di qualità per la coltivazione di verdure, frutta, aromatiche e piante ornamentali. Offre un ambiente ideale per lo sviluppo delle radici delle piante e fornisce un supporto strutturale, garantendo una crescita rigogliosa delle tue piante.

Con queste soluzioni, COMPO aiuta esperti e non a trasformare i propri spazi in un’oasi verde, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Inoltre, tutte le confezioni di questa linea sono realizzate in plastica riciclabile e riciclata post consumo, dimostrando l’impegno di COMPO verso l’ambiente e la sostenibilità.